Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Kovačević: Na korak smo bliže otvorenom ratu Rusije i Europe. Putin je stjeran u kut (Net, Index)
  • Otpad u Gospiću će sanirati tvrtka koja ga je ilegalno zakopavala u Sloveniji (Jutarnji)
  • Tomašević: Više od 90 posto najavljenih radova u Zagrebu završeno je ili će biti završeno u roku (N1), pogledajte kako izgleda novouređeno križanje Savske i Ulice grada Vukovara (tportal)
  • Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok će na kopnu povremeno biti umjerene naoblake, osobito u prvom dijelu dana (Index)
  • Dinamu se komplicira selidba s Maksimira: Kranjčevićeva poskupjela, pomaknuti su i rokovi (tportal)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a odvoz smeća u roku pola godine, zaprešićka tvrtka Tabak grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit, dobit će za to 357 i pol tisuća eura (Index)
  • Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada (N1)
  • U 100. godini preminuo je Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ i ministar vanjskih poslova Jugoslavije (Index)
  • Bazen Špansko trebao bi biti otvoren sljedeći tjedan (tportal)
  • Preminuo je Ivan Gudelj (66), legenda Hajduka i hrvatskog nogometa (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu (BBC, Index, Jutarnji)
  • Plenković danas u Gospiću, GI „Gospić je naš dom” neće doći na sastanak (N1)
  • Mikulić je nekoliko dana prije znao kad će ga hapsiti. Plenković tempirao njegovu smjenu ‘u paketu’ sa šefovima državnih tvrtki samo dan prije uhićenja, tvrde dva izvora za Nacional
  • Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napad dronovima na zračnu luku u Leipzigu, najavili mjere sankcija, strože kontrole pri ulasku za ruske državljane zatvorit će ruski konzulat u Bonnu, kao i Ruski dom znanosti i kulture (Index)
  • Dubrovačka policija raskrinkala 10 slučajeva prostitucije: Sankcionirano 17 osoba (Danas, Dubrovački dnevnik)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Putin prvotno je bio spreman sastati se s direktorom CIA-e Johnom Ratcliffeom tijekom njegova tajnog posjeta Moskvi, ali je od susreta odustao nakon što je doznao kakvu mu poruku donosi (tportal)
  • Vanđelić se osvrnuo na slučaj nezakonitog odlaganja otpada i ekocida u Lici, istaknuvši kako je broj inspekcijskih nadzora u 2026. godini manji nego ikad prije (Nacional)
  • Javili se iz Rimčevog Verne-a: Kompanija je spremna vratiti sva sredstva ako evaluacija postignutog pokaže da ugovorene obaveze nisu u potpunosti ispunjene (N1)
  • Štern o ponovnim pregovorima oko INE i MOL-a: Ovo je sjajno, no priprema nam ne smije biti amaterska kao dosad (tportal)
  • Četiri kandidata u natjecanju za Hrvatsko stablo 2026.: Domjanićeva murva iz Adamovca, Maslina želja iz Opuzena, Platana koja spaja iz Rijeke i Česmina Račišće iz Račišća (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Virus Zapadnog Nila u Zagrebu. Počela velika akcija protiv komaraca (Index)
  • Rejting američkoga predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo (Jutarnji)
  • Srbi planiraju državni sprovod za Mladića. Plenković: Sami sebi zatvaraju vrata EU (Index)
  • Gotovo 10 tisuća prijava za studentske domove u Zagrebu, a samo 6638 mjesta (Index)
  • Šef britanske središnje banke upozorava: Pukne li AI balon, slijedi globalni pad (Index)
  • Kinezi će zakonom zabraniti tamošnjim influencerima širenje govora mržnje i lažne lajkove (Index)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Putin sve zabrinutiji zbog vlastite sigurnosti u slučaju da rat u Ukrajini završi bez ostvarenja barem minimalnog ruskog cilja – potpunog zauzimanja Donbasa, piše The Economist. Svojim suradnicima navodno rekao “da će ga objesiti” (Jutarnji)
  • Okončana krizna situacija u Herceg Novom, ruski državljanin koji je na streljani Češka zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, pronađen je mrtav tijekom noći u šumi (Index)
  • Stigla klimatološka jesen, zbog vjetra i pljuskova na snazi Meteoalarm (N1), i u srijedu nestabilno, zatim slijede sunčanije vrijeme (tportal)
  • Ispred još jedne škole u Zagrebu prebojani šareni stupići u obliku olovaka u plavo, nije poznato tko to radi (Index)
  • HNL, 5. kolo: Hajduk dobio Lokomotivu 2:0, Istra i Dinamo remizirali 2:2, Osijek zabio Slavenu 3 komada, Varaždin Rudešu 2, Gorica i Rijeka bez golova… Osijek preuzeo prvo mjesto na tablici, izjednačen s Varaždinom, Dinamo treći s utakmicom manje
  • Ovogodišnje izdanje Štrudlafesta od 5. do 6. rujna u Jaškovu (HRT)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Magyar: Spremni smo razgovarati o Ini i otvoriti novo poglavlje s Hrvatskom (tportal)
  • Vlada šalje 500 tisuća eura pomoći Nepalu nakon katastrofalnih poplava (HRT)
  • Turistička sezona prema broju noćenja i nije podbacila, no što kažu ugostitelji? “Za 20 posto lošije nego lani, njih pet dijeli jednu porciju pomfrita” ( Slobodna, Jutarnji)
  • Plenković: Neću biti na prosvjedu za Gospić (N1)
  • Građane treba uključiti u projekte prije nego što je sve već odlučeno, Zgradonačelnik o projektima obnovljivih izvora energije
  • Hrgović je tek jedan od četiri svjetska prvaka teške kategorije u boksu, kako je to moguće? Boks nije monopoliziran kao nogomet, četiri su se organizacije s vremenom etablirale kao glavne: WBA, WBC, IBF i WBO (Index)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Nove cijene goriva: Benzin poskupljuje za cent, dizel pojeftinjuje za 7 centi (Jutarnji)
  • Gdje će biti sahranjen Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca u Europi nakon 1945.? To je političko pitanje. Hoće li ono prerasti u skandal, pita se njemački FAZ (DW)
  • Sacha Baron Cohen nakon više od dva desetljeća vraća Ali G-ja na veliko platno. Premda film još nije ni stigao u kina, već se traži njegov bojkot zbog rasnih stereotipa (Magnet)
  • Rekonstruirano lice čovjeka iz doba normanskog osvajanja (HRT)
  • Thompsonu izrečena treća novčana kazna jer nije u potpunosti uklonio bespravno sagrađene objekte na zemljištu u Čavoglavama. Ako objekti ne budu uklonjeni, može ih ukloniti treća osoba, a trošak će snositi investitor (24sata)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Gori objekt s kemikalijama u Karlovcu: “Zatvorite prozore i ugasite klime” (N1)
  • Sony Music i Warner Music protiv Anthropica: optužbe za piratstvo i povredu autorskih prava (Bug)
  • Tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac prošlo samo pet brodova dnevno (Poslovni), Amerikanci napali Iran, Teheran prijeti odmazdom (Jutarnji)
  • El Niño jača, a prema prognozama mogao bi snažno utjecati na globalnu atmosfersku cirkulaciju tijekom jeseni i zime 2026./27. Njegov učinak na Hrvatsku i Balkan ipak nije direktan jer će konačni razvoj vremena ovisi o stanju Atlantika i Sredozemlja, položaju ciklona, mlaznoj struji i lokalnom reljefu (tportal)
  • Spušten zastor Špancirfesta: 10 dana glazbe, umjetnosti i španciranja (HRT)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Meta pristala na nagodbu od 17 milijardi dolara: Evo što se mijenja na Facebooku i Instagramu – mlađi od 18 imat će ukupno dva sata dnevno za obje platforme, neće ih moći koristiti od ponoći do 6 ujutro (Poslovni)
  • Itauma je vodio s 146 pogođenih udaraca prema Hrgovićevih 61, preživio najjače nalete i prekinuo borbu (Sport klub), ukupni fond za dvojicu boksača iznosio oko 2,2 milijuna funti (Sportske)
  • Od rujna kreće Kućno kino Ribnjak s hrvatskim autorskim filmovima (HRT)
  • Zbogom, parazitski SEO: Google mijenja politiku prema spamu u Europi, pretraživanje više neće degradirati novinske publikacije isključivo zbog hostiranja sadržaja trećih strana (Mreža)
  • Zanimljiva rasprava na Forumu: Najbolji filmovi 2020-ih (Film)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Novi obavještajni podaci. “Rusi spremaju kopnenu ofenzivu na Kijev“, zasad nema točnih datuma niti vidljivih znakova da se ruske snage već gomilaju (Index)
  • Luka (38) umro u čekaonici. Progovorila supruga: Molio me da ga vozim u drugu bolnicu (eMedjimurje, Index)
  • Novi norveški kralj Haakon VIII. odao je počast svom pokojnom ocu u svom prvom obraćanju naciji nakon stupanja na prijestolje (N1)
  • Tijesna većina na Islandu protiv ponovnog pokretanja pregovora s EU-om (HRT)
  • Nova biciklistička staza u Zagrebu, u Ulici grada Mainza, podijelila građane: Dok biciklistima olakšava vožnju, pješaci upozoravaju – na pojedinim dijelovima jedva se mogu mimoići (HRT)