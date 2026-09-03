Do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a odvoz smeća u roku pola godine, zaprešićka tvrtka Tabak grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit, dobit će za to 357 i pol tisuća eura (Index)
Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada (N1)
U 100. godini preminuo je Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ i ministar vanjskih poslova Jugoslavije (Index)
Bazen Špansko trebao bi biti otvoren sljedeći tjedan (tportal)
Preminuo je Ivan Gudelj (66), legenda Hajduka i hrvatskog nogometa (Index)
Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu (BBC, Index, Jutarnji)
Plenković danas u Gospiću, GI „Gospić je naš dom” neće doći na sastanak (N1)
Mikulić je nekoliko dana prije znao kad će ga hapsiti. Plenković tempirao njegovu smjenu ‘u paketu’ sa šefovima državnih tvrtki samo dan prije uhićenja, tvrde dva izvora za Nacional
Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napad dronovima na zračnu luku u Leipzigu, najavili mjere sankcija, strože kontrole pri ulasku za ruske državljane zatvorit će ruski konzulat u Bonnu, kao i Ruski dom znanosti i kulture (Index)
Putin sve zabrinutiji zbog vlastite sigurnosti u slučaju da rat u Ukrajini završi bez ostvarenja barem minimalnog ruskog cilja – potpunog zauzimanja Donbasa, piše The Economist. Svojim suradnicima navodno rekao “da će ga objesiti” (Jutarnji)
Okončana krizna situacija u Herceg Novom, ruski državljanin koji je na streljani Češka zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, pronađen je mrtav tijekom noći u šumi (Index)
Stigla klimatološka jesen, zbog vjetra i pljuskova na snazi Meteoalarm (N1), i u srijedu nestabilno, zatim slijede sunčanije vrijeme (tportal)
Ispred još jedne škole u Zagrebu prebojani šareni stupići u obliku olovaka u plavo, nije poznato tko to radi (Index)
HNL, 5. kolo: Hajduk dobio Lokomotivu 2:0, Istra i Dinamo remizirali 2:2, Osijek zabio Slavenu 3 komada, Varaždin Rudešu 2, Gorica i Rijeka bez golova… Osijek preuzeo prvo mjesto na tablici, izjednačen s Varaždinom, Dinamo treći s utakmicom manje
Ovogodišnje izdanje Štrudlafesta od 5. do 6. rujna u Jaškovu (HRT)
Građane treba uključiti u projekte prije nego što je sve već odlučeno, Zgradonačelnik o projektima obnovljivih izvora energije
Hrgović je tek jedan od četiri svjetska prvaka teške kategorije u boksu, kako je to moguće? Boks nije monopoliziran kao nogomet, četiri su se organizacije s vremenom etablirale kao glavne: WBA, WBC, IBF i WBO (Index)
Nove cijene goriva: Benzin poskupljuje za cent, dizel pojeftinjuje za 7 centi (Jutarnji)
Gdje će biti sahranjen Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca u Europi nakon 1945.? To je političko pitanje. Hoće li ono prerasti u skandal, pita se njemački FAZ (DW)
Sacha Baron Cohen nakon više od dva desetljeća vraća Ali G-ja na veliko platno. Premda film još nije ni stigao u kina, već se traži njegov bojkot zbog rasnih stereotipa (Magnet)
Rekonstruirano lice čovjeka iz doba normanskog osvajanja (HRT)
Thompsonu izrečena treća novčana kazna jer nije u potpunosti uklonio bespravno sagrađene objekte na zemljištu u Čavoglavama. Ako objekti ne budu uklonjeni, može ih ukloniti treća osoba, a trošak će snositi investitor (24sata)
Gori objekt s kemikalijama u Karlovcu: “Zatvorite prozore i ugasite klime” (N1)
Sony Music i Warner Music protiv Anthropica: optužbe za piratstvo i povredu autorskih prava (Bug)
Tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac prošlo samo pet brodova dnevno (Poslovni), Amerikanci napali Iran, Teheran prijeti odmazdom (Jutarnji)
El Niño jača, a prema prognozama mogao bi snažno utjecati na globalnu atmosfersku cirkulaciju tijekom jeseni i zime 2026./27. Njegov učinak na Hrvatsku i Balkan ipak nije direktan jer će konačni razvoj vremena ovisi o stanju Atlantika i Sredozemlja, položaju ciklona, mlaznoj struji i lokalnom reljefu (tportal)
Spušten zastor Špancirfesta: 10 dana glazbe, umjetnosti i španciranja (HRT)
Meta pristala na nagodbu od 17 milijardi dolara: Evo što se mijenja na Facebooku i Instagramu – mlađi od 18 imat će ukupno dva sata dnevno za obje platforme, neće ih moći koristiti od ponoći do 6 ujutro (Poslovni)
Itauma je vodio s 146 pogođenih udaraca prema Hrgovićevih 61, preživio najjače nalete i prekinuo borbu (Sport klub), ukupni fond za dvojicu boksača iznosio oko 2,2 milijuna funti (Sportske)
Od rujna kreće Kućno kino Ribnjak s hrvatskim autorskim filmovima (HRT)
Zbogom, parazitski SEO: Google mijenja politiku prema spamu u Europi, pretraživanje više neće degradirati novinske publikacije isključivo zbog hostiranja sadržaja trećih strana (Mreža)