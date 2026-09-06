Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)
Organizatori uoči prosvjeda uputili sedam zahtjeva Vladi: objavljivanje plana sanacije, hitno uklanjanje otpada, sveobuhvatni monitoring… (Index), krenuli prvi autobusi, pratili ih uz baklje (Index)
Prema široj rekonstrukciji događaja, odlaganje u Gospiću počelo je već krajem 2021. Građani tvrde da su već od 2022. fotografirali i prijavljivali kamione, neugodne mirise i sumnjive noćne dolaske. Građanska inicijativa “Gospić je naš dom” još je u ožujku 2025. tražila da se zakopani otpad barem privremeno pokrije kako kiša ne bi prolazila kroz njega i povećavala rizik od ispiranja zagađenja (Index)
Na pitanje hoće li u ponedjeljak doći na sprovod Ratku Mladiću, Vučić odgovorio je kako taj dan već ima dogovorene obaveze (Nova.rs, Nacional)
Hrvatsku očekuje još nekoliko uglavnom sunčanih i vrućih dana, no aktualni prognostički modeli za sredinu idućeg tjedna pokazuju znatnu promjenu, osjetno zahlađenje u srijedu (Index)
HZJZ: Mladi kasnije stupaju u spolne odnose, no raste broj infekcija (HRT)
Volkswagen bi kroz tri godine mogao ugasiti marku Seat (Bug)
Zašto je godinama u bivšem Diokiju stajao ilegalno odloženi otpad? Navodno odgovorna tvrtka e-Kolektor, koja je otpad navezla, otišla u međuvremenu u stečaj, a novi vlasnici zemljišta dovezli novi ilegalni građevinski otpad (Faktograf)
Zagreb za Jakuševec dobio jednu ponudu. Posao bi trajao četiri godine (Index)
Zbog solarne superoluje GPS je griješio u pozicioniranju i do deset metara (Mreža)
Policija prijavila motorista jer je pokazao srednji prst kameri. Odvjetnik: Budalaština (Index)
Od svih prometnih radova koji su se tijekom ljeta izvodili u Zagrebu, jedino će oni na Ulici grada Vukovara probiti svoj zacrtani rok (Jutarnji)
Uspjelo je. Provokatori su propali, prosvjed za spas Like ujedinio je lijeve i desne (Telegram), i Zoran Milanović podržao prosvjed (Danica), Šerbedžija kao rođeni Ličanin: Tragično je ovo što se u Lici dogodilo s otpadom. Neću vjerovati da su ljudi to radili zbog novca (Jutarnji)
Nova žrtva hibridnog rata koji Moskva vodi protiv Europe jest Italija, šef diplomacije najavljuje jačanje kibernetičke obrane i oprez zbog mogućeg utjecaja na izbore (Jutarnji)
Čekaju se detalji vezani uz Mladićev pokop (tportal)
Prije devet godina na ovom je mjestu bila zarasla livada i stara stočarska farma, a danas se kod Bjelovara dovršava kompleks vrijedan 41,5 milijuna eura bez PDV-a. Wellovar će imati deset unutarnjih i vanjskih bazena, olimpijski bazen, šest tobogana, wellness i adrenalinski park, a ako sve prođe prema planu, prve bi kupače mogao primiti već 29. rujna (tportal)
Venecijanska Mostra otvorila jesensku filmsku sezonu (HRT)
Počela je velika operacija zračne blokade Ruske Federacije, prve kompanije već prizemljile zrakoplove (Jutarnji)
Na području Ormoškog jezera na granici Hrvtaske i Slovenije nedaleko Varaždina zabilježen je masovni pomor ribe i drugih vodenih organizama, a stanje je posebno ozbiljno na hrvatskoj strani jezera (N1)
Tijelo Ratka Mladića dovezeno u Srbiju (tportal), pogreb zakazan za 7. rujna, bit će pokopan pokraj kćeri (Index)
Igrani film ‘Bog neće pomoći‘ Hane Jušić hrvatski kandidat za 99. nagradu Oscar (Jutarnji)
Potpuni kaos u Kijevu: Ukrajinski obavještajci pucali jedni na druge, Zelenski pobjesnio (tportal)
Aktivist za N1: Premijer kaže da ne treba paničariti, ali ovo nije stvar panike, ljudi ovdje žive i žele izgraditi budućnost u Lici. Dakle, premijer očigledno ne razumije malene ljude i kako oni ovdje žive. I volio bih da se makar ispričao
Od jučer krenule prijave za 38 milijuna eura poticaja za solare u kućama (Index)
Krajnje desna vlada Giorgie Meloni postaje najdugovječnija vlada u povijesti poslijeratne Italije, pretekla i Berlusconija (Index)
Pomalo se vraćamo u grad, a u Zagrebu se narednih tjedana spremaju najbolji partyji,Journal navodi neke