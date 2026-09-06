Brze i kratke - Monitor.hr
Jučer (15:00)

Brze i kratke

  • Tako se to radi: Nakon masovnog prosvjeda za Liku djelatnici Čistoće nisu imali previše posla (Index)
  • Aleksandar Vučić kandidat za premijera, građani skandirali: Odlazi, odlazi! (Nacional)
  • Splićani koji zarađuju između 500 i 1000 eura imat će pravo na gradski stan, prijavite se do 30. rujna (Poslovni)
  • RugOne Xsnap 7 Pro robusni je mobitel s odvojivom akcijskom kamerom koja snima u 2,7K i ima vlastitu memoriju (Bug)
  • Rasprodanom predstavom Johna Malkovicha započeo HNK2EU (HRT)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • AfD na putu prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, nanijevši težak poraz CDU-u kancelara Merza (Index)
  • Cro Demoskop: HDZ-u pada popularnost, ali i dalje s najvećom podrškom, pad bilježi i SDP, Možemo blago porastao (RTL, N1)
  • Klima uzvraća udarac nuklearnoj energiji: Reaktori ostaju bez vode (HRT)
  • Ogroman požar divlja u BiH. Dim prekrio Dalmaciju, ali stanje se popravlja (Index)
  • HNL: Hajduk razbio Rudeš 0:4 i zasjeo na vrh tablice (Index) Varaždin i Istra odigrali bez golova, Dinamo dobio Goricu 1:0, Rijeka uvjerljiva protiv Osijeka 4:1
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
  • Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
  • Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
  • Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
  • Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • SAD napao iranski tanker u blizini otoka Harga (HRT)
  • Plenković usred velikog prosvjeda objavio slike iz Italije, komentatori mu nisu bili blagonakloni (Index)
  • Drama u Njemačkoj: Hakeri objavili jako osjetljive podatke na dark webu (N1)
  • Vučić najavio da se sprema za premijera i da izbore raspisuje za nekoliko dana (N1)
  • Volkswagen ukida 100.000 radnih mjesta do kraja desetljeća (DW)
  • Splitski festival počeo “Nocturnom” posvećenim Zdenku Runjiću (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Od ponedjeljka u Zagrebu 62 nova električna busa (Index)
  • Trump ukinuo sankcije istaknutim regruterima i financijerima al-Qaede uoči 11. rujna (N1)
  • Unapređenje sustava NIAS omogućit će njegovo korištenje i vanjskim subjektima (Bug)
  • John Malkovich na rubu suza, 13-minutne ovacije njegovom novom filmu u Veneciji (Nacional)
  • Upozorenje najvećeg kineskog proizvođača: Zbog prebrzog razvoja vozila sve je više problema s kvalitetom baterija (Revija HAK)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Organizatori uoči prosvjeda uputili sedam zahtjeva Vladi: objavljivanje plana sanacije, hitno uklanjanje otpada, sveobuhvatni monitoring… (Index), krenuli prvi autobusi, pratili ih uz baklje (Index)
  • Prema široj rekonstrukciji događaja, odlaganje u Gospiću počelo je već krajem 2021. Građani tvrde da su već od 2022. fotografirali i prijavljivali kamione, neugodne mirise i sumnjive noćne dolaske. Građanska inicijativa “Gospić je naš dom” još je u ožujku 2025. tražila da se zakopani otpad barem privremeno pokrije kako kiša ne bi prolazila kroz njega i povećavala rizik od ispiranja zagađenja (Index)
  • Na pitanje hoće li u ponedjeljak doći na sprovod Ratku Mladiću, Vučić odgovorio je kako taj dan već ima dogovorene obaveze (Nova.rs, Nacional)
  • Hrvatsku očekuje još nekoliko uglavnom sunčanih i vrućih dana, no aktualni prognostički modeli za sredinu idućeg tjedna pokazuju znatnu promjenu, osjetno zahlađenje u srijedu (Index)
  • HZJZ: Mladi kasnije stupaju u spolne odnose, no raste broj infekcija (HRT)
  • Volkswagen bi kroz tri godine mogao ugasiti marku Seat (Bug)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Zašto je godinama u bivšem Diokiju stajao ilegalno odloženi otpad? Navodno odgovorna tvrtka e-Kolektor, koja je otpad navezla, otišla u međuvremenu u stečaj, a novi vlasnici zemljišta dovezli novi ilegalni građevinski otpad (Faktograf)
  • Zagreb za Jakuševec dobio jednu ponudu. Posao bi trajao četiri godine (Index)
  • Zbog solarne superoluje GPS je griješio u pozicioniranju i do deset metara (Mreža)
  • Policija prijavila motorista jer je pokazao srednji prst kameri. Odvjetnik: Budalaština (Index)
  • Od svih prometnih radova koji su se tijekom ljeta izvodili u Zagrebu, jedino će oni na Ulici grada Vukovara probiti svoj zacrtani rok (Jutarnji)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Scene iz Srbije obilaze svijet: Vojnici nosili lijes Ratka Mladića pokriven zastavom (tportal)
  • Hrvatske šume upozoravaju građane: Ne približavajte se radovima u Maksimiru (N1)
  • Ulrich Siegmund: čovjek koji bi AfD mogao dovesti na vlast (DW)
  • Nakon današnjeg sunčanog i vrućeg dana, promjena stiže u drugom dijelu subote i početkom nedjelje, kada će prolazno biti oblačnije, ponegdje i svježije, uz mogućnost kiše i grmljavine (tportal)
  • Radnici iz BiH zbog veličanja Ratka Mladića ostaju bez dozvola i moraju iz Hrvatske (Jutarnji)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • Uspjelo je. Provokatori su propali, prosvjed za spas Like ujedinio je lijeve i desne (Telegram), i Zoran Milanović podržao prosvjed (Danica), Šerbedžija kao rođeni Ličanin: Tragično je ovo što se u Lici dogodilo s otpadom. Neću vjerovati da su ljudi to radili zbog novca (Jutarnji)
  • Nova žrtva hibridnog rata koji Moskva vodi protiv Europe jest Italija, šef diplomacije najavljuje jačanje kibernetičke obrane i oprez zbog mogućeg utjecaja na izbore (Jutarnji)
  • Čekaju se detalji vezani uz Mladićev pokop (tportal)
  • Prije devet godina na ovom je mjestu bila zarasla livada i stara stočarska farma, a danas se kod Bjelovara dovršava kompleks vrijedan 41,5 milijuna eura bez PDV-a. Wellovar će imati deset unutarnjih i vanjskih bazena, olimpijski bazen, šest tobogana, wellness i adrenalinski park, a ako sve prođe prema planu, prve bi kupače mogao primiti već 29. rujna (tportal)
  • Venecijanska Mostra otvorila jesensku filmsku sezonu (HRT)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Počela je velika operacija zračne blokade Ruske Federacije, prve kompanije već prizemljile zrakoplove (Jutarnji)
  • Na području Ormoškog jezera na granici Hrvtaske i Slovenije nedaleko Varaždina zabilježen je masovni pomor ribe i drugih vodenih organizama, a stanje je posebno ozbiljno na hrvatskoj strani jezera (N1)
  • Tijelo Ratka Mladića dovezeno u Srbiju (tportal), pogreb zakazan za 7. rujna, bit će pokopan pokraj kćeri (Index)
  • Igrani film ‘Bog neće pomoći‘ Hane Jušić hrvatski kandidat za 99. nagradu Oscar (Jutarnji)
  • Papiri koje svaki vlasnik stana ili kuće mora imati (Zgradonačelnik)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Potpuni kaos u Kijevu: Ukrajinski obavještajci pucali jedni na druge, Zelenski pobjesnio (tportal)
  • Aktivist za N1: Premijer kaže da ne treba paničariti, ali ovo nije stvar panike, ljudi ovdje žive i žele izgraditi budućnost u Lici. Dakle, premijer očigledno ne razumije malene ljude i kako oni ovdje žive. I volio bih da se makar ispričao
  • Od jučer krenule prijave za 38 milijuna eura poticaja za solare u kućama (Index)
  • Krajnje desna vlada Giorgie Meloni postaje najdugovječnija vlada u povijesti poslijeratne Italije, pretekla i Berlusconija (Index)
  • Pomalo se vraćamo u grad, a u Zagrebu se narednih tjedana spremaju najbolji partyji, Journal navodi neke