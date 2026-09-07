AfD ima povijesnu pobjedu, ali i problem: fali im tri mandata za većinu (Index)
Početak nastave vratio je na zagrebačke ulice znatno veći broj automobila, no radovi na nekoliko ključnih prometnih pravaca još nisu završeni. Iako su tijekom vikenda otvorene pojedine prometnice, ograničenja u Ulici grada Vukovara te na Sarajevskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ostat će na snazi i nakon prvog školskog zvona (tportal), gužve su zabilježene od jutra (Jutarnji)
Američka vojska potpisala prvi ugovor za laserski top protiv dronova (Bug)
Kraj toplinskog vala: Stižu obilna kiša, nevere, uz nagli pad temperatura – od srijede (N1)
Kompletirano 6. kolo HNL-a: Slaven Belupo dobio Lokomotivu s novim trenerom Silvijom Čabrajom 2:1 (Index)
Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)
Organizatori uoči prosvjeda uputili sedam zahtjeva Vladi: objavljivanje plana sanacije, hitno uklanjanje otpada, sveobuhvatni monitoring… (Index), krenuli prvi autobusi, pratili ih uz baklje (Index)
Prema široj rekonstrukciji događaja, odlaganje u Gospiću počelo je već krajem 2021. Građani tvrde da su već od 2022. fotografirali i prijavljivali kamione, neugodne mirise i sumnjive noćne dolaske. Građanska inicijativa “Gospić je naš dom” još je u ožujku 2025. tražila da se zakopani otpad barem privremeno pokrije kako kiša ne bi prolazila kroz njega i povećavala rizik od ispiranja zagađenja (Index)
Na pitanje hoće li u ponedjeljak doći na sprovod Ratku Mladiću, Vučić odgovorio je kako taj dan već ima dogovorene obaveze (Nova.rs, Nacional)
Hrvatsku očekuje još nekoliko uglavnom sunčanih i vrućih dana, no aktualni prognostički modeli za sredinu idućeg tjedna pokazuju znatnu promjenu, osjetno zahlađenje u srijedu (Index)
HZJZ: Mladi kasnije stupaju u spolne odnose, no raste broj infekcija (HRT)
Volkswagen bi kroz tri godine mogao ugasiti marku Seat (Bug)
Zašto je godinama u bivšem Diokiju stajao ilegalno odloženi otpad? Navodno odgovorna tvrtka e-Kolektor, koja je otpad navezla, otišla u međuvremenu u stečaj, a novi vlasnici zemljišta dovezli novi ilegalni građevinski otpad (Faktograf)
Zagreb za Jakuševec dobio jednu ponudu. Posao bi trajao četiri godine (Index)
Zbog solarne superoluje GPS je griješio u pozicioniranju i do deset metara (Mreža)
Policija prijavila motorista jer je pokazao srednji prst kameri. Odvjetnik: Budalaština (Index)
Od svih prometnih radova koji su se tijekom ljeta izvodili u Zagrebu, jedino će oni na Ulici grada Vukovara probiti svoj zacrtani rok (Jutarnji)
Uspjelo je. Provokatori su propali, prosvjed za spas Like ujedinio je lijeve i desne (Telegram), i Zoran Milanović podržao prosvjed (Danica), Šerbedžija kao rođeni Ličanin: Tragično je ovo što se u Lici dogodilo s otpadom. Neću vjerovati da su ljudi to radili zbog novca (Jutarnji)
Nova žrtva hibridnog rata koji Moskva vodi protiv Europe jest Italija, šef diplomacije najavljuje jačanje kibernetičke obrane i oprez zbog mogućeg utjecaja na izbore (Jutarnji)
Čekaju se detalji vezani uz Mladićev pokop (tportal)
Prije devet godina na ovom je mjestu bila zarasla livada i stara stočarska farma, a danas se kod Bjelovara dovršava kompleks vrijedan 41,5 milijuna eura bez PDV-a. Wellovar će imati deset unutarnjih i vanjskih bazena, olimpijski bazen, šest tobogana, wellness i adrenalinski park, a ako sve prođe prema planu, prve bi kupače mogao primiti već 29. rujna (tportal)
Venecijanska Mostra otvorila jesensku filmsku sezonu (HRT)
Počela je velika operacija zračne blokade Ruske Federacije, prve kompanije već prizemljile zrakoplove (Jutarnji)
Na području Ormoškog jezera na granici Hrvtaske i Slovenije nedaleko Varaždina zabilježen je masovni pomor ribe i drugih vodenih organizama, a stanje je posebno ozbiljno na hrvatskoj strani jezera (N1)
Tijelo Ratka Mladića dovezeno u Srbiju (tportal), pogreb zakazan za 7. rujna, bit će pokopan pokraj kćeri (Index)
Igrani film ‘Bog neće pomoći‘ Hane Jušić hrvatski kandidat za 99. nagradu Oscar (Jutarnji)