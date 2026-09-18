HZJZ objavio analizu vode iz bunara u Lici. U dva su nađene “vječne kemikalije” (Index, tportal)
Europska komisija mogla bi zabraniti izvoz plastičnog otpada u Tursku ako ta zemlja ne poduzme odgovarajuće mjere kako bi riješila probleme onečišćenja i zaštite okoliša (N1)
Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk, prenosi Index.hr, traže veće plaće (Jutarnji), nevezano za to, Zagrepčani bi uskoro tramvajske ili autobusne karte mogli kupovati jednostavnim prislanjanjem bankovne kartice na validator (tportal)
Najveći električni brod na svijetu kreće u promet: Trajekt ima 5000 integriranih baterija (Revija HAK)
Mještani se protive izgradnji megafarme u Apatiji kod Ludbrega, najavljen veliki prosvjed (Agroklub)
Američki Kongres usvojio je veliki paket novih sankcija protiv Rusije i država koje nastavljaju kupovati njezine energente. Zakon, nazvan po pokojnom senatoru Lindseyju Grahamu, sada je na stolu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (tportal)
Nova jeziva otkrića o Epsteinu. Imao golemu zbirku slika zlostavljanja djece (Index)
Himalajski ledenjaci gube masu 65 posto brže nego prije 10 godina i prijete gospodarstvu (Poslovni)
Trump ukida Bidenova pravila za elektrane na ugljen i plin, EPA povlači većinu ograničenja emisija i procjenjuje da će ukidanje pravila smanjiti troškove za 310 milijardi dolara (Lider)
Osijek za 6 milijuna eura dobio obnovljene bazene, pogledajte kako izgleda cijeli kompleks (Jutarnji)
Stigli rezultati analiza hrane iz Gospića: HZJZ izvijestio kako Rezultati ispitivanja ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane (tportal), burna rasprava u Europskom parlamentu o Gospiću: ‘Kako je ovo moguće?‘ (Jutarnji)
Gorivo bi u Hrvatskoj moglo probiti cijenu od 2 eura po litri, Štern: Ovo nije svjetski rat, ali je rat svjetskih razmjera (tportal)
Carney o pridruženom članstvu Kanade u EU-u: Erasmus, obrana, AI i minerali (HRT)
Povijesna odluka Vlade: Hajduk dobiva kamp u Stobreču na zemljištu od 8,7 milijuna eura (Sport klub)
Mirko Galić: javna televizija dugoročno šteti vladajućem HDZ-u kad mu podilazi i tako podcjenjuje inteligenciju građana, tri godine Plenković mi je u Parizu bio izvanredan suradnik. Nisam naslućivao da će postati despot (Nacional)
Ujedinjeni narodi razmatraju neobičnu mjeru kako bi zaštitili humanitarnu pomoć u Ukrajini – premještanje dijela zaliha u podzemne bunkere (tportal)
Kritike iz HDZ-a: Iduće izbore ne možemo dobiti. Ovo je kraj vladavine HDZ-a, to se politički preživjeti ne može, a kriva je Plenkovićeva kadrovska politika (Nacional)
Štern: Goriva će biti, ali cijene bi mogle nastaviti rasti (N1)
OpenAI je objavio šest izvješća o “neočekivanom i zabrinjavajućem” ponašanju svojih modela umjetne inteligencije, modeli sami sebi ubacuju upute za probijanje vlastitih sigurnosnih blokada, učitavaju datoteke na internet bez znanja i dopuštenja korisnika itd. (Index)
Njemački eurozastupnik za N1: Putin je zao, ali nije glup. Ako ga kritizirate, on to ne shvaća osobno, shvaća to u političkoj klimi i ozračju. Trump je glup čovjek i sve shvaća vrlo osobno pa donosi odluke iz osvete
Trump zaprijetio EU visokim carinama, približavanje Kanade Uniji predstavljalo bi neprijateljski potez prema Sjedinjenim Državama, javlja POLITICO (Jutarnji)
Nestašice nafte na domaćim benzinskim crpkama neće biti, no skupa europska nafta neizbježno će utjecati na cijene (Index)
Zapadni dijelovi Hrvatske danas će biti pod oblacima i kišom, mjestimice uz obilnije pljuskove i grmljavinu, dok će na istoku, a osobito na jugu, prevladavati sunčanije i toplije vrijeme. Na moru će biti vjetrovito (tportal)
DDR5 memorija sada je više od pet puta skuplja nego prije krize (Bug)
Dinamo je u 1. kolu Europske lige odigrao 0:0 s Hapoelom u Bukureštu (tportal)
Jedna je osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u srijedu prijepodne dogodila na autocesti A3 kod Zagreba, vozač osobnog automobila vozio u suprotnom smjeru i zaletio se u kamion (Jutarnji, Index), nesreći svjedočio kirurg: Ulazi na autocestu kod Ikee loše su napravljeni i zbunjujući ( Dnevnik, Index)
Alarmantan nalaz u tunelu Mala Kapela: HAC kreće u veliku obnovu, predviđena je zamjena čak 208 dotrajalih vrata u obje tunelske cijevi, a procijenjena vrijednost radova iznosi 2,4 milijuna eura (tportal)
Andrej Plenković kao stanovnik Zagreba ne zna koji je legalan način plaćanja odvoza otpada: kritizirao zagrebačku vlast da više nema plavih vrećica iako je to jedini legalni način za odlaganje miješanog otpada u glavnom gradu (Faktograf)
Potpuni kolaps u Zagrebu, avenije, mostovi i obilaznica bili su paralizirani u popodnevnim satima: ‘Ovako dugo nije bilo‘ (Jutarnji)
Ministar Šušnjar: Problem u Gospiću je malo prenapuhan, ali ako će rezultirati sustavnim rješavanjem otpada i izgradnjom energane, to možemo pretvoriti u nešto najbolje što nam se dogodilo (Danica)
Saudijska Arabija otkazala je isporuke sirove nafte europskim rafinerijama nakon što su napadi dronovima oštetili ključni saudijski naftovod prema Crvenom moru, tržište je na ovaj poremećaj reagiralo brzim rastom cijena (Index)
Tomašević ukida plastiku u Zagrebu, gradske službe prelaze na višekratne i biorazgradive alternative (Jutarnji)
S jeseni stižu i smrdljivi martini, postoji i bezbolno rješenje da vam ne ulaze u kuću: navodno ne vole miris metice i lavande (N1)
24-godišnjak otprije poznat policiji ubio 28-godišnjeg muškarca u Splitu i teško ozlijedio 22-godišnjakinju, uhićen je (Jutarnji), drogiran je razbijao namještaj (Index)
HNK i HNK2 u svom programu nude razgled “166 sezona iza kulisa”, posjetitelji imaju priliku iz prve ruke upoznati radionice u kojima predstave nastaju, od prve ideje do konačne scenske realizacije, te samu pozornicu (Moj Zagreb, HNK)
Nova ukrajinska ofenziva u Donjecku, pokrenuli operaciju Vivaldi: ‘Vraćamo teritorij!’… od ruskih snaga očišćeno 75 četvornih kilometara teritorija i oslobođeno dodatnih 10 (24 sata, tportal, Index), Lavrov: Spremni smo na pregovore, ne i na prekid napada (HRT)
Središnja Europa sprema se za burnu noć: Stižu superćelijske oluje (tportal)
Otvoreno o nastavku rada u saborskim klupama: Teške riječi vlasti i oporbe na aktualcu (HRT)
Grad Zagreb predstavio projekte digitalizacije grada (HRT)
Zašto pomfritu nije mjesto u školskoj kuhinji: pržena hrana općenito uzrokuje pretilost i može ozbiljno ugroziti zdravlje (DW)
Ukrajinski obavještajci presreli dokumente: U najbližem krugu ruskog predsjednika Vladimira Putina navodno je došlo do podjele oko nastavka rata protiv Ukrajine. Jedan dio ruske elite zagovara nastavak borbi, dok drugi želi tražiti izlaz kroz pregovore (tportal)
Ruski napad usred žetve suncokreta: Oštećena tvornica u Ukrajini o kojoj ovisi europsko tržište (Agroklub)
U promet uveden elektro-dizelski vlak na relaciji Split – Zagreb (N1)
Počinje sakupljanje žireva hrasta u šumama: dnevno se na tom poslu može zaraditi lijep iznos. Hrvatske šume namjeravaju izdvojiti oko 2,6 milijuna eura bez pdv-a. Kilogram žira lužnjaka plaćat će 3,30 eura, a kitnjaka 3,50 eura (Danica)
Ishođena je građevinska dozvola za Centar za autizam u Oporovcu koji bi trebalo pohađati oko 200 djece u 48 razrednih odjela, nakon što je Grad Zagreb otklonio prepreke koje su 20 godina kočile njegovu realizaciju (Jutarnji)
Svečano otvoren obnovljeni dvorac Erdödy u Kerestincu (HRT)
Uzbuna u Vilniusu: Avion NATO saveza oborio dron iznad Litve (tportal)
Hrvatski sabor nastavio s redovnim radom, aktualac uglavnom o otpadu (Index) -Kekin prozvala premijera: ‘Ovo je vaš kraj, jeste li toga svjesni?; Plenković oporbi: ‘Mucice, igrat ćemo se do izbora malo čvršće!’ (tportal)
Nova pravila za kupce u EU: U trgovinama i internetskim trgovinama pojavit će se obvezna obavijest o potrošačkim pravima, a proizvodi s duljim komercijalnim jamstvom trajnosti dobit će novu oznaku GARAN (tportal)
SpaceX, uz Starlink, završava još jedan svemirsko-internetski sustav – lansirali na raketi Falcon 9 posljednja tri satelita za SES-ovu konstelaciju O3b mPower (Mreža)
Šef HDZ-a iz slavonske općine kupio od države 9000 litara domaće rakije, koju je ilegalnim proizvođačima zaplijenila carina. Cijena 2 eura po litri (Danica)
Vjekoslav Bušić iz Inicijative “Gospić je naš dom”: Ljudi su skeptični, odluka o cementarama bila je ishitrena (N1)
Mađarska vlada priprema temeljitu promjenu pravila o posvajanju djece, uključujući ograničenja koja se odnose na samce i istospolne parove, što predstavlja jedan od dosad najočitijih društveno-političkih raskida sa 16-godišnjom vladavinom bivšeg premijera Orbána (tportal)
Počeo 19. Vrisak, sajam knjige i festival autora u Rijeci: Više od 60 programa i brojni domaći i strani autori (HRT)
EU mijenja pravila za pakete iz online trgovine, stiže i nova naknada, posebno za pakete iz Kine (Index)