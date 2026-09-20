Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • CNN: Trump je posljednjih 12 dana neobično čudan, čak i za svoje standarde (Index)
  • Vučić se opet oglasio o izborima: ‘Sljedeću nedjelju podnosim ostavku’ (Net), mnogi se pitaju što će biti s ‘Ćacilendom’, šatorskim kampom njegovih pristaša? (N1)
  • Grad podijelio nove fotografije budućeg stadiona u Kranjčevićevoj (Večernji)
  • Ed Sheeran iskoristio je svoj samostalni koncert u Philadelphiji kako bi se ispričao publici zbog “pogrešaka” i prvi put javno progovorio o kontroverzi koja je obilježila njegovu turneju (Index, Muzika)
  • Prosvjed protiv industrijskih megafarmi u Apatiji: ‘Dosta je odluka u ime građana, a na štetu građana!’ (Klikaj)

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Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Trump napisao na društvenim mrežama da osniva “Snage umjetne inteligencije” koje će nadgledati regulaciju umjetne inteligencije te da će u bliskoj budućnosti imenovati koordinatora, “cara za umjetnu inteligenciju” (Jutarnji)
  • SDP i Možemo! najavili su u subotu na Markovu trgu početak formalnih pregovora o programu buduće Vlade (N1)
  • Bunari kod Gospića onečišćeni, negdje i do tri puta viših koncentracija PFAS-a od dopuštenih; OPG-ovci: Vlada i država su nas iznevjerili (HRT)
  • Nakon Hrgovića Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka: Pavčec nokautom stigao do WBC titule (Nacional)
  • Ovako će izgledati novi cjenici, trgovci bijesni. Kazne su ogromne (Index)
Danas (00:00)

Brze i kratke

  • Bunari kod Gospića onečišćeni. Mještani ogorčeni: “Strah me za djecu. Iznevjerila nas je Vlada!” (N1)
  • Prosvjed u Ludbregu protiv megafarme pilića: “Ne smijemo postati smetlište Europe” (Index)
  • Zoran Kesić pred prvu emisiju na Youtubeu za Index: Sklonjeni smo uoči prijelomnih izbora u Srbiji
  • Oktoberfest 2026: skuplje pivo, novi sigurnosni koncept (DW), tek počeo, a već kaos: Razbijene glave, krvave posjekotine i 50 intervencija (tportal)
  • Rukometna Liga prvakinja: Podravka nakon odličnog prvog poluvremena u nastavku pala protiv europskih prvakinja (Klikaj)
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • AfD u problemima: Nakon povijesne pobjede – nemaju s kim vladati (N1)
  • U Hrvatskoj prodaja lijekova porasla za 10 posto u godinu dana (HRT)
  • iPhone 18 Pro Max najbrže se puni od svih Appleovih mobitela (Bug)
  • Golemo vodozaštitno područje uz Savu i vodocrpilište, koje vodom opkrbljuje Veliku Goricu i dio Zagreba, već se godinama masovno zatrpava smećem, a Index je obišao jednu od lokacija koje vode do tvrtki koje bi mogle biti zaslužne za njezinu devastaciju (Index)
  • Domaća književnica: Popis lektire ne postoji već 7 godina, mnogi to ne znaju (Index)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Trump: SAD ima trajnu vojnu kontrolu nad Grenlandom (Index), s Danskom slijedi sklapanje sporazuma prema kojem će SAD razviti značajnu vojnu prisutnost na tom otoku (tportal)
  • Hrvatski specijalci najbolji u upravljanju FPV dronovima: Iza sebe ostavili Ukrajinu i Njemačku (Poslovni)
  • Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, dok nedjelja donosi sunce i temperature do 29 stupnjeva (Večernji)
  • HNL: Rudeš s igračem manje spasio bod protiv Slaven Belupa u spektaklu, atraktivne škarice mogle bi konkurirati za gol mjeseca (Index), danas i sutra ostali parovi 8. kola, nakon čega slijedi reprezentativna stanka
  • Pobjednici RuralFoto natječaja 2026 (Agroklub)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Operacija ‘Vivaldi’ je mjesecima držana pod velom tajne, a njezini razmjeri počeli su izlaziti u javnost tek posljednjih dana (tportal)
  • Svi poduzetnici koji posluju s krajnjim kupcima morat će istaknuti sidrene cijene, sve će biti jasnije od 1. listopada (Poslovni), trgovci i obrtnici protiv jer će po trenutnom nacrtu morati istaknuti čak četiri cijene (Jutarnji)
  • Sve je više gonoreje i sifilisa u Splitu: ‘Ljudi su se opustili. Kao turistički grad smo predvodnici’ (24 sata)
  • Njuškalo prijavilo Index Oglase strukovnoj udruzi Hura zbog žutih plakata: “Zašto oglašavati besplatno kad možete platiti da vaš oglas vidi manje ljudi?” (Index)
  • Objavljen prvi video iz novog “Gospodara prstenova: Lov na Golluma”, Gandalf se vraća (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • HZJZ objavio analizu vode iz bunara u Lici. U dva su nađene “vječne kemikalije” (Index, tportal)
  • Europska komisija mogla bi zabraniti izvoz plastičnog otpada u Tursku ako ta zemlja ne poduzme odgovarajuće mjere kako bi riješila probleme onečišćenja i zaštite okoliša (N1)
  • Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk, prenosi Index.hr, traže veće plaće (Jutarnji), nevezano za to, Zagrepčani bi uskoro tramvajske ili autobusne karte mogli kupovati jednostavnim prislanjanjem bankovne kartice na validator (tportal)
  • Najveći električni brod na svijetu kreće u promet: Trajekt ima 5000 integriranih baterija (Revija HAK)
  • Mještani se protive izgradnji megafarme u Apatiji kod Ludbrega, najavljen veliki prosvjed (Agroklub)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Američki Kongres usvojio je veliki paket novih sankcija protiv Rusije i država koje nastavljaju kupovati njezine energente. Zakon, nazvan po pokojnom senatoru Lindseyju Grahamu, sada je na stolu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (tportal)
  • Nova jeziva otkrića o Epsteinu. Imao golemu zbirku slika zlostavljanja djece (Index)
  • Himalajski ledenjaci gube masu 65 posto brže nego prije 10 godina i prijete gospodarstvu (Poslovni)
  • Trump ukida Bidenova pravila za elektrane na ugljen i plin, EPA povlači većinu ograničenja emisija i procjenjuje da će ukidanje pravila smanjiti troškove za 310 milijardi dolara (Lider)
  • Osijek za 6 milijuna eura dobio obnovljene bazene, pogledajte kako izgleda cijeli kompleks (Jutarnji)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Stigli rezultati analiza hrane iz Gospića: HZJZ izvijestio kako Rezultati ispitivanja ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane (tportal), burna rasprava u Europskom parlamentu o Gospiću: ‘Kako je ovo moguće?‘ (Jutarnji)
  • Gorivo bi u Hrvatskoj moglo probiti cijenu od 2 eura po litri, Štern: Ovo nije svjetski rat, ali je rat svjetskih razmjera (tportal)
  • Carney o pridruženom članstvu Kanade u EU-u: Erasmus, obrana, AI i minerali (HRT)
  • Povijesna odluka Vlade: Hajduk dobiva kamp u Stobreču na zemljištu od 8,7 milijuna eura (Sport klub)
  • Mirko Galić: javna televizija dugoročno šteti vladajućem HDZ-u kad mu podilazi i tako podcjenjuje inteligenciju građana, tri godine Plenković mi je u Parizu bio izvanredan suradnik. Nisam naslućivao da će postati despot (Nacional)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Ujedinjeni narodi razmatraju neobičnu mjeru kako bi zaštitili humanitarnu pomoć u Ukrajini – premještanje dijela zaliha u podzemne bunkere (tportal)
  • Kritike iz HDZ-a: Iduće izbore ne možemo dobiti. Ovo je kraj vladavine HDZ-a, to se politički preživjeti ne može, a kriva je Plenkovićeva kadrovska politika (Nacional)
  • Štern: Goriva će biti, ali cijene bi mogle nastaviti rasti (N1)
  • OpenAI je objavio šest izvješća o “neočekivanom i zabrinjavajućem” ponašanju svojih modela umjetne inteligencije, modeli sami sebi ubacuju upute za probijanje vlastitih sigurnosnih blokada, učitavaju datoteke na internet bez znanja i dopuštenja korisnika itd. (Index)
  • Njemački eurozastupnik za N1: Putin je zao, ali nije glup. Ako ga kritizirate, on to ne shvaća osobno, shvaća to u političkoj klimi i ozračju. Trump je glup čovjek i sve shvaća vrlo osobno pa donosi odluke iz osvete
Četvrtak (11:00)

Brze i kratke

  • Trump zaprijetio EU visokim carinama, približavanje Kanade Uniji predstavljalo bi neprijateljski potez prema Sjedinjenim Državama, javlja POLITICO (Jutarnji)
  • Nestašice nafte na domaćim benzinskim crpkama neće biti, no skupa europska nafta neizbježno će utjecati na cijene (Index)
  • Zapadni dijelovi Hrvatske danas će biti pod oblacima i kišom, mjestimice uz obilnije pljuskove i grmljavinu, dok će na istoku, a osobito na jugu, prevladavati sunčanije i toplije vrijeme. Na moru će biti vjetrovito (tportal)
  • DDR5 memorija sada je više od pet puta skuplja nego prije krize (Bug)
  • Dinamo je u 1. kolu Europske lige odigrao 0:0 s Hapoelom u Bukureštu (tportal)