Vozače od utorka očekuju nove, više cijene goriva, no rast cijene dizela ipak će biti manji nego što se prvotno najavljivalo (tportal), dizel ide na 1,91 euro, benzin na 1,74 po litri (Index)
Europa na oprezu zbog Rusije: Njemačka priprema bolnice, Litva planove evakuacije, NATO održava vježbe… (N1)
Plenković maše “opasnim” mobitelom, a država nije u stanju osigurati zbrinjavanje tih mobitela (Faktograf)
Schneider: Energane na otpad bit će nužne, od 2035. nema odlaganja (HRT)
Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu pobjedom 3:1 kod Seville, a njegova pojava u početnoj postavi nastavila je izazivati reakcije: Flickova obrana Szczesnyja ‘više nije držala vodu’. Ne znači to automatski da je Livaković postao drugi vratar Barcelone, ali njegov pobjednički debi otvorio je pitanje.. (tportal)
CNN: Trump je posljednjih 12 dana neobično čudan, čak i za svoje standarde (Index)
Vučić se opet oglasio o izborima: ‘Sljedeću nedjelju podnosim ostavku’ (Net), mnogi se pitaju što će biti s ‘Ćacilendom’, šatorskim kampom njegovih pristaša? (N1)
Grad podijelio nove fotografije budućeg stadiona u Kranjčevićevoj (Večernji)
Ed Sheeran iskoristio je svoj samostalni koncert u Philadelphiji kako bi se ispričao publici zbog “pogrešaka” i prvi put javno progovorio o kontroverzi koja je obilježila njegovu turneju (Index, Muzika)
Prosvjed protiv industrijskih megafarmi u Apatiji: ‘Dosta je odluka u ime građana, a na štetu građana!’ (Klikaj)
Trump napisao na društvenim mrežama da osniva “Snage umjetne inteligencije” koje će nadgledati regulaciju umjetne inteligencije te da će u bliskoj budućnosti imenovati koordinatora, “cara za umjetnu inteligenciju” (Jutarnji)
SDP i Možemo! najavili su u subotu na Markovu trgu početak formalnih pregovora o programu buduće Vlade (N1)
Bunari kod Gospića onečišćeni, negdje i do tri puta viših koncentracija PFAS-a od dopuštenih; OPG-ovci: Vlada i država su nas iznevjerili (HRT)
Nakon Hrgovića Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka: Pavčec nokautom stigao do WBC titule (Nacional)
Ovako će izgledati novi cjenici, trgovci bijesni. Kazne su ogromne (Index)
AfD u problemima: Nakon povijesne pobjede – nemaju s kim vladati (N1)
U Hrvatskoj prodaja lijekova porasla za 10 posto u godinu dana (HRT)
iPhone 18 Pro Max najbrže se puni od svih Appleovih mobitela (Bug)
Golemo vodozaštitno područje uz Savu i vodocrpilište, koje vodom opkrbljuje Veliku Goricu i dio Zagreba, već se godinama masovno zatrpava smećem, a Index je obišao jednu od lokacija koje vode do tvrtki koje bi mogle biti zaslužne za njezinu devastaciju (Index)
Domaća književnica: Popis lektire ne postoji već 7 godina, mnogi to ne znaju (Index)
Trump: SAD ima trajnu vojnu kontrolu nad Grenlandom (Index), s Danskom slijedi sklapanje sporazuma prema kojem će SAD razviti značajnu vojnu prisutnost na tom otoku (tportal)
Hrvatski specijalci najbolji u upravljanju FPV dronovima: Iza sebe ostavili Ukrajinu i Njemačku (Poslovni)
Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, dok nedjelja donosi sunce i temperature do 29 stupnjeva (Večernji)
HNL: Rudeš s igračem manje spasio bod protiv Slaven Belupa u spektaklu, atraktivne škarice mogle bi konkurirati za gol mjeseca (Index), danas i sutra ostali parovi 8. kola, nakon čega slijedi reprezentativna stanka
Operacija ‘Vivaldi’ je mjesecima držana pod velom tajne, a njezini razmjeri počeli su izlaziti u javnost tek posljednjih dana (tportal)
Svi poduzetnici koji posluju s krajnjim kupcima morat će istaknuti sidrene cijene, sve će biti jasnije od 1. listopada (Poslovni), trgovci i obrtnici protiv jer će po trenutnom nacrtu morati istaknuti čak četiri cijene (Jutarnji)
Sve je više gonoreje i sifilisa u Splitu: ‘Ljudi su se opustili. Kao turistički grad smo predvodnici’ (24 sata)
Njuškalo prijavilo Index Oglase strukovnoj udruzi Hura zbog žutih plakata: “Zašto oglašavati besplatno kad možete platiti da vaš oglas vidi manje ljudi?” (Index)
Objavljen prvi video iz novog “Gospodara prstenova: Lov na Golluma”, Gandalf se vraća (Index)
HZJZ objavio analizu vode iz bunara u Lici. U dva su nađene “vječne kemikalije” (Index, tportal)
Europska komisija mogla bi zabraniti izvoz plastičnog otpada u Tursku ako ta zemlja ne poduzme odgovarajuće mjere kako bi riješila probleme onečišćenja i zaštite okoliša (N1)
Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk, prenosi Index.hr, traže veće plaće (Jutarnji), nevezano za to, Zagrepčani bi uskoro tramvajske ili autobusne karte mogli kupovati jednostavnim prislanjanjem bankovne kartice na validator (tportal)
Najveći električni brod na svijetu kreće u promet: Trajekt ima 5000 integriranih baterija (Revija HAK)
Mještani se protive izgradnji megafarme u Apatiji kod Ludbrega, najavljen veliki prosvjed (Agroklub)
Američki Kongres usvojio je veliki paket novih sankcija protiv Rusije i država koje nastavljaju kupovati njezine energente. Zakon, nazvan po pokojnom senatoru Lindseyju Grahamu, sada je na stolu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (tportal)
Nova jeziva otkrića o Epsteinu. Imao golemu zbirku slika zlostavljanja djece (Index)
Himalajski ledenjaci gube masu 65 posto brže nego prije 10 godina i prijete gospodarstvu (Poslovni)
Trump ukida Bidenova pravila za elektrane na ugljen i plin, EPA povlači većinu ograničenja emisija i procjenjuje da će ukidanje pravila smanjiti troškove za 310 milijardi dolara (Lider)
Osijek za 6 milijuna eura dobio obnovljene bazene, pogledajte kako izgleda cijeli kompleks (Jutarnji)
Stigli rezultati analiza hrane iz Gospića: HZJZ izvijestio kako Rezultati ispitivanja ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane (tportal), burna rasprava u Europskom parlamentu o Gospiću: ‘Kako je ovo moguće?‘ (Jutarnji)
Gorivo bi u Hrvatskoj moglo probiti cijenu od 2 eura po litri, Štern: Ovo nije svjetski rat, ali je rat svjetskih razmjera (tportal)
Carney o pridruženom članstvu Kanade u EU-u: Erasmus, obrana, AI i minerali (HRT)
Povijesna odluka Vlade: Hajduk dobiva kamp u Stobreču na zemljištu od 8,7 milijuna eura (Sport klub)
Mirko Galić: javna televizija dugoročno šteti vladajućem HDZ-u kad mu podilazi i tako podcjenjuje inteligenciju građana, tri godine Plenković mi je u Parizu bio izvanredan suradnik. Nisam naslućivao da će postati despot (Nacional)
Ujedinjeni narodi razmatraju neobičnu mjeru kako bi zaštitili humanitarnu pomoć u Ukrajini – premještanje dijela zaliha u podzemne bunkere (tportal)
Kritike iz HDZ-a: Iduće izbore ne možemo dobiti. Ovo je kraj vladavine HDZ-a, to se politički preživjeti ne može, a kriva je Plenkovićeva kadrovska politika (Nacional)
Štern: Goriva će biti, ali cijene bi mogle nastaviti rasti (N1)
OpenAI je objavio šest izvješća o “neočekivanom i zabrinjavajućem” ponašanju svojih modela umjetne inteligencije, modeli sami sebi ubacuju upute za probijanje vlastitih sigurnosnih blokada, učitavaju datoteke na internet bez znanja i dopuštenja korisnika itd. (Index)
Njemački eurozastupnik za N1: Putin je zao, ali nije glup. Ako ga kritizirate, on to ne shvaća osobno, shvaća to u političkoj klimi i ozračju. Trump je glup čovjek i sve shvaća vrlo osobno pa donosi odluke iz osvete