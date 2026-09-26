Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Sindikat izračunao: Za dostojanstven život plaća mora biti 3000 eura neto (Danica)
  • Vučić: Sat vremena sam razgovarao s Putinom, sutra podnosim ostavku (Jutarnji)
  • Stvarno stanje Studenca isplivalo je na površinu krajem ožujka, pri objavi financijskih rezultata za 2025. godinu. Tad se doznalo i za rupe u strategiji agresivnog širenja, ali i preplaćivanja zakupa pojedinih poslovnih prostora, tportal piše da bi se u slučaj mogao uključiti i DORH
  • Idući mjesec kreće isplata šteta nakon ožujske zagrebačke oluje. Oko 2300 zahtjeva građana (Nacional)
  • Poljoprivredno zemljište sve skuplje: Oranice poskupjele 13 posto, pašnjaci gotovo 71 posto (Poslovni)

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Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Tjedni skener: Govori i svađe u UN-u, AfD zauzima još jednu pokrajinu u Njemačkoj, Putin učvrstio vlast na izborima u Rusiji, Trump ugostio kineskog predsjednika, na Grenlandu je dogovorio da može poslati vojsku, a uspio je i postići da ga mediji bojkotiraju… AI je napao australsku vladu (tportal)
  • Stanovnici zagrebačkog Srebrnjaka našli su se u ozbiljnom problemu nakon što su im počele stizati kazne za parkiranje na nogostupu ispred kuća i stanova “parking pred kućama plaćamo 390 eura” (Nacional)
  • Rijeka dobila osam novih električnih autobusa. U tri dana četiri su se pokvarila (N1)
  • Izvoz raste, ali uvoz iz SAD-a još brže. U dvije godine Hrvatska je od suficita stigla do deficita većeg od 190 milijuna eura (Lider)
Danas (01:00)

Brze i kratke

  • ZET-ovci i radnici Holdinga idu u veliki štrajk, počinju u ponedjeljak (Jutarnji)
  • Mali trgovac: “Mi smo dramu sa sidrenim cijenama već prošli. Očekujte veće troškove i gorčinu u želucu” (N1)
  • Pet osoba utopilo se u petak poslijepodne pokušavajući prijeći Kupu kod Damlja, nedaleko od Severina na Kupi. Petorica stranih državljana spašena su iz rijeke, a 14 osoba uspjelo je prijeći na slovensku obalu (Jutarnji, tportal)
  • Arhitekti o projektu stadiona na Maksimiru: “Suvremen je i izvanvremen, ima svoj identitet i karakter”, “Razumije prostorni, vremenski i kulturološki kontekst”, ” plohe tvore apstraktan konstrukt lišen narativnosti. U unutrašnjosti pak dominira njihova funkcionalna uloga”… (Index)
  • Zimsko računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u listopadu, točnije u noći sa subote 24. na nedjelju 25. listopada (N1)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Najviši vjerski autoritet Saudijske Arabije pozvao je vojnike u kraljevstvu da budu spremni položiti svoje živote u borbi protiv jemenskih Hutista sve dok ta skupina ne bude potpuno uklonjena s vlasti (Index)
  • Drama u UN-u: Dvorana se ispraznila kad je počeo govoriti Netanyahu (tportal)
  • Gordan Bosanac: Šefovi stranaka EPP-a glasali su da se iz naslova rasprave o otpadu maknu PFAS i Hrvatska. Štitili su Plenkovića (Nacional)
  • Uhićen Tomislav Horvatinčić, nakon što je snimljen kako vozi automobil (Index)
  • Stanovnici Koromačna i Labinštine blokirali su večeras cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića (HRT)
  • ‘Siempre marginal’ Savršenih marginalaca najprodavaniji je album u Hrvatskoj (Ravno do dna)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Danska obavještajna služba upozorava: Ruski udar na NATO savez moguć, ali malo vjerojatan, prije da će pojačati hibridno ratovanje (Jutarnji)
  • Europsko gospodarstvo zbog vrućina na gubitku od 113 milijardi eura (Poslovni)
  • Keleminec sprema prosvjed ispred stana Peović, ona: Odužit ćemo im se s par hitova (Index)
  • Aleksić priznao krivnju, prijeti mu 40 godina zatvora (HRT)
  • Litra dizela idućeg bi tjedna mogla pojeftiniti s 1,91 na 1,83 eura, dok bi benzin mogao poskupjeti za jedan cent (RTL Danas, tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Xi Jinping stigao u Bijelu kuću, poručio Trumpu kako obojica mogu izbjeći ‘Tukididovu zamku’ (tportal)
  • Ekonomist Novotny: Vlasnici Studenca su podcijenili hrvatsko tržište, četiri su sad scenarija: dokapitalizacije i restrukturiranje, smanjenje zaduženosti kroz predstečajnu nagodbu ili da dobavljači preuzmu sanaciju kao kod Pevexa… (Index)
  • Reakcije na Dinamov stadion podijeljene (Jutarnji), Tomašević: Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli (Index), Dražen Krušelj: stadion izgleda kao napola raspakirana bombonjera, za utjehu neka naizgled nesretna rješenja nekad izrastu u mala arhitektonska čuda (Sportske)
  • Gibonni: Rod Stewart htio obraditi Cesaricu, ali nisu imali vremena da se napravi prepjev (24 sata)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Poslovođa u Holdingu objavio platne liste: “Grad manipulira brojkama, stvarna plaća je oko 1000 eura” (N1)
  • Blokiran račun Studenca, koji je ostao bez dijela bankarskog financiranja, dobavljači su pokrenuli naplatu, a dospjele obveze već prelaze 60 milijuna eura (Lider, tportal)
  • iPhone 18 Pro završio na testu izdržljivosti i nije se dao saviti (Bug)
  • Aleksić otkrio zašto je ubio Luku (19): “Odlučio sam napraviti teško kazneno djelo, dosadio mi je život, nisam više imao za posuđivati” (RTL, Index)
  • Ugašen požar kod Rijeke, kvaliteta zraka loša. Oglasila se Pripuzova firma: izbio požar u glomaznom otpadu, nema ozlijeđenih, a požar se nije proširio izvan zahvaćenog područja (Index)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Sprema se djelomični prekid vatre u Ukrajini, Vladimir Putin stiže u Miami!? (Jutarnji)
  • Studenac dao zahtjev za predstečaj (Index)
  • Planulo Kino Tuškanac (Index)
  • Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti” (N1)
  • Hrvatica traži muža prezimena Stipić da se kratko vjenčaju i zaobiđu birokraciju, želi si vratiti djevojačko prezime, a to trenutno ne može zbog kaznene prijave za utaju vozila kupljenog na leasing (Index)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Jedan od rijetkih koji odbija ratnu retoriku: Kako je finski predsjednik postao ključni igrač u Europi (tportal)
  • Gospićani su bijesni: Capak nas je uvjeravao da postoji nekakav nepropusni sloj tla (Index)
  • Studenac, trgovački lanac s jednom od najvećih mreža trgovina s mješovitom robom u Hrvatskoj, nalazi se u ozbiljnim poslovnim problemima, duguje dobavljačima, postoji bojazan od blokade (Novi list, tportal, Danica)
  • Tomašević kaže da je iznenađen zahtjevima sindikata ZET-a i Holdinga: “Dizali smo plaću gotovo dvostruko u pet godina. Nema dogovora” (Jutarnji, N1)
  • Direktor Nvidije: AI neće uništiti svijet (HRT)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri, neznatno jeftiniji u Danskoj i Nizozemskoj, slijedi Njemačka (2,426), u Francuskoj 2,291, i u Sloveniji je iznad dva eura (Index)
  • Trump u UN-u zaprijetio Iranu: “Ili sporazum ili ću uništiti Islamsku Republiku“, (Index, BBC), Macron se obrušio na Trumpa, udarao šakom po govornici, kritizirao ga zbog Gaze (Dnevnik)
  • Moldavija proglasila izvanredno stanje zbog energije i vode (HRT)
  • Zadnjeg dana ljeta u dijelovima Srbije pao snijeg (Nacional)
  • Goran Bare otkazao i Osijek: Majke staju s nastupima na dva mjeseca (Muzika)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • Vučković: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci (HRT)
  • Nova anketa: HDZ vodi, SDP i Možemo zajedno imaju više (Index)
  • Končar svijetu predstavio svoj najnoviji proizvod, novi vlak objedinjuje prednosti električne i dizelske vuče (Jutarnji)
  • Kao štakori, dronovi sad mogu koristiti “brkove” (taktilne senzore) za navigaciju za let kroz nepoznato(Mreža)
  • Što Amerikanci kriju na Grenlandu? Samo 177.000 litara radioaktivnog otpada… (Express)