Sindikat izračunao: Za dostojanstven život plaća mora biti 3000 eura neto (Danica)
Vučić: Sat vremena sam razgovarao s Putinom, sutra podnosim ostavku (Jutarnji)
Stvarno stanje Studenca isplivalo je na površinu krajem ožujka, pri objavi financijskih rezultata za 2025. godinu. Tad se doznalo i za rupe u strategiji agresivnog širenja, ali i preplaćivanja zakupa pojedinih poslovnih prostora, tportal piše da bi se u slučaj mogao uključiti i DORH
Idući mjesec kreće isplata šteta nakon ožujske zagrebačke oluje. Oko 2300 zahtjeva građana (Nacional)
Poljoprivredno zemljište sve skuplje: Oranice poskupjele 13 posto, pašnjaci gotovo 71 posto (Poslovni)
Tjedni skener: Govori i svađe u UN-u, AfD zauzima još jednu pokrajinu u Njemačkoj, Putin učvrstio vlast na izborima u Rusiji, Trump ugostio kineskog predsjednika, na Grenlandu je dogovorio da može poslati vojsku, a uspio je i postići da ga mediji bojkotiraju… AI je napao australsku vladu (tportal)
Stanovnici zagrebačkog Srebrnjaka našli su se u ozbiljnom problemu nakon što su im počele stizati kazne za parkiranje na nogostupu ispred kuća i stanova “parking pred kućama plaćamo 390 eura” (Nacional)
Rijeka dobila osam novih električnih autobusa. U tri dana četiri su se pokvarila (N1)
Izvoz raste, ali uvoz iz SAD-a još brže. U dvije godine Hrvatska je od suficita stigla do deficita većeg od 190 milijuna eura (Lider)
ZET-ovci i radnici Holdinga idu u veliki štrajk, počinju u ponedjeljak (Jutarnji)
Mali trgovac: “Mi smo dramu sa sidrenim cijenama već prošli. Očekujte veće troškove i gorčinu u želucu” (N1)
Pet osoba utopilo se u petak poslijepodne pokušavajući prijeći Kupu kod Damlja, nedaleko od Severina na Kupi. Petorica stranih državljana spašena su iz rijeke, a 14 osoba uspjelo je prijeći na slovensku obalu (Jutarnji, tportal)
Arhitekti o projektu stadiona na Maksimiru: “Suvremen je i izvanvremen, ima svoj identitet i karakter”, “Razumije prostorni, vremenski i kulturološki kontekst”, ” plohe tvore apstraktan konstrukt lišen narativnosti. U unutrašnjosti pak dominira njihova funkcionalna uloga”… (Index)
Zimsko računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u listopadu, točnije u noći sa subote 24. na nedjelju 25. listopada (N1)
Najviši vjerski autoritet Saudijske Arabije pozvao je vojnike u kraljevstvu da budu spremni položiti svoje živote u borbi protiv jemenskih Hutista sve dok ta skupina ne bude potpuno uklonjena s vlasti (Index)
Drama u UN-u: Dvorana se ispraznila kad je počeo govoriti Netanyahu (tportal)
Gordan Bosanac: Šefovi stranaka EPP-a glasali su da se iz naslova rasprave o otpadu maknu PFAS i Hrvatska. Štitili su Plenkovića (Nacional)
Uhićen Tomislav Horvatinčić, nakon što je snimljen kako vozi automobil (Index)
Stanovnici Koromačna i Labinštine blokirali su večeras cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića (HRT)
‘Siempre marginal’ Savršenih marginalaca najprodavaniji je album u Hrvatskoj (Ravno do dna)
Xi Jinping stigao u Bijelu kuću, poručio Trumpu kako obojica mogu izbjeći ‘Tukididovu zamku’ (tportal)
Ekonomist Novotny: Vlasnici Studenca su podcijenili hrvatsko tržište, četiri su sad scenarija: dokapitalizacije i restrukturiranje, smanjenje zaduženosti kroz predstečajnu nagodbu ili da dobavljači preuzmu sanaciju kao kod Pevexa… (Index)
Reakcije na Dinamov stadion podijeljene (Jutarnji), Tomašević: Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli (Index), Dražen Krušelj: stadion izgleda kao napola raspakirana bombonjera, za utjehu neka naizgled nesretna rješenja nekad izrastu u mala arhitektonska čuda (Sportske)
Gibonni: Rod Stewart htio obraditi Cesaricu, ali nisu imali vremena da se napravi prepjev (24 sata)
Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti” (N1)
Hrvatica traži muža prezimena Stipić da se kratko vjenčaju i zaobiđu birokraciju, želi si vratiti djevojačko prezime, a to trenutno ne može zbog kaznene prijave za utaju vozila kupljenog na leasing (Index)
Jedan od rijetkih koji odbija ratnu retoriku: Kako je finski predsjednik postao ključni igrač u Europi (tportal)
Gospićani su bijesni: Capak nas je uvjeravao da postoji nekakav nepropusni sloj tla (Index)
Studenac, trgovački lanac s jednom od najvećih mreža trgovina s mješovitom robom u Hrvatskoj, nalazi se u ozbiljnim poslovnim problemima, duguje dobavljačima, postoji bojazan od blokade (Novi list, tportal, Danica)
Tomašević kaže da je iznenađen zahtjevima sindikata ZET-a i Holdinga: “Dizali smo plaću gotovo dvostruko u pet godina. Nema dogovora” (Jutarnji, N1)
Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri, neznatno jeftiniji u Danskoj i Nizozemskoj, slijedi Njemačka (2,426), u Francuskoj 2,291, i u Sloveniji je iznad dva eura (Index)
Trump u UN-u zaprijetio Iranu: “Ili sporazum ili ću uništiti Islamsku Republiku“, (Index, BBC), Macron se obrušio na Trumpa, udarao šakom po govornici, kritizirao ga zbog Gaze (Dnevnik)
Moldavija proglasila izvanredno stanje zbog energije i vode (HRT)
Zadnjeg dana ljeta u dijelovima Srbije pao snijeg (Nacional)
Goran Bare otkazao i Osijek: Majke staju s nastupima na dva mjeseca (Muzika)