Štrajk u Zagrebu: Na cesti su 2 tramvaja, 1 bus i 11 kamiona Čistoća, gužve u gradu, komunalci ne naplaćuju kazne za parking (iako scan-a-car vozila vrše nadzor naplate), Bajsevi razgrabljeni… (Index)
Božo Kovačević: Putinova vlast krhkija nego što izgleda, Trumpu još od susreta u Anchorageu nudi mamac vrijedan 14,5 bilijuna (Ideje)
Južna Koreja bijesna na Zelenskog: Tvrde da je prekršio dogovor i otkrio informacije (tportal)
Jo Nesbø oduševio Zagreb, sva mjesta u Tvornici razgrabljena u nekoliko sati (Index)
Ludnica na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio, a Bad Blue Boysi napravili spektakl (tportal)
Weekendica – novi projekt oživljavanja Branimirca: dvodnevni događaj kojemu je glavni cilj privući kupce za postojeće zakupce na tržnici te ih, nakon kupnje, zadržati na tržnici programom (Ravno do dna)
Da malo skrenemo pozornost s otpada u Lici, evo vam teme štrajka u Zagrebu: “Zagreb pred kolapsom. Tomašević i Holding objavili upute građanima” (Index), kao i velevažne teme od nacionalnog interesa – stadiona na Maksimiru kojeg ćemo ugledati tek tamo za četiri godine (kojeg BBB ne podržava (Telesport), oglasio se i Boban: “neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub, nemam pravo ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile…” (Index)
OpenAI obustavio rad na najnaprednijim AI modelima zbog sigurnosnog propusta (HRT)
Kako napreduju radovi na zagrebačkoj katedrali? Obnova počela još 90-ih, dvadesetak stručnjaka trenutačno radi na oslikavanju svoda u sjevernoj lađi (HRT)
Danac Svarre ukupni pobjednik CRO Racea, Talijan Donati najbrži u sprintu na Jarunu (tportal)
Danica zadnjih tjedana donosi priče o čelnom čovjeku Slaven Belupa: Njegova tvrtka godinama ne plaća reklamu na stadionu, a glavni je distributer uredskih materijala za klub, kao i za klubov fan shop…
S približavanjem “međuizbora” u SAD-u u studenom, Trump se opet posvetio zaboravljenim tzv. mirovnim pregovorima o Ukrajini kako bi poboljšao vlastiti, ali i republikanski rejting, pozvao i Putina na prosinački summit G20 koji će se održati na Floridi (Jutarnji)
Horvatinčić ispitan; Odvjetnik: Nije bio svjestan da ne smije voziti (HRT)
Stručnjaci: Škola gubi utrku s društvenim mrežama i “manosferom” koja mladiće gura prema radikalizaciji (HRT)
Skandal u Ligi nacija! Igrači odbijaju igrati protiv Izraela (tportal)
Hrvatska putovnica šesnaesta na svijetu s rezultatom mobilnosti 172, što znači da ima pristup toliko odredišta (Lider)
Sindikat izračunao: Za dostojanstven život plaća mora biti 3000 eura neto (Danica)
Vučić: Sat vremena sam razgovarao s Putinom, sutra podnosim ostavku (Jutarnji)
Stvarno stanje Studenca isplivalo je na površinu krajem ožujka, pri objavi financijskih rezultata za 2025. godinu. Tad se doznalo i za rupe u strategiji agresivnog širenja, ali i preplaćivanja zakupa pojedinih poslovnih prostora, tportal piše da bi se u slučaj mogao uključiti i DORH
Idući mjesec kreće isplata šteta nakon ožujske zagrebačke oluje. Oko 2300 zahtjeva građana (Nacional)
Poljoprivredno zemljište sve skuplje: Oranice poskupjele 13 posto, pašnjaci gotovo 71 posto (Poslovni)
Tjedni skener: Govori i svađe u UN-u, AfD zauzima još jednu pokrajinu u Njemačkoj, Putin učvrstio vlast na izborima u Rusiji, Trump ugostio kineskog predsjednika, na Grenlandu je dogovorio da može poslati vojsku, a uspio je i postići da ga mediji bojkotiraju… AI je napao australsku vladu (tportal)
Stanovnici zagrebačkog Srebrnjaka našli su se u ozbiljnom problemu nakon što su im počele stizati kazne za parkiranje na nogostupu ispred kuća i stanova “parking pred kućama plaćamo 390 eura” (Nacional)
Rijeka dobila osam novih električnih autobusa. U tri dana četiri su se pokvarila (N1)
Izvoz raste, ali uvoz iz SAD-a još brže. U dvije godine Hrvatska je od suficita stigla do deficita većeg od 190 milijuna eura (Lider)
ZET-ovci i radnici Holdinga idu u veliki štrajk, počinju u ponedjeljak (Jutarnji)
Mali trgovac: “Mi smo dramu sa sidrenim cijenama već prošli. Očekujte veće troškove i gorčinu u želucu” (N1)
Pet osoba utopilo se u petak poslijepodne pokušavajući prijeći Kupu kod Damlja, nedaleko od Severina na Kupi. Petorica stranih državljana spašena su iz rijeke, a 14 osoba uspjelo je prijeći na slovensku obalu (Jutarnji, tportal)
Arhitekti o projektu stadiona na Maksimiru: “Suvremen je i izvanvremen, ima svoj identitet i karakter”, “Razumije prostorni, vremenski i kulturološki kontekst”, ” plohe tvore apstraktan konstrukt lišen narativnosti. U unutrašnjosti pak dominira njihova funkcionalna uloga”… (Index)
Zimsko računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u listopadu, točnije u noći sa subote 24. na nedjelju 25. listopada (N1)
Najviši vjerski autoritet Saudijske Arabije pozvao je vojnike u kraljevstvu da budu spremni položiti svoje živote u borbi protiv jemenskih Hutista sve dok ta skupina ne bude potpuno uklonjena s vlasti (Index)
Drama u UN-u: Dvorana se ispraznila kad je počeo govoriti Netanyahu (tportal)
Gordan Bosanac: Šefovi stranaka EPP-a glasali su da se iz naslova rasprave o otpadu maknu PFAS i Hrvatska. Štitili su Plenkovića (Nacional)
Uhićen Tomislav Horvatinčić, nakon što je snimljen kako vozi automobil (Index)
Stanovnici Koromačna i Labinštine blokirali su večeras cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića (HRT)
‘Siempre marginal’ Savršenih marginalaca najprodavaniji je album u Hrvatskoj (Ravno do dna)