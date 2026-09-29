Trg bana Jelačića, kojim svakog jutra prođu tisuće građana, jutros u 7 sati je bio gotovo prazan, ponovno je vozila samo Kristina (Index)
“Što ćete za desert?”: Vučić objavio prvi predizborni spot, glumi konobara (Index)
Trgovački lanac Studenac s više od 1000 dućana i 7000 zaposlenih prestao je plaćati robu dobavljačima, uprava se nada pozitivnom ishodu u slučaju predstečajne nagodbe (Dnevnik, Danica)
OpenAI otkazao objavu modela nove generacije GPT-6.1 Astra planiranu za listopad nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije, zna “pobjeći” pod ljudskim nadzorom (Jutarnji)
Francuska napušta Windows na milijunima računala. I drugi kreću istim putem (Index)
Plenković: Za Slavoniju, Baranju i Srijem ugovoreni projekti od 5,5 milijardi eura (HRT)
Najpoznatiji ZET-ovac: Kristini koja je vozila 17-icu suprostavila se 99 posto ljudi koji su zaposleni u ZET-u i sutra će morati raditi s njima. Možete li zamisliti kako će joj biti? Već je prozvana “štrajkolomac” (Nacional)
Sara Renar u Močvari – tristo bitaka balkanske Medeje: zagrebačka promocija novog albuma s trudničkim trbuščićem (Ravno do dna)
Revolt u zdravstvu: “Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!” (N1)
Rod Stewart ide na oproštajnu turneju, iduće godine stiže u Pulu (Muzika)
Štrajk u Zagrebu: Na cesti su 2 tramvaja, 1 bus i 11 kamiona Čistoća, gužve u gradu, komunalci ne naplaćuju kazne za parking (iako scan-a-car vozila vrše nadzor naplate), Bajsevi razgrabljeni… (Index)
Božo Kovačević: Putinova vlast krhkija nego što izgleda, Trumpu još od susreta u Anchorageu nudi mamac vrijedan 14,5 bilijuna (Ideje)
Južna Koreja bijesna na Zelenskog: Tvrde da je prekršio dogovor i otkrio informacije (tportal)
Jo Nesbø oduševio Zagreb, sva mjesta u Tvornici razgrabljena u nekoliko sati (Index)
Ludnica na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio, a Bad Blue Boysi napravili spektakl (tportal)
Weekendica – novi projekt oživljavanja Branimirca: dvodnevni događaj kojemu je glavni cilj privući kupce za postojeće zakupce na tržnici te ih, nakon kupnje, zadržati na tržnici programom (Ravno do dna)
Da malo skrenemo pozornost s otpada u Lici, evo vam teme štrajka u Zagrebu: “Zagreb pred kolapsom. Tomašević i Holding objavili upute građanima” (Index), kao i velevažne teme od nacionalnog interesa – stadiona na Maksimiru kojeg ćemo ugledati tek tamo za četiri godine (kojeg BBB ne podržava (Telesport), oglasio se i Boban: “neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub, nemam pravo ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile…” (Index)
OpenAI obustavio rad na najnaprednijim AI modelima zbog sigurnosnog propusta (HRT)
Kako napreduju radovi na zagrebačkoj katedrali? Obnova počela još 90-ih, dvadesetak stručnjaka trenutačno radi na oslikavanju svoda u sjevernoj lađi (HRT)
Danac Svarre ukupni pobjednik CRO Racea, Talijan Donati najbrži u sprintu na Jarunu (tportal)
Danica zadnjih tjedana donosi priče o čelnom čovjeku Slaven Belupa: Njegova tvrtka godinama ne plaća reklamu na stadionu, a glavni je distributer uredskih materijala za klub, kao i za klubov fan shop…
S približavanjem “međuizbora” u SAD-u u studenom, Trump se opet posvetio zaboravljenim tzv. mirovnim pregovorima o Ukrajini kako bi poboljšao vlastiti, ali i republikanski rejting, pozvao i Putina na prosinački summit G20 koji će se održati na Floridi (Jutarnji)
Horvatinčić ispitan; Odvjetnik: Nije bio svjestan da ne smije voziti (HRT)
Stručnjaci: Škola gubi utrku s društvenim mrežama i “manosferom” koja mladiće gura prema radikalizaciji (HRT)
Skandal u Ligi nacija! Igrači odbijaju igrati protiv Izraela (tportal)
Hrvatska putovnica šesnaesta na svijetu s rezultatom mobilnosti 172, što znači da ima pristup toliko odredišta (Lider)
Sindikat izračunao: Za dostojanstven život plaća mora biti 3000 eura neto (Danica)
Vučić: Sat vremena sam razgovarao s Putinom, sutra podnosim ostavku (Jutarnji)
Stvarno stanje Studenca isplivalo je na površinu krajem ožujka, pri objavi financijskih rezultata za 2025. godinu. Tad se doznalo i za rupe u strategiji agresivnog širenja, ali i preplaćivanja zakupa pojedinih poslovnih prostora, tportal piše da bi se u slučaj mogao uključiti i DORH
Idući mjesec kreće isplata šteta nakon ožujske zagrebačke oluje. Oko 2300 zahtjeva građana (Nacional)
Poljoprivredno zemljište sve skuplje: Oranice poskupjele 13 posto, pašnjaci gotovo 71 posto (Poslovni)
Tjedni skener: Govori i svađe u UN-u, AfD zauzima još jednu pokrajinu u Njemačkoj, Putin učvrstio vlast na izborima u Rusiji, Trump ugostio kineskog predsjednika, na Grenlandu je dogovorio da može poslati vojsku, a uspio je i postići da ga mediji bojkotiraju… AI je napao australsku vladu (tportal)
Stanovnici zagrebačkog Srebrnjaka našli su se u ozbiljnom problemu nakon što su im počele stizati kazne za parkiranje na nogostupu ispred kuća i stanova “parking pred kućama plaćamo 390 eura” (Nacional)
Rijeka dobila osam novih električnih autobusa. U tri dana četiri su se pokvarila (N1)
Izvoz raste, ali uvoz iz SAD-a još brže. U dvije godine Hrvatska je od suficita stigla do deficita većeg od 190 milijuna eura (Lider)