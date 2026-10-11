Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Dvanaest mrtvih, više od 300 ranjeno u napadu na zračnu luku u Rijadu, odgovornost preuzeli hutisti (N1)
  • Slavonija plače zbog zatvaranja Studenca: ‘Kao da mi je umro najbliži rod. Selo je postalo groblje’ (tportal)
  • Potvrđena nalazišta: Hrvatska doslovno leži na ‘blagu’, bušotine u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću trebale bi proraditi 2030. (Poslovni)
  • Akademija likovnih umjetnosti bila je u četvrtak domaćin promocije monografije ‘Božesačuvaj nas devedesetih’. Ona donosi opsežan pregled rada dizajnerskog dvojca (Ravno do dna)
  • Uhićena zločesta bakica (80) u Zagrebu: ključem izgrebala hrpu automobila (Danica)

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump opet spasio Putina i okrenuo leđa Zelenskom, poručio kako Ukrajini treba novi predsjednik (Index), no ta bi ga odluka mogla koštati uoči izbora za Kongres (tportal)
  • Ukrajina ima rekordnu žetvu. Problem je što je nema kamo poslati (Index)
  • SpaceX želi postati mobilni operater (Bug)
  • Martina Dalić: Rajčica na polju 0,95 centi, a na tržnici 5 eura (Danica)
  • Obnovljena bivša Tvornica duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod seli u nju (Jutarnji)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Novi detalji oko vlaka u provaliji: “Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Upitna ispravnost vagona” (N1)
  • Australija pritišće AI divove. OpenAI i Anthropic pristali na stroža pravila (Index)
  • U Peruu na izborima za gradonačelnika pobijedio Hitler Mussolini: ‘Ljudi, ja sam dobri Hitler’ (Nacional)
  • Megan Fox pokrenula stranicu s hot sadržajem. Zbog navale se rušila više puta (Index)
  • Mile Kekin u Tvornici kulture – koncertni report: pred manje publike nego zadnji put u Tvornici predstavio svoj novi album, prisjetili se i preminulog Bareta (Ravno do dna)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge, 11 vagona u provaliji (Index)
  • Prosvjed poduzetnika u Zagrebu: “Za 1500 eura neto plaće državi ide još 1100 eura, najveći uzrok inflacije u Hrvatskoj je državna potrošnja” (Index, Jutarnji, N1)
  • Zagreb će zapjevati za Gorana Bareta: u nedjelju u Parku Vjekoslava Majera, Sopot, u 19 sati (tportal)
  • Dalekovod sa Šveđanima potpisao ugovor vrijedan 300 milijuna eura, gradit će dva nova paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj približno 94 kilometra (Poslovni)
  • Hrvatska kinematografija dobila je čistokrvni horor; dugometražni igrani film “Štriguni” redatelja i scenarista Alda Tardozzija, koji donosi mračno uprizorenje stare istarske legende o besmrtnim mitskim bićima štrigunima, glume Rade Šerbedžija, Tihana Lazović… (Jutarnji)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • U Rusiji je samo nekoliko sati nakon Trumpove objave o dogovoru s Putinom planuo ključni naftni terminal (Index)
  • Emil Tedeschi: Hrvati danas žive bolje nego prije 10 godina (RTL, Danica)
  • “Dosta je nameta” naziv je prosvjeda koji danas u Zagrebu organiziraju poduzetnici i mali iznajmljivači. Traže ukidanje sidrenih cijena (RTL)
  • Francuska kriza školstva: štakori u toaletima i rupe u krovu (DW)
  • Moody’s potvrdio rejting Hrvatske ‘A3’, uz stabilne izglede (N1)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Završen očevid: Bare je umro tijekom noći, u snu (Jutarnji), oglasili se i članovi Majki: Kratkom, ali emotivnom porukom oprostili se od svog frontmena: “Hvala ti… na svemu” (tportal)
  • Trump objavio da je s Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u (Index)
  • Studenac zatvara više od 100 dućana, Danica donosi popis
  • Željko Lovrić napustio dužnost župnika zbog prijetnji i fizičkih napada (N1)
  • Dio ministara uskoro bi mogao ostati bez fotelje. Izvor iz HDZ-a: ‘Kad god smo rekonstruirali Vladu, popularnost nam je rasla’ (Nacional)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Angažman dvojice bliskih suradnika Donalda Trumpa, Chrisa LaCivite i Jamesa Blaira, u izbornoj kampanji SNSD-a Milorada Dodika izazvao je ozbiljne napetosti u republikanskim redovima. Kako piše Politico, američki predsjednik nije znao da su njegovi ključni politički stratezi otputovali uBiH, i to uoči međuizbora.. (tportal)
  • Automobili već tjedan dana voze novom Sarajevskom cestom u Zagrebu. Tramvajski promet još nije pušten, ali se očekuje za mjesec dana (Index)
  • Romana Jerković: Odlazim iz SDP-a nakon gotovo 30 godina, netko me se želi politički riješiti ili doći na moje mjesto (Jutarnji)
  • Mario (52) iz Zagreba zbog AI-a ostao bez posla, radio je kao video montažer, sad radi  kao kućni majstor: “U početku ga je bilo sram, taj posao nije luksuzan i estetičan, ali znamo koliko je plaćen” (Index)
  • James Carter Quartet u Tvornici kulture – diši, čovječe, diši… report sa 17. Zagreb Jazz Festivala (Ravno do dna)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Plenković: BDP će u 2026. godini prvi put premašiti 100 milijardi eura (Poslovni)
  • Spaljivanje otpada iz Gospića u cementari Holcim u istarskom Koromačnu već je započelo, dvoje vijećnika dalo ostavke jer ih nisu obavijestili ( Jutarnji, N1)
  • Hrvati se snažno zadužuju, HNB pooštrava mjere: Bankama prepolovljen prostor za rizičnije kredite (Poslovni)
  • Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su bez pitke vode. Razina vode na izvorištu Banja toliko je niska da crpljenje više nije moguće (Poslovni)
  • Srpski Youtuber Paqito posjetio navodno najstariju kafanu u Srbiji, otvorenu još 1826. godine (Youtube)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • U Gospiću raskopavaju zakopani otpad. “Strah nas je, smrad i prašina šire se gradom” (Index)
  • Puhovski o otpadu: Ako je SOA dala informacije policiji i DORH-u, svoj posao je obavila (N1)
  • Patriciji Krenwinkel, bivšoj sljedbenici ozloglašenog ubojice Charlesa Mansona, po treći je put odobreno puštanje na uvjetnu slobodu, nakon gotovo šest desetljeća provedenih u zatvoru (tportal)
  • Njemačka do 2045. gubi 1,7 milijuna stanovnika (DW)
  • Modificirani i bučni ispušni sustavi: To je također – kažnjivo (Revija HAK)
  • 44 posto radnika u EU izjavilo da su izloženi prevelikom radnom opterećenju (HRT)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Masakr u Kramatorsku. Rusi raznijeli autobuse, najmanje 33 mrtvih (Index)
  • Misterij u Sibiru zbog navodne epidemije kuge. Majka umrle znanstvenice: “Priča o epruveti je laž. Ja znam istinu” (Index)
  • Tomašević: Nije poznat uzrok smrada u Zagrebu, tome je vjerojatno doprinio nedostatak strujanja zraka zadnja dva tjedna (tportal)
  • Do kraja ove godine trebala bi konačno biti dovršena pruga od Dugog Sela preko Vrbovca, Križevaca i Koprivnice do mađarske granice, vlakovi bi mogli voziti do 160 km/h (Danica)
  • Sisačko-moslavačka županija pokrenula je izmjene i dopune prostornog plana, kojima se među ostalim planiraju prostorni uvjeti za izgradnju AI inovacijskog i razvojnog centra Kampus Topusko, poznatiji kao projekt Pantheon (Poslovni), još na ljeto pokrenuta peticija protiv njegove izgradnje (H-alter)
Četvrtak (11:00)

Brze i kratke

  • Na mjestu budućih termi kod Siska proizvodio se Radosan, fungicid koji je sadržavao i živu… “ta graba, na čijoj se lokaciji grade terme, služila je upravo za bacanje svakojakog otpada iz proizvodnog procesa Radonje”, slijedi stručna analiza prema kojoj će odrediti način sanacije (Večernji)
  • Uz Muru 50 tona azbesta, otpad su dovozili i iz Slovenije… trojica osumnjičena. Udruga upozorava na rast karcinoma (Jutarnji, Index)
  • Povjesničar Klasić o izborima u BiH: Najveći gubitnik je srpski narod (N1)
  • HAC poništio postupak javne nabave za izradu web portala prodaje i ostalog vezanog uz sustav naplate Crolibertas (Index)
  • Vučić u novom videu sam sebi lijepio flastere: ‘Neke od ovih riječi bole, neke ostavljaju trag’ (tportal)