Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge, 11 vagona u provaliji (Index)
Prosvjed poduzetnika u Zagrebu: “Za 1500 eura neto plaće državi ide još 1100 eura, najveći uzrok inflacije u Hrvatskoj je državna potrošnja” (Index, Jutarnji, N1)
Zagreb će zapjevati za Gorana Bareta: u nedjelju u Parku Vjekoslava Majera, Sopot, u 19 sati (tportal)
Dalekovod sa Šveđanima potpisao ugovor vrijedan 300 milijuna eura, gradit će dva nova paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj približno 94 kilometra (Poslovni)
Hrvatska kinematografija dobila je čistokrvni horor; dugometražni igrani film “Štriguni” redatelja i scenarista Alda Tardozzija, koji donosi mračno uprizorenje stare istarske legende o besmrtnim mitskim bićima štrigunima, glume Rade Šerbedžija, Tihana Lazović… (Jutarnji)
Angažman dvojice bliskih suradnika Donalda Trumpa, Chrisa LaCivite i Jamesa Blaira, u izbornoj kampanji SNSD-a Milorada Dodika izazvao je ozbiljne napetosti u republikanskim redovima. Kako piše Politico, američki predsjednik nije znao da su njegovi ključni politički stratezi otputovali uBiH, i to uoči međuizbora.. (tportal)
Automobili već tjedan dana voze novom Sarajevskom cestom u Zagrebu. Tramvajski promet još nije pušten, ali se očekuje za mjesec dana (Index)
Romana Jerković: Odlazim iz SDP-a nakon gotovo 30 godina, netko me se želi politički riješiti ili doći na moje mjesto (Jutarnji)
Mario (52) iz Zagreba zbog AI-a ostao bez posla, radio je kao video montažer, sad radi kao kućni majstor: “U početku ga je bilo sram, taj posao nije luksuzan i estetičan, ali znamo koliko je plaćen” (Index)
James Carter Quartet u Tvornici kulture – diši, čovječe, diši… report sa 17. Zagreb Jazz Festivala (Ravno do dna)
Masakr u Kramatorsku. Rusi raznijeli autobuse, najmanje 33 mrtvih (Index)
Misterij u Sibiru zbog navodne epidemije kuge. Majka umrle znanstvenice: “Priča o epruveti je laž. Ja znam istinu” (Index)
Tomašević: Nije poznat uzrok smrada u Zagrebu, tome je vjerojatno doprinio nedostatak strujanja zraka zadnja dva tjedna (tportal)
Do kraja ove godine trebala bi konačno biti dovršena pruga od Dugog Sela preko Vrbovca, Križevaca i Koprivnice do mađarske granice, vlakovi bi mogli voziti do 160 km/h (Danica)
Sisačko-moslavačka županija pokrenula je izmjene i dopune prostornog plana, kojima se među ostalim planiraju prostorni uvjeti za izgradnju AI inovacijskog i razvojnog centra Kampus Topusko, poznatiji kao projekt Pantheon (Poslovni), još na ljeto pokrenuta peticija protiv njegove izgradnje (H-alter)
Na mjestu budućih termi kod Siska proizvodio se Radosan, fungicid koji je sadržavao i živu… “ta graba, na čijoj se lokaciji grade terme, služila je upravo za bacanje svakojakog otpada iz proizvodnog procesa Radonje”, slijedi stručna analiza prema kojoj će odrediti način sanacije (Večernji)
Uz Muru 50 tona azbesta, otpad su dovozili i iz Slovenije… trojica osumnjičena. Udruga upozorava na rast karcinoma (Jutarnji, Index)
Povjesničar Klasić o izborima u BiH: Najveći gubitnik je srpski narod (N1)
HAC poništio postupak javne nabave za izradu web portala prodaje i ostalog vezanog uz sustav naplate Crolibertas (Index)
Vučić u novom videu sam sebi lijepio flastere: ‘Neke od ovih riječi bole, neke ostavljaju trag’ (tportal)