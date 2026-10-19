Zelenski: SAD ponovno dijeli obavještajne podatke, Rusija nastavlja napade (HRT), Trump raspalio po Zelenskom: On ne želi kraj rata! (tportal)
Visoki politički dužnosnik blizak samom vrhu Vlade i HDZ-a za Nacional smatra da će afera s otpadom morati doći na naplatu premijeru Plenkoviću jer je u njegova tri mandata ‘mafija kreirala zakone i pravilnike i zarađivala na onome što će svojim zdravljem plaćati djeca koja još nisu ni rođena’
Svi grijesi pritvorenih Torcidaša: Jedan je posebno nasilan, drugi već u Lepoglavi (tportal)
Crolibertas: postavljeno 120 portala s kamerama na autocestama, s probnim radom kreće se 1. ožujka (Danica)
Hus iz Parnog Valjka: Johnny Štulić je loš čovjek (Index)
HNL, 10. kolo: Dinamo razbio Slaven 1:5, Hajduk dobio Varaždin 1:0, Rijeka Rudeš 1:2, Lokomotiva Istru 2:0, Osijek i Gorica podijelili bodove 1:1, Hajduk vodeći, Dinamo drugi s utakmicom i tri boda manje
Francuska se u nedjelju oporavlja od jednih od najnasilnijih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su prosvjedi zbog visokih cijena i stanja u javnim službama iza sebe ostavili jednog mrtvog prosvjednika, tisuće uhićenih i stotine ozlijeđenih policajaca (Jutarnji)
Ovisnost Hrvatske o uvozu dizela za potrebe vlastitog tržišta biti značajno smanjena s početkom rada postrojenja za obradu teških dodataka u Rijeci (Nacional)
HŽ ide po dio Gredelja: Za nekretnine i imovinu planira 44 milijuna eura (Poslovni)
Alu Pacinu nagradu za životno djelo glumačkog sindikata SAG-AFTRA (HRT)
Ljudi se žale da je hladna voda u Wellovaru, Hrebak se svađa s njima (Danica)
Albanski premijer Edi Rama: Dron s eksplozivom trebao je pogoditi zgradu Vlade. To nisu studenti (Index)
Na kongresnim međuizborima 3. studenoga Trumpa na listiću nema, ali je u igri i njegova sudbina. Na skupovima upozorava da bi će ga demokrati, ako preuzmu Kongres, opozvati (HRT)
Torcida: “Medijski lešinari, ovo je javni linč“. Tvrde da je riječ o navijačkom prepucavanju kakvo je u Nizozemskoj uobičajeno protiv navijača Ajaxa. Ne osuđuju veličanje nacizma, ali zato propituju institucije (Index)
Hrvatski zatvori pucaju po šavovima: 900 ljudi iznad kapaciteta, gotovo svaki peti zatvorenik je stranac (Poslovni)
Država prodaje stanove u Zagrebu već od 25.500 eura: Neki nemaju ni vodu ni struju (Jutarnji)
Netko je izradio emulator prvog iPhonea koji radi u pregledniku (Bug)
Torcidašima određen istražni zatvor, Božinović: Jedanaestorica imaju 94 kaznene i 273 prekršajne prijave (Index)
Dalmatinski gradovi i općine traže rješenja za otpad, Lećevica se čeka do 2028. (HRT)
Dan kravate uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije (HRT)
Daniel Dubois (29) još je jednom pobijedio Fabija Wardleyja (31) i obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema WBO verziji, nakon toga u ring mu je uletio Hrgović da ga pita za revanš (Index)
Siromašno 40% umirovljenika. “Nakon 40 godina rada ne mogu ni otići u kazalište” (Index)
Snimali vijećnike stranke Nigela Faragea Reform UK kako izgovaraju rasističke i ksenofobne stavove, emitirat će ih u dokumentarnom filmu, iz stranke kažu da su pokrenuli interne istrage te će suspendirati svoje članove (Jutarnji)
Index obišao trgovine Studenca, poluprazne police, cigareta gotovo da nema… (Index)
Hrvati su srušili Guinnessov rekord u rezanju pršuta. Na sajmu pršuta u Tinjanu, od 300 rezača, postavilo ga je njih 285 (HRT)
Dodijeljena prestižna književna nagrada “Fran Galović”: glavnu nagradu dobila Nataša Govedić s romanom “Div” (Danica, Drava.info)
Ukrajinske snage tijekom noći su izvele masovni napad bespilotnim letjelicama na više ciljeva diljem Rusije (Jutarnji), u intervjuu koji je u srijedu dao Financial Timesu, Zelenski je kritizirao nedavni američki dogovor s Rusijom o dizelskom gorivu, osudio “opasno” povlačenje američke obavještajne potpore te ustvrdio da Trump pokazuje sklonost autokratima i ekstremno bogatima (Jutarnji)
Splitska policija uhitila je tri osobe zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa (Index)
UGP: Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti preimenovanjem u bazne (Lider)
U Zagrebu pali ‘Ljubazna Mona‘, ‘Super slatka‘ i ‘Ladyboy‘ iz Tajlanda, oduzete su im zarade od prostituiranja (Jutarnji)
Najveće toplice u Hrvatskoj Wellovar od jučer otvorene za građane (Poslovni)
Torcida pjevala o paljenju Židova i Anni Frank. Krenula uhićenja (Index), opsadno stanje na Matejuški (Jutarnji), splitski gradonačelnik Šuta: ‘Sram me, ispričavam se u ime Splita’ (Nacional), Kraus: Ovo je posljedica ustaštva koje vlast prešućuje i tolerira (N1)
Zelenski poručio da Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije unatoč zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da ih poštedi (tportal), EU ne popušta Rusiji: Sankcije ostaju, sprema se i novi paket (HRT)
Novi Zagreb opet bez tople vode. U HEP Toplinarstvu muk (Nacional)
Stvorila Harryja Pottera, a zatim podijelila obožavatelje: Stiže dokumentarac o J. K. Rowling (tportal)
Kulturni događaj godine u Osijeku: retrospektiva Oscara Nemona (HRT)
Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini mijenjaju puteve nafte i ugrožavaju njezinu proizvodnju, preradu i transport. Naftni stručnjak Davor Štern ističe da nafte zasad ima dovoljno, ali da njezinu cijenu snažno podižu troškovi transporta i osiguranja te burzovne špekulacije (HRT)
Hrvatska ispostavila jasnih 8 uvjeta Crnoj Gori za ulazak u EU (Jutarnji)
Dinamo pobijedio Anderlecht golom iz penala u 96. minuti (Index), Vlada reagirala na ponašanje Torcide: Osuđujemo slavljenja nacističkog režima. Sramotno ponašanje na utakmici protiv Ajaxa (Index)
Plenković o Vučićevim optužbama: Kod nas su mediji slobodni i pišu što žele, Srbija ima svoju izbornu kampanju i neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa i to nije naša tema (N1)
Sibila Petlevski je dobitnica Nagrade Gjalski za 2026. (Jutarnji)