Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Fatalan udarac iz Washingtona: Blokirana isporuka Patriota Ukrajini (tportal)
  • Veliki zaokret u Crnoj Gori: Prihvaćena dva zahtjeva Hrvatske (N1)
  • Nakon Husove izjave o ‘lošem čovjeku‘, nekadašnji frontmen Azre iznio je svoju verziju zajedničke prošlosti: Hus nije skladatelj, ni za milijun godina neće uspjeti pjesmu napraviti… (Jutarnji)
  • Srušio se Revolut, brojne usluge bile nedostupne (HRT)
  • Spotify staje na kraj dijeljenju obiteljskih pretplata (Bug)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Trump: SAD će izgorjeti poput Francuske ako pobijede demokrati (HRT)
  • Kijevu predstoji još jedna ratna zima. Mnogi građani gradonačelniku Vitaliju Kličku zamjeraju loše upravljanje gradom. Umjesto osiguravanja opskrbe električnom energijom i vodom, novac se troši na obnovu cesta (DW)
  • Novi udarac za Studenac: Stotine studenata ostale bez novca, prijete prosvjedima (N1)
  • Elon Musk planira pokloniti dionice SpaceX-a svakom djetetu u SAD-u (Bug)
  • Bug donosi veliki vodič kroz poticaje: sve što trebate znati prije kupnje električnog automobila
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Ono što Rusija radi Ukrajini je u redu (Index)
  • Meloni šalje 500 vojnika da “obrane” Milano nakon dvodnevnih nereda. Luksuzni brendovi uklanjaju robu iz izloga (Index)
  • Stiže jače nevrijeme, izdana upozorenja za sedam županija. Moguće su poplave (Index)
  • HND traži hitnu reakciju institucija zbog prijetnji novinarima (HRT)
  • Ulične svjetiljke mole za pomoć: “Previše je ljudi koji su preminuli tijekom našeg projekta da bi svima mogli kupiti grobno mjesto”
  • Za spas brodogradnje na Murteru pokreće se novi smjer – brodograditelj u drvu (HRT)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Donald Trump je, navodi komentator The Atlantica, slab čovjek kojeg zastrašuju snažniji i inteligentniji muškarci: Trumpovi nedavni potezi u korist Rusije toliko su očiti da su izazvali rijedak trenutak stranačkog jedinstva u zgražanju (Jutarnji)
  • Andrej Plenković danas slavi 10 premijerskih godina: prosječna neto plaća od tada povećana za 108 posto, mirovine za 103 (Danica)
  • Ove zime snijega bit će manje nego prethodnih očekivanja (Severe Weather Europe, Index)
  • Vlada objavila nove cijene goriva: benzin jeftiniji za cent, dizel skuplji za 4 (Klikaj)
  • Nova sezona ciklusa Jazz u Travnom donosi pet koncerata ove jeseni (Ravno do dna)
  • Prošli ste ispod novog portala na autocesti i oglasio vam se ENC? Riječ je o testiranju komunikacije, a ne još o naplati cestarine (Autonet)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • U gotovo 99 posto europskih gradova porasla smrtnost povezana s vrućinom (Jutarnji)
  • Kada su ukrajinski dronovi prošli tjedan u samo četiri dana izbacili iz pogona tri velika Yandexova podatkovna centra, posljedice su se osjetile i izvan ruskih granica. S padom ruskih servera utihnuli su izgledno i botovi Kremlja, iako stručnjaci te tvrdnje još nisu potvrdili (N1)
  • Predali se Stipe Lekić i Leonardo Vučko. Objavili fotografiju ispred splitskog zatvora (Jutarnji)
  • U Kaliforniji se pojavile tropske životinje koje ondje gotovo nikad ne viđaju, od egzotičnih kitopsina, otrovnih zmija do kornjača koje se po prvi put gnijezde na tamošnjim plažama (Index)
  • Poljaci imaju veće plaće od Hrvata, manju nezaposlenost, a zajedno s nama zaostaju u prosječnom realnom BDP-u po stanovniku na razini EU (iako tu čak prednjačimo za oko 380 eura)… (Jutarnji)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Zelenski: SAD ponovno dijeli obavještajne podatke, Rusija nastavlja napade (HRT), Trump raspalio po Zelenskom: On ne želi kraj rata! (tportal)
  • Visoki politički dužnosnik blizak samom vrhu Vlade i HDZ-a za Nacional smatra da će afera s otpadom morati doći na naplatu premijeru Plenkoviću jer je u njegova tri mandata ‘mafija kreirala zakone i pravilnike i zarađivala na onome što će svojim zdravljem plaćati djeca koja još nisu ni rođena’
  • Svi grijesi pritvorenih Torcidaša: Jedan je posebno nasilan, drugi već u Lepoglavi (tportal)
  • Crolibertas: postavljeno 120 portala s kamerama na autocestama, s probnim radom kreće se 1. ožujka (Danica)
  • Hus iz Parnog Valjka: Johnny Štulić je loš čovjek (Index)
  • HNL, 10. kolo: Dinamo razbio Slaven 1:5, Hajduk dobio Varaždin 1:0, Rijeka Rudeš 1:2, Lokomotiva Istru 2:0, Osijek i Gorica podijelili bodove 1:1, Hajduk vodeći, Dinamo drugi s utakmicom i tri boda manje
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Francuska se u nedjelju oporavlja od jednih od najnasilnijih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su prosvjedi zbog visokih cijena i stanja u javnim službama iza sebe ostavili jednog mrtvog prosvjednika, tisuće uhićenih i stotine ozlijeđenih policajaca (Jutarnji)
  • Ovisnost Hrvatske o uvozu dizela za potrebe vlastitog tržišta biti značajno smanjena s početkom rada postrojenja za obradu teških dodataka u Rijeci (Nacional)
  • HŽ ide po dio Gredelja: Za nekretnine i imovinu planira 44 milijuna eura (Poslovni)
  • Alu Pacinu nagradu za životno djelo glumačkog sindikata SAG-AFTRA (HRT)
  • Ljudi se žale da je hladna voda u Wellovaru, Hrebak se svađa s njima (Danica)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Albanski premijer Edi Rama: Dron s eksplozivom trebao je pogoditi zgradu Vlade. To nisu studenti (Index)
  • Na kongresnim međuizborima 3. studenoga Trumpa na listiću nema, ali je u igri i njegova sudbina. Na skupovima upozorava da bi će ga demokrati, ako preuzmu Kongres, opozvati (HRT)
  • Torcida: “Medijski lešinari, ovo je javni linč“. Tvrde da je riječ o navijačkom prepucavanju kakvo je u Nizozemskoj uobičajeno protiv navijača Ajaxa. Ne osuđuju veličanje nacizma, ali zato propituju institucije (Index)
  • Hrvatski zatvori pucaju po šavovima: 900 ljudi iznad kapaciteta, gotovo svaki peti zatvorenik je stranac (Poslovni)
  • Država prodaje stanove u Zagrebu već od 25.500 eura: Neki nemaju ni vodu ni struju (Jutarnji)
  • Netko je izradio emulator prvog iPhonea koji radi u pregledniku (Bug)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Francuska u plamenu, na ulicama rat, spaljena povijesna gradska vijećnica (Jutarnji, Index), prosvjeduju i u Belgiji, Albaniji, Italiji.. (tportal)
  • Papa Lav napustio bolnicu (N1)
  • Torcidašima određen istražni zatvor, Božinović: Jedanaestorica imaju 94 kaznene i 273 prekršajne prijave (Index)
  • Dalmatinski gradovi i općine traže rješenja za otpad, Lećevica se čeka do 2028. (HRT)
  • Dan kravate uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije (HRT)
  • Daniel Dubois (29) još je jednom pobijedio Fabija Wardleyja (31) i obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema WBO verziji, nakon toga u ring mu je uletio Hrgović da ga pita za revanš (Index)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Siromašno 40% umirovljenika. “Nakon 40 godina rada ne mogu ni otići u kazalište” (Index)
  • Snimali vijećnike stranke Nigela Faragea Reform UK kako izgovaraju rasističke i ksenofobne stavove, emitirat će ih u dokumentarnom filmu, iz stranke kažu da su pokrenuli interne istrage te će suspendirati svoje članove (Jutarnji)
  • Index obišao trgovine Studenca, poluprazne police, cigareta gotovo da nema… (Index)
  • Hrvati su srušili Guinnessov rekord u rezanju pršuta. Na sajmu pršuta u Tinjanu, od 300 rezača, postavilo ga je njih 285 (HRT)
  • Dodijeljena prestižna književna nagrada “Fran Galović”: glavnu nagradu dobila Nataša Govedić s romanom “Div” (Danica, Drava.info)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Studenti, sindikati i Žuti prsluci prosvjedovat će diljem Francuske protiv rasta cijena i urušavanja socijalnog modela (Jutarnji)
  • Puhovski: Treba razmotriti zabranu Torcide (Index)
  • Prosvjed protiv megafarmi u Koprivnici: „Ni Podravini nije ravno – Sjever protiv megafarmi” (Podravski)
  • EU upozorava na pametne naočale: Mogu vas snimati, a da to ni ne znate, pojedinci zaslužuju jasna upozorenja (Index)
  • HUP upozorava: Bazne cijene neće suzbiti inflaciju, novi troškovi mogli bi se preliti na građane (Poslovni)