Loša vijest, pa još sve puta šest

Hrvatska reagirala na uhićenja u Srbiji. Izdano upozorenje: “Odgodite putovanja” (Index)
Ćorić: Država će na kraju godine imati manjak od četiri milijarde eura (N1)
Vlada potvrdila dodatak na mirovine: za isplatu 260 milijuna eura (Lider)
Posljedice Trumpovog povlačenja iz Pariškog sporazuma sada su očite: prema izvješću UN-a, svijet će premašiti prag od 1,5 stupnjeva Celzija, a izgledi za smanjenje štetnih emisija znatno su se pogoršali (DW)
Imovina mirovinskih fondova u rujnu pala za 157 milijuna eura (HRT)
Studentska lista ima blagu prednost pred listom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića uoči parlamentarnih izbora (Jutarnji)
U mnogim europskim zemljama raste otpor zbog povećanja troškova života i loših uvjeta obrazovanja. Komentatori za DW: “Ovi izljevi nasilja nagovještaj su onoga što čeka Europu i Zapad”
Filozofski fakultet zabranio skup “Meet the Communist” u organizaciji KSFF-a, kažu da se zalažu za “revolucionarnu promjenu postojećega političkog sustava” (N1)
Istraživanje i preporuka ADAC-a: Hrvatski kampovi su prvi po kvaliteti u Europi za 2027. (Nacional)
Treće kolo Lige prvaka: PSG – Barcelona 4:2, Manchester City – AEK 5:1, Roma – Slovan 4:0 , Porto – PSV 0:1, Liverpool – Villarreal 4:3, Stuttgart – Atletico Madrid 1:1, Napoli – Bodo/Glimt 4:3 (Index)
Trump: SAD će izgorjeti poput Francuske ako pobijede demokrati (HRT)
Kijevu predstoji još jedna ratna zima. Mnogi građani gradonačelniku Vitaliju Kličku zamjeraju loše upravljanje gradom. Umjesto osiguravanja opskrbe električnom energijom i vodom, novac se troši na obnovu cesta (DW)
Novi udarac za Studenac: Stotine studenata ostale bez novca, prijete prosvjedima (N1)
Elon Musk planira pokloniti dionice SpaceX-a svakom djetetu u SAD-u (Bug)
Bug donosi veliki vodič kroz poticaje: sve što trebate znati prije kupnje električnog automobila
Donald Trump je, navodi komentator The Atlantica, slab čovjek kojeg zastrašuju snažniji i inteligentniji muškarci: Trumpovi nedavni potezi u korist Rusije toliko su očiti da su izazvali rijedak trenutak stranačkog jedinstva u zgražanju (Jutarnji)
Andrej Plenković danas slavi 10 premijerskih godina: prosječna neto plaća od tada povećana za 108 posto, mirovine za 103 (Danica)
U gotovo 99 posto europskih gradova porasla smrtnost povezana s vrućinom (Jutarnji)
Kada su ukrajinski dronovi prošli tjedan u samo četiri dana izbacili iz pogona tri velika Yandexova podatkovna centra, posljedice su se osjetile i izvan ruskih granica. S padom ruskih servera utihnuli su izgledno i botovi Kremlja, iako stručnjaci te tvrdnje još nisu potvrdili (N1)
Predali se Stipe Lekić i Leonardo Vučko. Objavili fotografiju ispred splitskog zatvora (Jutarnji)
U Kaliforniji se pojavile tropske životinje koje ondje gotovo nikad ne viđaju, od egzotičnih kitopsina, otrovnih zmija do kornjača koje se po prvi put gnijezde na tamošnjim plažama (Index)
Poljaci imaju veće plaće od Hrvata, manju nezaposlenost, a zajedno s nama zaostaju u prosječnom realnom BDP-u po stanovniku na razini EU (iako tu čak prednjačimo za oko 380 eura)… (Jutarnji)
Zelenski: SAD ponovno dijeli obavještajne podatke, Rusija nastavlja napade (HRT), Trump raspalio po Zelenskom: On ne želi kraj rata! (tportal)
Visoki politički dužnosnik blizak samom vrhu Vlade i HDZ-a za Nacional smatra da će afera s otpadom morati doći na naplatu premijeru Plenkoviću jer je u njegova tri mandata ‘mafija kreirala zakone i pravilnike i zarađivala na onome što će svojim zdravljem plaćati djeca koja još nisu ni rođena’
Svi grijesi pritvorenih Torcidaša: Jedan je posebno nasilan, drugi već u Lepoglavi (tportal)
Crolibertas: postavljeno 120 portala s kamerama na autocestama, s probnim radom kreće se 1. ožujka (Danica)
Hus iz Parnog Valjka: Johnny Štulić je loš čovjek (Index)
HNL, 10. kolo: Dinamo razbio Slaven 1:5, Hajduk dobio Varaždin 1:0, Rijeka Rudeš 1:2, Lokomotiva Istru 2:0, Osijek i Gorica podijelili bodove 1:1, Hajduk vodeći, Dinamo drugi s utakmicom i tri boda manje
Francuska se u nedjelju oporavlja od jednih od najnasilnijih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su prosvjedi zbog visokih cijena i stanja u javnim službama iza sebe ostavili jednog mrtvog prosvjednika, tisuće uhićenih i stotine ozlijeđenih policajaca (Jutarnji)
Ovisnost Hrvatske o uvozu dizela za potrebe vlastitog tržišta biti značajno smanjena s početkom rada postrojenja za obradu teških dodataka u Rijeci (Nacional)
HŽ ide po dio Gredelja: Za nekretnine i imovinu planira 44 milijuna eura (Poslovni)
Alu Pacinu nagradu za životno djelo glumačkog sindikata SAG-AFTRA (HRT)
Ljudi se žale da je hladna voda u Wellovaru, Hrebak se svađa s njima (Danica)
Albanski premijer Edi Rama: Dron s eksplozivom trebao je pogoditi zgradu Vlade. To nisu studenti (Index)
Na kongresnim međuizborima 3. studenoga Trumpa na listiću nema, ali je u igri i njegova sudbina. Na skupovima upozorava da bi će ga demokrati, ako preuzmu Kongres, opozvati (HRT)
Torcida: “Medijski lešinari, ovo je javni linč“. Tvrde da je riječ o navijačkom prepucavanju kakvo je u Nizozemskoj uobičajeno protiv navijača Ajaxa. Ne osuđuju veličanje nacizma, ali zato propituju institucije (Index)
Hrvatski zatvori pucaju po šavovima: 900 ljudi iznad kapaciteta, gotovo svaki peti zatvorenik je stranac (Poslovni)
Država prodaje stanove u Zagrebu već od 25.500 eura: Neki nemaju ni vodu ni struju (Jutarnji)
Netko je izradio emulator prvog iPhonea koji radi u pregledniku (Bug)
Torcidašima određen istražni zatvor, Božinović: Jedanaestorica imaju 94 kaznene i 273 prekršajne prijave (Index)
Dalmatinski gradovi i općine traže rješenja za otpad, Lećevica se čeka do 2028. (HRT)
Dan kravate uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije (HRT)
Daniel Dubois (29) još je jednom pobijedio Fabija Wardleyja (31) i obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema WBO verziji, nakon toga u ring mu je uletio Hrgović da ga pita za revanš (Index)