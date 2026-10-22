Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Srpski tjednik Radar imao je uvid u poruke poslane preko kriptiranje aplikacije Sky ECC, a koje otkrivaju navodne veze ljudi iz samog vrha srpske vlasti s pripadnicima suprotstavljenih narkoklanova – kavačkog i škaljarskog. Prema objavljenim porukama, nadimci Oskar i Čvarak odnosili su se na Aleksandra Vučića (Jutarnji)
  • Google posjekao šumu u Finskoj za podatkovni centar, mještani kažu da se smeđa voda s gradilišta sada ulijeva u potok koji se spaja s rijekom Oulujoki, piše The Guardian (Index)
  • Indija: Mogu li „žohari” ugroziti Modijevu vlast? Tisuće privedenih, uhićenja političkih aktivista i metropola pod sigurnosnom blokadom: prosvjedi mladih protiv čelnika izbornog povjerenstva privukli su pozornost indijske vlade… (DW)
  • “Herojima slava”, film o Ukrajini i njezinim ljudima (HRT)
  • Kada je kraljica Elizabeta II. stigla u Zagreb: Posjet iz 1972. godine (HRT)
  • YouTube bi mogao sakriti tipku za dislajk, očekuju da bi manje ljudi koristilo tu mogućnost otvarajući poseban izbornik (Bug)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Tonči Tadić u RTL Direktu: Putin i njegovi suradnici smatraju Trumpa korisnim idiotom, čeka nas žestok okršaj u Crnom moru (Index)
  • Albanija na rubu kaosa, analitičar iz Tirane: “Rama je pravi problem. Korupcija i nepotizam simboli su njegove vladavine” (N1)
  • Skandal s vojnim neboderom. MORH izgubio spor, građani će platiti više od 600.000€ (Index)
  • Hrvatski građani sve se više kreću, hodaju, voze bicikl ili vrtlare, no udio onih koji sjede dulje od osam i pol sati dnevno ostao je nepromijenjen (HRT)
  • Božesačuvaj nas devedesetih’ novi je naslov na vrhu prodaje domaćih albuma (Ravno do dna)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Štern za N1: Trump je u suštini trgovac, a trgovina Amerike i Europe s Rusijom nikad nije ni prestala, Hrvatska bi problem s cijenom dizela mogla lako riješiti ako bi vratila pod kontrolu INU (Index)
  • Hajduku stigla kazna UEFA-e zbog ispada navijača: mora platiti 96 tisuća eura i zatvoriti stadion u 4. kolu (Sportske)
  • Ne želite da netko čita vaše razgovore s ChatGPT-om? Stigla je nova opcija – razgovori se mogu zaštititi četveroznamenkastim PIN-om ili otiskom prsta (Index)
  • Sve više Hrvata želi u lovce: brojka je osjetno porasla – oko 66.400 lovaca, što je čak 10 posto ili 6200 više nego predlani (Danica)
  • Studenac podmirio obveze prema SC-u Zagreb: Stiže novac studentima (tportal)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ni Bugarska neće sudjelovati u novoj financijskoj pomoći EU-a Ukrajini, okrenuli im leđa nakon Mađarske, Češke i Slovačke (Jutarnji)
  • Opoziv premijera nije prošao; novi ravnatelj HRT-a Dražen Miočić (HRT)
  • Zaposlenici u Sloveniji ove će godine dobiti najmanje 740,94 eura božićnice, koja je zakonom propisana i obvezna za sve poslodavce (Jutarnji)
  • Što poslije Vučića? Kokan Mladenović: ‘Ako njihove podobne zamijenimo našima, ništa se nije promijenilo‘ (tportal)
  • Prijatelji životinja podnijeli su ovoga tjedna dvije prijave Državnom inspektoratu zbog nehumanog tretiranja životinja. Riječ je o slučaju ovce vezane konopcem za drvenu paletu na Jadrolinijinu trajektu (Slobodna) te ispadanju šest svinja iz teretnog vozila na brzoj cesti DC10, između Križevaca i Vrbovca (Danica) (H-alter)
  • Europska komisija istražuje Booking.com zbog lažnih oglasa i prijevara (HRT)
  • Reagiranje Hrvatskih šuma na optužbe o ekocidu i sječi: podaci platforme Global Nature Watch odnose se na gubitak drvenastog pokrova (koji uključuje voćnjake i parkove), a ne na deforestaciju
Jučer (17:00)

Loša vijest, pa još sve puta šest

Brze i kratke

  • Hrvatska reagirala na uhićenja u Srbiji. Izdano upozorenje: “Odgodite putovanja” (Index)
  • Ćorić: Država će na kraju godine imati manjak od četiri milijarde eura (N1)
  • Vlada potvrdila dodatak na mirovine: za isplatu 260 milijuna eura (Lider)
  • Posljedice Trumpovog povlačenja iz Pariškog sporazuma sada su očite: prema izvješću UN-a, svijet će premašiti prag od 1,5 stupnjeva Celzija, a izgledi za smanjenje štetnih emisija znatno su se pogoršali (DW)
  • Imovina mirovinskih fondova u rujnu pala za 157 milijuna eura (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Studentska lista ima blagu prednost pred listom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića uoči parlamentarnih izbora (Jutarnji)
  • U mnogim europskim zemljama raste otpor zbog povećanja troškova života i loših uvjeta obrazovanja. Komentatori za DW: “Ovi izljevi nasilja nagovještaj su onoga što čeka Europu i Zapad”
  • Filozofski fakultet zabranio skup “Meet the Communist” u organizaciji KSFF-a, kažu da se zalažu za “revolucionarnu promjenu postojećega političkog sustava” (N1)
  • Istraživanje i preporuka ADAC-a: Hrvatski kampovi su prvi po kvaliteti u Europi za 2027. (Nacional)
  • Treće kolo Lige prvaka: PSG – Barcelona 4:2, Manchester City – AEK 5:1, Roma – Slovan 4:0 , Porto – PSV 0:1, Liverpool – Villarreal 4:3, Stuttgart – Atletico Madrid 1:1, Napoli – Bodo/Glimt 4:3 (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Fatalan udarac iz Washingtona: Blokirana isporuka Patriota Ukrajini (tportal)
  • Veliki zaokret u Crnoj Gori: Prihvaćena dva zahtjeva Hrvatske (N1)
  • Nakon Husove izjave o ‘lošem čovjeku‘, nekadašnji frontmen Azre iznio je svoju verziju zajedničke prošlosti: Hus nije skladatelj, ni za milijun godina neće uspjeti pjesmu napraviti… (Jutarnji)
  • Srušio se Revolut, brojne usluge bile nedostupne (HRT)
  • Spotify staje na kraj dijeljenju obiteljskih pretplata (Bug)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump: SAD će izgorjeti poput Francuske ako pobijede demokrati (HRT)
  • Kijevu predstoji još jedna ratna zima. Mnogi građani gradonačelniku Vitaliju Kličku zamjeraju loše upravljanje gradom. Umjesto osiguravanja opskrbe električnom energijom i vodom, novac se troši na obnovu cesta (DW)
  • Novi udarac za Studenac: Stotine studenata ostale bez novca, prijete prosvjedima (N1)
  • Elon Musk planira pokloniti dionice SpaceX-a svakom djetetu u SAD-u (Bug)
  • Bug donosi veliki vodič kroz poticaje: sve što trebate znati prije kupnje električnog automobila
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Ono što Rusija radi Ukrajini je u redu (Index)
  • Meloni šalje 500 vojnika da “obrane” Milano nakon dvodnevnih nereda. Luksuzni brendovi uklanjaju robu iz izloga (Index)
  • Stiže jače nevrijeme, izdana upozorenja za sedam županija. Moguće su poplave (Index)
  • HND traži hitnu reakciju institucija zbog prijetnji novinarima (HRT)
  • Ulične svjetiljke mole za pomoć: “Previše je ljudi koji su preminuli tijekom našeg projekta da bi svima mogli kupiti grobno mjesto”
  • Za spas brodogradnje na Murteru pokreće se novi smjer – brodograditelj u drvu (HRT)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Donald Trump je, navodi komentator The Atlantica, slab čovjek kojeg zastrašuju snažniji i inteligentniji muškarci: Trumpovi nedavni potezi u korist Rusije toliko su očiti da su izazvali rijedak trenutak stranačkog jedinstva u zgražanju (Jutarnji)
  • Andrej Plenković danas slavi 10 premijerskih godina: prosječna neto plaća od tada povećana za 108 posto, mirovine za 103 (Danica)
  • Ove zime snijega bit će manje nego prethodnih očekivanja (Severe Weather Europe, Index)
  • Vlada objavila nove cijene goriva: benzin jeftiniji za cent, dizel skuplji za 4 (Klikaj)
  • Nova sezona ciklusa Jazz u Travnom donosi pet koncerata ove jeseni (Ravno do dna)
  • Prošli ste ispod novog portala na autocesti i oglasio vam se ENC? Riječ je o testiranju komunikacije, a ne još o naplati cestarine (Autonet)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • U gotovo 99 posto europskih gradova porasla smrtnost povezana s vrućinom (Jutarnji)
  • Kada su ukrajinski dronovi prošli tjedan u samo četiri dana izbacili iz pogona tri velika Yandexova podatkovna centra, posljedice su se osjetile i izvan ruskih granica. S padom ruskih servera utihnuli su izgledno i botovi Kremlja, iako stručnjaci te tvrdnje još nisu potvrdili (N1)
  • Predali se Stipe Lekić i Leonardo Vučko. Objavili fotografiju ispred splitskog zatvora (Jutarnji)
  • U Kaliforniji se pojavile tropske životinje koje ondje gotovo nikad ne viđaju, od egzotičnih kitopsina, otrovnih zmija do kornjača koje se po prvi put gnijezde na tamošnjim plažama (Index)
  • Poljaci imaju veće plaće od Hrvata, manju nezaposlenost, a zajedno s nama zaostaju u prosječnom realnom BDP-u po stanovniku na razini EU (iako tu čak prednjačimo za oko 380 eura)… (Jutarnji)