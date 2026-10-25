Izbori u Srbiji: Do 10 sati glasalo 19,5 posto birača, duplo više nego 2023, i Vučić je stajao u redu (N1, Index, tportal), nakon glasanja kazao da je evidentno kako se Hrvatska miješa u srpske izbore: “Dovoljno da pogledate bilo koje novine…” (Index), njemački mediji: Vučić vjeruje da će njegovim ponovnim izborom za premijera “Srbija izaći iz krize”, no njegovi protivnici kažu: “On je kriza” (DW)
Krušelj: “Za razliku od dekadentnog Zapada, u njoj ne gore kontejneri, podivljala rulja ne razbija izloge i ne pljačka luksuzne trgovine, tu ne premlaćuju ni nastavnike, a još ima i mjesta na kojima nije odložen ni opasni otpad. Raj je to na problematičnom planetu zemlji” (Danica)
Mladić (21) se srušio i umro ispred kafića u Sinju (Index)
Baby Lasagna objavio drugi album ‘End the Party’ (Ravno do dna)
Još danas kišovito, a onda nas očekuje promjena vremena: Dani sunčaniji i topli, jutra svježija i s maglom (HRT, Nacional)
Žestoki sukobi prosvjednika i policije u Tirani (Jutarnji), neredi u Barceloni. Maskirani palili i pljačkali, oko 100 uhićenih (Index), veliki prosvjedi u Izraelu protiv Netanyahua (Index), stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Pariza i drugih francuskih gradova, odjekivale detonacije (Index)
Milinović: U tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za tvornicu litija (Index)
Porazni podaci: U Zagrebu oko 43 posto srednjoškolaca u školi gladno često ili svaki dan (N1)
HNL: Slaven Belupo preokrenuo rezultat u utakmici protiv Varaždina 1:2 (Index), Gorica i Lokomotiva podijelili bodove (Index)
Splitska policija odvela u stanicu dva bivša člana EKV-a nakon što im je prekinula koncert iako nije bilo incidenata, navodni razlog nedostatak potrebne dokumentacije (Ravno do dna)
Diljem Francuske prosvjeduje nekoliko stotina tisuća građana, što je kulminacija višetjednih demonstracija (N1), na tisuće uhićenih, prosvjeduje se i u drugim državama, u Italiji poslana vojska (tportal)
Sjedinjene Države mogle bi ovog vikenda ponovno napasti Iran (Jutarnji)
Slovenija uvodi nove kamere na autoputu. Mjere prosječnu brzinu, kazne do 1200 eura (Index)
Broj zahtjeva za azil u EU pao 39 posto, Slovenija na vrhu po stanovniku (HRT)
Kava bi opet mogla poskupjeti: svjetske zalihe sve ‘tanje’ (Danica)
Strava dobiva naprednije karte i glasovnu navigaciju (Bug)
Njemački tjednik Der Spiegel upozorava da bi približavanje američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i kineskom čelniku Xi Jinpingu moglo ozbiljno ugroziti europske interese (N1)
Italiju pogodilo čak 12 potresa, evakuirane škole: Stiglo i upozorenje na cunami (N1)
Sjećanjem na 1956. Mađarska želi ponovo osvojiti budućnost: prije 70 godina Sovjetski Savez je u krvi ugušio revoluciju u Mađarskoj. Orban je činjenice o tome počeo iskrivljavati kako bi ne bi naljutio Moskvu, a Magyar u godišnjici vidi priliku za novo nacionalno jedinstvo (DW)
Apple zbog velike potražnje povećava narudžbe iPhonea Duo za 44 posto (Bug)
Čokoladni proizvodi ove će godine u Hrvatskoj dosegnuti oko 400 milijuna eura vrijednosti prodaje, što je osam posto više nego lani, rast je uglavnom posljedica dizanja cijena, a ne količinskog ‘napretka’ (Danica)
Brod pogođen dronovima 25 km od obale Rumunjske. Ima mrtvih i nestalih (Index)
Tisuće tona otpada već 10 godina leže uz jezero povezano s pitkom vodom kod Gračaca (Jutarnji)
Umjesto krajem godine, CARNET-ov webmail iz sigurnosnih razloga ugašen već sada (Bug)
Preminuo Tom Skerritt (92), zvijezda ‘Top Guna’ i ‘Aliena’ (Nacional)
Projekt koji je dobio nagradu CIGLA STANOVANJA: Četiri županijska naselja, 166 kuća i oko 200 ljudi koji su nakon potresa dobili siguran i kvalitetan smještaj. Ideja nadilazi obnovu potresom pogođenog područja. Kuće koje danas služe za privremeno stambeno zbrinjavanje u budućnosti će postati dio sustava skrbi za starije osobe, a slična naselja planiraju se i u Kutini i Popovači (Zgradonačelnik)
Vidno iscrpljeni Trump (80) je počeo ispuštati čudne zvukove na skupovima (Index), DW: sve se više približava Rusiji i otvoreno hvali Putina. To izaziva sve više oštrih kritika i unutar Trumpove Republikanske stranke
Policija objavila fotografije još četvorice torcidaša za kojima traga (tportal)
Kaos pred Zagrebom, zbog nesreće se stvorile kilometarske kolone, probleme radi i magla (Jutarnji)
Umro je Asim Kurjak (85), jedan od pionira primjene ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu u Hrvatskoj te međunarodno priznati stručnjak za prenatalnu dijagnostiku (Jutarnji)
Hajduk pobijedio švicarski Thun 0:1 (Index), Dinamo je izgubio na Maksimiru od nizozemskog NEC Nijmegena s 2:4 (Index)
Srpski tjednik Radar imao je uvid u poruke poslane preko kriptiranje aplikacije Sky ECC, a koje otkrivaju navodne veze ljudi iz samog vrha srpske vlasti s pripadnicima suprotstavljenih narkoklanova – kavačkog i škaljarskog. Prema objavljenim porukama, nadimci Oskar i Čvarak odnosili su se na Aleksandra Vučića (Jutarnji)
Google posjekao šumu u Finskoj za podatkovni centar, mještani kažu da se smeđa voda s gradilišta sada ulijeva u potok koji se spaja s rijekom Oulujoki, piše The Guardian (Index)
Indija: Mogu li „žohari” ugroziti Modijevu vlast? Tisuće privedenih, uhićenja političkih aktivista i metropola pod sigurnosnom blokadom: prosvjedi mladih protiv čelnika izbornog povjerenstva privukli su pozornost indijske vlade… (DW)
“Herojima slava”, film o Ukrajini i njezinim ljudima (HRT)
Kada je kraljica Elizabeta II. stigla u Zagreb: Posjet iz 1972. godine (HRT)
YouTube bi mogao sakriti tipku za dislajk, očekuju da bi manje ljudi koristilo tu mogućnost otvarajući poseban izbornik (Bug)