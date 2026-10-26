Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: Među prvim potezima nove vlasti u Srbiji morat će biti smjene u medijima i obavještajnoj službi, ovdje sigurno postoji i kadrovski problem, stvorila se nabrzinu jedna ekipa, no nema sumnje da će doći do demokratizacije Srbije (Dnevnik, Index)
  • Gotovo svim plitkovodnim koraljnim grebenima prijeti izumiranje (HRT)
  • Tadić o padu Vučića: “Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu” (N1)
  • Čovjek koji je Vučiću predao listić: Jedva je hodao, znao je da je gotov (Index)
  • Fontaines D.C. na Šalati iduće godine u svibnju (Ravno do dna)
  • Nakon više od šest mjeseci radova otvara se nadvožnjak nad Selskom, vozačima upućena i važna obavijest (Poslovni)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Izbori u Brazilu: Lula izabran za četvrti predsjednički mandat, porazio Flávija Bolsonara, sina bivšeg predsjednika (Index)
  • Vlada objavila nove cijene goriva: benzin jeftiniji za 4 centa, dizel skuplji za cent (Jutarnji)
  • Položen kamen temeljac Nacionalne dječje bolnice u Blatu (Index). Gotovo 240 milijuna eura vrijedan projekt s 218 milijuna eura financira EU. Trebala bi biti gotova do kraja 2029. godine (Jutarnji)
  • U tri godine iz socijale otišao 741 stručni radnik, svaki drugi sam dao otkaz (Jutarnji)
  • Google bi mogao koristiti podatke iz Gmaila i Photosa za personalizirane oglase (Bug)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina se priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om, koji bi se trebao održati idućeg mjeseca, Zelenski: Ne budemo li snažni, Putin će nas okupirati (HRT)
  • Cijene nekretnina ostaju visoke unatoč smanjenoj prodaji od čak 33 posto (Nacional)
  • Financijska imovina kućanstava narasla za 14 milijardi eura (Lider)
  • Tisuće u Češkoj prosvjedovale protiv ukidanja pristojbe za javnu radioteleviziju (Index)
  • Što vlasnici pasa moraju znati o pravilima na javnim površinama (HRT)
25.10. (22:00)

Brze i kratke

  • Izbori u Srbiji: Zatvorena birališta, do 18 sati glasalo gotovo 65 posto birača, prvi rezultati nakon 21:30 (Index), Europski demokrati: Mogući incidenti nakon zatvaranja birališta (HRT, Jutarnji)
  • Slučaj Studenac ukazuje na prekarnost stranih radnika (Faktograf)
  • Biolog Goran Šafarek: Ušće Mure u Dravu je hrvatska Amazona, farma pilića je ekološki rizik (HRT)
  • Njemački dron juri 777 km/h na struju i neslužbeni je rekorder (Bug)
  • Prve snimke impresivnog novog postava Muzeja Mimara (HRT)
  • Obama ismijao Trumpa: “Bijela kuća izgleda kao da je Sadam Husein otvorio Cheesecake Factory” (N1)
  • Appleov novi sklopivi iPhone hakiran samo nekoliko sati nakon dolaska na tržište (Bug)
25.10. (16:00)

Brze i kratke

  • Izbori u Srbiji: Do 10 sati glasalo 19,5 posto birača, duplo više nego 2023, i Vučić je stajao u redu (N1, Index, tportal), nakon glasanja kazao da je evidentno kako se Hrvatska miješa u srpske izbore: “Dovoljno da pogledate bilo koje novine…” (Index), njemački mediji: Vučić vjeruje da će njegovim ponovnim izborom za premijera “Srbija izaći iz krize”, no njegovi protivnici kažu: “On je kriza” (DW)
  • Krušelj: “Za razliku od dekadentnog Zapada, u njoj ne gore kontejneri, podivljala rulja ne razbija izloge i ne pljačka luksuzne trgovine, tu ne premlaćuju ni nastavnike, a još ima i mjesta na kojima nije odložen ni opasni otpad. Raj je to na problematičnom planetu zemlji” (Danica)
  • Mladić (21) se srušio i umro ispred kafića u Sinju (Index)
  • Baby Lasagna objavio drugi album ‘End the Party’ (Ravno do dna)
  • Još danas kišovito, a onda nas očekuje promjena vremena: Dani sunčaniji i topli, jutra svježija i s maglom (HRT, Nacional)
25.10. (10:00)

Brze i kratke

  • Žestoki sukobi prosvjednika i policije u Tirani (Jutarnji), neredi u Barceloni. Maskirani palili i pljačkali, oko 100 uhićenih (Index), veliki prosvjedi u Izraelu protiv Netanyahua (Index), stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Pariza i drugih francuskih gradova, odjekivale detonacije (Index)
  • Milinović: U tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za tvornicu litija (Index)
  • Porazni podaci: U Zagrebu oko 43 posto srednjoškolaca u školi gladno često ili svaki dan (N1)
  • HNL: Slaven Belupo preokrenuo rezultat u utakmici protiv Varaždina 1:2 (Index), Gorica i Lokomotiva podijelili bodove (Index)
  • Splitska policija odvela u stanicu dva bivša člana EKV-a nakon što im je prekinula koncert iako nije bilo incidenata, navodni razlog nedostatak potrebne dokumentacije (Ravno do dna)
25.10. (00:00)

Brze i kratke

  • Diljem Francuske prosvjeduje nekoliko stotina tisuća građana, što je kulminacija višetjednih demonstracija (N1), na tisuće uhićenih, prosvjeduje se i u drugim državama, u Italiji poslana vojska (tportal)
  • Sjedinjene Države mogle bi ovog vikenda ponovno napasti Iran (Jutarnji)
  • Slovenija uvodi nove kamere na autoputu. Mjere prosječnu brzinu, kazne do 1200 eura (Index)
  • Broj zahtjeva za azil u EU pao 39 posto, Slovenija na vrhu po stanovniku (HRT)
  • Kava bi opet mogla poskupjeti: svjetske zalihe sve ‘tanje’ (Danica)
  • Strava dobiva naprednije karte i glasovnu navigaciju (Bug)
24.10. (18:00)

Brze i kratke

  • Suočene s prijetnjom ukrajinskih dronova, moskovske zračne luke sve češće obustavljaju promet. Postavlja se pitanje hoće li Rusija dugoročno moći održavati redoviti zračni promet (DW)
  • ODO Sisak: Nedopuštena koncentracija žive na gradilištu, zbog zastare nema postupanja (HRT)
  • Predstavljena nova trasa brze ceste u Hrvatskoj, od Dubrovnika do zračne luke u Čilipima: Gradnja će trajati najmanje 10 godina (N1)
  • U Albaniji su prosvjedi protiv vlade postali djelomično nasilni. Vlast ih osuđuje kao „hibridni rat”. Stručnjaci kažu da je riječ o pokušaju skretanja pozornosti s pravih uzroka prosvjeda (DW)
  • Požar zahvatio “Orlovo gnijezdo”, Hitlerovu planinsku kuću u Bavarskoj (Index)
24.10. (11:00)

Brze i kratke

  • Macron nakon terorističkog napada kod Pariza, u pucnjavi ubijena jedna, a ranjeno 12 osoba: “Ovo je prijelomni trenutak” (Index)
  • U noći na nedjelju počinje zimsko računanje vremena: u 3 ujutro kazaljke se pomiču sat unatrag, vlakovi će u nedjelju stajati sat vremena na pruzi (Danica)
  • OnePlus 16 ima gotovo sve što biste poželjeli od flagship mobitela, ali nije dostupan u Europi (Bug)
  • Financijska imovina hrvatskih kućanstava 141 milijardu eura (Poslovni)
  • Banke lani naplatile 519 milijuna eura od naknada i kamata (Lider)
23.10. (23:00)

Brze i kratke

  • Njemački tjednik Der Spiegel upozorava da bi približavanje američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i kineskom čelniku Xi Jinpingu moglo ozbiljno ugroziti europske interese (N1)
  • Italiju pogodilo čak 12 potresa, evakuirane škole: Stiglo i upozorenje na cunami (N1)
  • Sjećanjem na 1956. Mađarska želi ponovo osvojiti budućnost: prije 70 godina Sovjetski Savez je u krvi ugušio revoluciju u Mađarskoj. Orban je činjenice o tome počeo iskrivljavati kako bi ne bi naljutio Moskvu, a Magyar u godišnjici vidi priliku za novo nacionalno jedinstvo (DW)
  • Apple zbog velike potražnje povećava narudžbe iPhonea Duo za 44 posto (Bug)
  • Čokoladni proizvodi ove će godine u Hrvatskoj dosegnuti oko 400 milijuna eura vrijednosti prodaje, što je osam posto više nego lani, rast je uglavnom posljedica dizanja cijena, a ne količinskog ‘napretka’ (Danica)
23.10. (17:00)

Brze i kratke

  • Brod pogođen dronovima 25 km od obale Rumunjske. Ima mrtvih i nestalih (Index)
  • Tisuće tona otpada već 10 godina leže uz jezero povezano s pitkom vodom kod Gračaca (Jutarnji)
  • Umjesto krajem godine, CARNET-ov webmail iz sigurnosnih razloga ugašen već sada (Bug)
  • Preminuo Tom Skerritt (92), zvijezda ‘Top Guna’ i ‘Aliena’ (Nacional)
  • Projekt koji je dobio nagradu CIGLA STANOVANJA: Četiri županijska naselja, 166 kuća i oko 200 ljudi koji su nakon potresa dobili siguran i kvalitetan smještaj. Ideja nadilazi obnovu potresom pogođenog područja. Kuće koje danas služe za privremeno stambeno zbrinjavanje u budućnosti će postati dio sustava skrbi za starije osobe, a slična naselja planiraju se i u Kutini i Popovači (Zgradonačelnik)