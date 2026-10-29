Times: Vučić htio izvesti nasilni državni udar kad je poražen, odgovorili ga (Index)
Uzrok nesreće u Španjolskoj: brzi vlak španjolskog prijevoznika Renfe dobio dopuštenje da prođe kroz crveno svjetlo i nastavi vožnju prije nego što je udario u drugi vlak koji je stajao na pruzi (Index)
Oporba razotkrila alarmantne podatke: Hrvatske šume u samo devet mjeseci izgubile 13 milijuna eura (N1)
Smeće iz Like diglo Istru na noge i potaklo raspravu o okolišu, stručnjaci umiruju: tamo spaljuju takav otpad već 25 godina, Koromačno već godinama koristi gorivo iz otpada kao zamjenu za ugljen i petrolkoks (DW)
‘Banksy: Ulica i mit’ – stigao je hrvatski prijevod biografije najpoznatijeg anonimnog umjetnika na svijetu (Ravno do dna)
Više od desetljeća svaki korak u pristupnom procesu Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, kao i trgovinski pregovori, morali su proći preko Vučića, piše Politico. Sada se mora suočiti s novom vladom koja prema Bruxellesu ima skeptičan stav (N1)
Policija upala šefovima dobrovoljnih zagrebačkih vatrogasaca. Tri osobe privedene zbog sumnji u trošenje novca za privatne svrhe (Index)
Na Miroševcu niče zid dug više od kilometra, radi se o grobnim mjestima za urne (tportal)
Tine – omogućuje personaliziranje tona obavijesti za individualne aplikacije (Bug)
Kompletirano 11. koloHNL-a, Hajduk remizirao s Istrom 2:2, Dinamo dobio Rijeku 2:1, Hajduk prvi, Dinamo zaostaje za bod i utakmicu manje
Vučić je pobijedio u samo tri grada u Srbiji, a to su Vranje, Leskovac i Prokuplje, javlja Nova.rs, u Novom Pazaru nije dobacio ni do 20 posto (Jutarnji), Vučića i Anu Brnabić će izbaciti iz državnih vila (Jutarnji)
Izraelci danas izlaze na birališta na izborima koje mnogi ocjenjuju kao najvažnije u novijoj povijesti zemlje, očekuje se Netanyahuov pad? (Index)
“Daj prijedlog za novi kvart”: osiguran iznos od preko 1,7 milijuna eura, dok je na javnim tribinama sudjelovalo preko 500 građana, izvijestio je Tomašević (Jutarnji)
Uvezli smo 233 milijuna litara mlijeka i 52 milijuna kilograma sira (Danica)
Stotine Hrvata čekaju u redu ispred HNK da kupe ulaznice za Orašara (Index)
Snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pogodili sveučilišni kampus, jedan od najvažnijih gradskih mostova, administrativnu zgradu i zdravstvene ustanove (Jutarnji)
Ljudi u Srbiji krenuli na Vučićeve medije. Letjele boce, sukob s policijom (Index)
Novo izvješće o Epsteinu: Bivša misica tvrdi da ju je Trump nasilno silovao (Index)
Otvoreno: Vučić nije imao istaknutog pojedinca kao protivnika jer bi svakog demontirao, a nakon nesreće u Novom Sadu nije bilo nikoga odgovornog pa je de facto odgovornost došla Vučiću “pred vrata” (HRT, Index)
Njemačko gospodarstvo od pandemije covida-19 uglavnom stagnira, sve je više njemačkih kompanija otvoreno za ponude stranih ulagača (Jutarnji)
Puhovski: Među prvim potezima nove vlasti u Srbiji morat će biti smjene u medijima i obavještajnoj službi, ovdje sigurno postoji i kadrovski problem, stvorila se nabrzinu jedna ekipa, no nema sumnje da će doći do demokratizacije Srbije (Dnevnik, Index)
Gotovo svim plitkovodnim koraljnim grebenima prijeti izumiranje (HRT)
Tadić o padu Vučića: “Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu” (N1)
Čovjek koji je Vučiću predao listić: Jedva je hodao, znao je da je gotov (Index)
Fontaines D.C. na Šalati iduće godine u svibnju (Ravno do dna)
Nakon više od šest mjeseci radova otvara se nadvožnjak nad Selskom, vozačima upućena i važna obavijest (Poslovni)