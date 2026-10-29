Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Telegraph: AfD ima plan za uništenje Europske unije (Index)
  • Pogledajte kako iz zraka izgleda prekriveni otpad u Gospiću (N1)
  • Raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu pogoršano u listopadu (HRT)
  • U Oroslavju najavljen skup podrške Viktoru Šimuniću koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnje na pogodovanje pri dodjeli poslova (Index)
  • Nakon Pule, i Split ograničava cijene na Adventu: porcija fritula smjet će koštati najviše četiri eura, kuhano vino tri eura, a kobasice i hot dog također najviše tri eura (Index)
  • Mate Rimac je na društvenim mrežama objavio snimku krađe svog skupocjenog Bugattija Chirona, počinitelj je uhvaćen u Austriji (tportal)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Studentska lista povukla prve poteze, traže smjene i pozivaju zviždače: “Javljaju nam se čak i ministri” (N1)
  • Gradovi žele vlastitu struju, ali na dozvole čekaju godinama (Lider)
  • Spaladium arena napokon kreće u obnovu (HRT)
  • Index donosi popis 79 trgovina koje Studenac trajno zatvara
  • Obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine (HRT)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci poslali više od 600 dronova na Moskvu (Index)
  • AFP: Trump će možda doživjeti poraz na međuizborima, no EU ne očekuje velike promjene (Jutarnji)
  • Obnovljen hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama, Jutarnji donosi fotke, pogledajte kako izgledaju obnovljene Top Terme u Topuskom, koštalo je 48 milijuna eura (Jutarnji)
  • Umro Walter Koenig, najpoznatiji kao Chekov iz originalnog Star Treka (24 sata)
  • Idućih dana očekuje nas promjenljivo i razmjerno svježe vrijeme, uz povremenu kišu u unutrašnjosti te jaku buru na Jadranu (tportal)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Times: Vučić htio izvesti nasilni državni udar kad je poražen, odgovorili ga (Index)
  • Uzrok nesreće u Španjolskoj: brzi vlak španjolskog prijevoznika Renfe dobio dopuštenje da prođe kroz crveno svjetlo i nastavi vožnju prije nego što je udario u drugi vlak koji je stajao na pruzi (Index)
  • Oporba razotkrila alarmantne podatke: Hrvatske šume u samo devet mjeseci izgubile 13 milijuna eura (N1)
  • Smeće iz Like diglo Istru na noge i potaklo raspravu o okolišu, stručnjaci umiruju: tamo spaljuju takav otpad već 25 godina, Koromačno već godinama koristi gorivo iz otpada kao zamjenu za ugljen i petrolkoks (DW)
  • ‘Banksy: Ulica i mit’ – stigao je hrvatski prijevod biografije najpoznatijeg anonimnog umjetnika na svijetu (Ravno do dna)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Više od desetljeća svaki korak u pristupnom procesu Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, kao i trgovinski pregovori, morali su proći preko Vučića, piše Politico. Sada se mora suočiti s novom vladom koja prema Bruxellesu ima skeptičan stav (N1)
  • Policija upala šefovima dobrovoljnih zagrebačkih vatrogasaca. Tri osobe privedene zbog sumnji u trošenje novca za privatne svrhe (Index)
  • Na Miroševcu niče zid dug više od kilometra, radi se o grobnim mjestima za urne (tportal)
  • Tine – omogućuje personaliziranje tona obavijesti za individualne aplikacije (Bug)
  • Kompletirano 11. kolo HNL-a, Hajduk remizirao s Istrom 2:2, Dinamo dobio Rijeku 2:1, Hajduk prvi, Dinamo zaostaje za bod i utakmicu manje
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Netanyahu vodi u Izraelu, ali još nema većinu. Čeka ga teška borba za vlast (Index), presudne glasove dobile arapske stranke (N1)
  • Crobarometar: Da su sutra izbori, najviše bi glasova dobio HDZ, uz pad podrške. Pada i SDP, Most i Možemo rastu (Dnevnik, Jutarnji)
  • Austrija ukida klasične vinjete koje se lijepe na vjetrobransko staklo, uvodi digitalne, kazne i do 3 tisuće eura (Poslovni)
  • Bruce Dickinson nastupa solo u Zagrebu i Beogradu idućeg ljeta (tportal), u pulsku Arenu dolazi i Russel Crowe sa svojim bendom (Index), čeka nas zanimljiva koncertna godina (kalendar na Forumu)
  • Drastičan pad broja kokoši u Hrvatskoj u protekloj godini, čak 400 tisuća manje, sneseno i 30 milijuna jaja manje (Danica)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • U Zagrebu se za studeni najavljuje prosvjed protiv korupcije: “Nismo povezani sa strankama” (Index)
  • U Velikoj Kosnici ilegalni iskopi sa smećem s gradilišta nedavno su doveli do uhićenja oca i sina Miličević, evo kako je uz Zagreb nastala rupa za smeće veličine par stadiona, piše Jutarnji
  • Izašao popis glazbenika koji su nepoželjni u novoj, “slobodnoj Srbiji” zato što podržavaju Vučića: Na listi Jelena Karleuša, Aca Lukas, Saša Matić, Željko Joksimović… neki nastupaju kod nas (Nacional)
  • Sveučilište Sjever preuzelo Međimursko veleučilište: sad imaju 5000 studenata u tri grada (Danica)
  • Od Hitchcocka i Buñuela do Lyncha i Nolana – Tuškanac u gostima donosi snove u kina (Ravno do dna)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Vučić je pobijedio u samo tri grada u Srbiji, a to su Vranje, Leskovac i Prokuplje, javlja Nova.rs, u Novom Pazaru nije dobacio ni do 20 posto (Jutarnji), Vučića i Anu Brnabić će izbaciti iz državnih vila (Jutarnji)
  • Izraelci danas izlaze na birališta na izborima koje mnogi ocjenjuju kao najvažnije u novijoj povijesti zemlje, očekuje se Netanyahuov pad? (Index)
  • “Daj prijedlog za novi kvart”: osiguran iznos od preko 1,7 milijuna eura, dok je na javnim tribinama sudjelovalo preko 500 građana, izvijestio je Tomašević (Jutarnji)
  • Uvezli smo 233 milijuna litara mlijeka i 52 milijuna kilograma sira (Danica)
  • Stotine Hrvata čekaju u redu ispred HNK da kupe ulaznice za Orašara (Index)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pogodili sveučilišni kampus, jedan od najvažnijih gradskih mostova, administrativnu zgradu i zdravstvene ustanove (Jutarnji)
  • Ljudi u Srbiji krenuli na Vučićeve medije. Letjele boce, sukob s policijom (Index)
  • Novo izvješće o Epsteinu: Bivša misica tvrdi da ju je Trump nasilno silovao (Index)
  • Otvoreno: Vučić nije imao istaknutog pojedinca kao protivnika jer bi svakog demontirao, a nakon nesreće u Novom Sadu nije bilo nikoga odgovornog pa je de facto odgovornost došla Vučiću “pred vrata” (HRT, Index)
  • Njemačko gospodarstvo od pandemije covida-19 uglavnom stagnira, sve je više njemačkih kompanija otvoreno za ponude stranih ulagača (Jutarnji)
  • Harry Kane osvojio Zlatnu loptu (Index)
Ponedjeljak (22:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: Među prvim potezima nove vlasti u Srbiji morat će biti smjene u medijima i obavještajnoj službi, ovdje sigurno postoji i kadrovski problem, stvorila se nabrzinu jedna ekipa, no nema sumnje da će doći do demokratizacije Srbije (Dnevnik, Index)
  • Gotovo svim plitkovodnim koraljnim grebenima prijeti izumiranje (HRT)
  • Tadić o padu Vučića: “Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu” (N1)
  • Čovjek koji je Vučiću predao listić: Jedva je hodao, znao je da je gotov (Index)
  • Fontaines D.C. na Šalati iduće godine u svibnju (Ravno do dna)
  • Nakon više od šest mjeseci radova otvara se nadvožnjak nad Selskom, vozačima upućena i važna obavijest (Poslovni)
Ponedjeljak (16:00)

Brze i kratke

  • Izbori u Brazilu: Lula izabran za četvrti predsjednički mandat, porazio Flávija Bolsonara, sina bivšeg predsjednika (Index)
  • Vlada objavila nove cijene goriva: benzin jeftiniji za 4 centa, dizel skuplji za cent (Jutarnji)
  • Položen kamen temeljac Nacionalne dječje bolnice u Blatu (Index). Gotovo 240 milijuna eura vrijedan projekt s 218 milijuna eura financira EU. Trebala bi biti gotova do kraja 2029. godine (Jutarnji)
  • U tri godine iz socijale otišao 741 stručni radnik, svaki drugi sam dao otkaz (Jutarnji)
  • Google bi mogao koristiti podatke iz Gmaila i Photosa za personalizirane oglase (Bug)