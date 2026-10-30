Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Studenti u Srbiji imaju novi plan. Žele poseban sud za dužnosnike i političare (Index), tužiteljstvo u Srbiji izdalo hitan nalog policiji. Sumnjaju na uništavanje dokumenata (Index)
  • Golemi AI centar u Topuskom sve bliže gradnji. Trošit će struje kao trećina Hrvatske (Index)
  • Visok izvor iz HDZ-a za Nacional: DP pokušao nešto malo zatresti i cimnuti, a iz HDZ-a pustili da im prođu neki amandmani na rebalansu proračuna, no misle polako izolirati Penavu, Josića i Ćipu, a DP opet raskoliti
  • Vučićev TV tajkun najavio otkaze na Pinku: “Morat ću otpustiti oko tisuću ljudi” (Index)
  • Končar i HŽPP preuzimaju Gredelj (tportal)

Slične vijesti