Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Blagdan Svih svetih: Građani tradicionalno obilaze groblja (HRT), počeo ‘stroži režim’ prometa zagrebačkim ulicama (Zagreb.info)
  • Slobodna Dalmacija donosi životnu priču Miše Kovača, kolege i poznata lica opraštaju se od legendarnog pjevača, emotivne poruke preplavile društvene mreže (Glorija), vijest odjeknula regijom, evo što pišu susjedni mediji (Index)
  • Dinamo nakon poraza od Rudeša smjenjuje trenera, danas objava novog imena (Index), SK neslužbeno: Privremeno će momčad voditi Jerko Leko
  • Groblje i krematorij za kućne ljubimce Spomengaj u Dumovcu bilježi sve više posla, tportal donosi priču
  • Vojković kritizira odluku Gradova da ograniče cijene na adventu: Gradonačelnik ste i ništa vam ne ide od ruke? Brdo smeća raste, a građani vam nemaju za stan, a firma koja bi nešto gradila ne može do građevinske? I onda, s prvim jesenskim maglama, sine vam. Fritule… (Index)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Objavljena lista najvećih poreznih dužnika, 1.472 pravnih osoba s ukupnim dugom od 543,5 milijuna eura (Poslovni)
  • Prosječne cijene plina za kućanstva u EU u prvih šest mjeseci pale su na 0,11 eura po kilovatsatu, kod nas struja najskuplja u regiji, a plin među najjeftinijima (Danica)
  • Kaznena prijava protiv banke Vučićeva tajkuna. Provjerava se i Narodna banka Srbije (Index), Vučić nakon izbornog poraza: Možda nećemo izaći na predsjedničke izbore (Index)
  • Izbori u Srbiji i Brazilu nisu obradovali Donalda Trumpa. Od Albanije i Mađarske pa do Bliskog istoka, njegova vanjska politika nije formula za uspjeh. A što će biti na izborima u SAD? Amerikanci u utorak odlučuju o Kongresu (DW)
  • Elon Musk objavio prvu epizodu ‘Odiseje’ koju je radio njegov AI chatbot Grok – izgleda potpuno idiotski (Ravno do dna)
  • HNL: Hajduk “natovario” Goricu s pet komada (Index), Istra u Koprivnici dobila Slaven 0:2 (Index)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Njemačka na nogama: Gotovo 146.000 mladih prijavilo se za prosvjed, policija u pripravnosti (N1), prosvjedi najavljeni i u Francuskoj i Italiji (Index)
  • Poljski predsjednik prekinuo put nakon previranja u Ustavnom sudu (HRT)
  • Gužve uoči Svih svetih, u gradovima na snazi posebna prometna regulacija (HRT)
  • Netko mjesecima propucava pogrešno parkirane automobile u Zagrebu, uvijek na istoj adresi (Jutarnji)
  • Prometni stručnjak Marušić: Rimčeva priča o ukradenom Bugattiju izgleda kao režirani PR-spektakl i otvara ozbiljna pitanja prometne sigurnosti i kaznene odgovornosti (Nacional)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Vučić za notorni Informer dao prvi intervju nakon izbora, prizor je nadrealan: ‘Teško mi je…‘ (Jutarnji)
  • Europski diplomati odbili su sudjelovati u službenom fotografiranju s Lavrovom na sastanku skupine G20 (BBC, Jutarnji)
  • INA u prvih devet mjeseci ostvarila 3,84 milijarde eura prihoda, što je 31 posto više nego u istom razdoblju lani (Danica)
  • Istječe mandat prve europske javne tužiteljice Laure Kövesi (Index)
  • Novootkrivena galaksija dobila ime u čast srpskih studenata, SL3 (N1)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Počela je evakuacija izgladnjelih stanovnika ukrajinskog grada Oleškog koji okupiraju Rusi, u sklopu zajedničke operacije zaraćenih strana, prve takve od početka rata prije 4 godine i osam mjeseci (Jutarnji)
  • WSJ: Ukrajinska vojska zbog Trumpa obustavila napade na ruske rafinerije nafte (HRT)
  • Nepropisno parkirana vozila u Zagrebu zatrpavaju smećem (Jutarnji)
  • S početkom studenoga za vozače u Hrvatskoj počinje obveza korištenja svjetala tijekom dnevne vožnje (Danica)
  • Milorad Dodik, koji je tjedan dana prije izbora u Srbiji simpatizere Studentske liste nazivao “pokvarenim” i “plaćenicima”, sada tvrdi da su najbolji odnosi s novim vlastima u Beogradu “primarni politički posao” i da je “uz službeno izabrane ljude u Srbiji”, javlja Klix.ba. (Jutarnji)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • EU uskoro objavljuje izvješća o napretku u procesu proširenja,  Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina bliže članstvu od Srbije, Sjeverne Makedonije i BiH… (Jutarnji)
  • Hakiran kripto div Binance, ukradena digitalna imovina vrijedna 6.3 milijarde dolara, napadači navodno iz Sjeverne Koreje (Index)
  • Od zagrebačkog dečka Baste do najmoćnijeg političara na Pantovčaku: Milanović slavi 60. rođendan (tportal)
  • Podravki svaki mjesec za plaće treba 20 milijuna eura (Danica)
  • Svjetlost za najmilije, teret za prirodu: Kako smanjiti otpad s groblja? Savjetuju se stakleni lampioni (HRT)
  • Hrvatska ulaže 1,7 milijardi eura u modernizaciju željeznice (Index)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Telegraph: AfD ima plan za uništenje Europske unije (Index)
  • Pogledajte kako iz zraka izgleda prekriveni otpad u Gospiću (N1)
  • Raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu pogoršano u listopadu (HRT)
  • U Oroslavju najavljen skup podrške Viktoru Šimuniću koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnje na pogodovanje pri dodjeli poslova (Index)
  • Nakon Pule, i Split ograničava cijene na Adventu: porcija fritula smjet će koštati najviše četiri eura, kuhano vino tri eura, a kobasice i hot dog također najviše tri eura (Index)
  • Mate Rimac je na društvenim mrežama objavio snimku krađe svog skupocjenog Bugattija Chirona, počinitelj je uhvaćen u Austriji (tportal)
Četvrtak (16:00)

Brze i kratke

  • Studentska lista povukla prve poteze, traže smjene i pozivaju zviždače: “Javljaju nam se čak i ministri” (N1)
  • Gradovi žele vlastitu struju, ali na dozvole čekaju godinama (Lider)
  • Spaladium arena napokon kreće u obnovu (HRT)
  • Index donosi popis 79 trgovina koje Studenac trajno zatvara
  • Obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine (HRT)
Četvrtak (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci poslali više od 600 dronova na Moskvu (Index)
  • AFP: Trump će možda doživjeti poraz na međuizborima, no EU ne očekuje velike promjene (Jutarnji)
  • Obnovljen hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama, Jutarnji donosi fotke, pogledajte kako izgledaju obnovljene Top Terme u Topuskom, koštalo je 48 milijuna eura (Jutarnji)
  • Umro Walter Koenig, najpoznatiji kao Chekov iz originalnog Star Treka (24 sata)
  • Idućih dana očekuje nas promjenljivo i razmjerno svježe vrijeme, uz povremenu kišu u unutrašnjosti te jaku buru na Jadranu (tportal)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Times: Vučić htio izvesti nasilni državni udar kad je poražen, odgovorili ga (Index)
  • Uzrok nesreće u Španjolskoj: brzi vlak španjolskog prijevoznika Renfe dobio dopuštenje da prođe kroz crveno svjetlo i nastavi vožnju prije nego što je udario u drugi vlak koji je stajao na pruzi (Index)
  • Oporba razotkrila alarmantne podatke: Hrvatske šume u samo devet mjeseci izgubile 13 milijuna eura (N1)
  • Smeće iz Like diglo Istru na noge i potaklo raspravu o okolišu, stručnjaci umiruju: tamo spaljuju takav otpad već 25 godina, Koromačno već godinama koristi gorivo iz otpada kao zamjenu za ugljen i petrolkoks (DW)
  • ‘Banksy: Ulica i mit’ – stigao je hrvatski prijevod biografije najpoznatijeg anonimnog umjetnika na svijetu (Ravno do dna)
Srijeda (16:00)

Brze i kratke

  • Više od desetljeća svaki korak u pristupnom procesu Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, kao i trgovinski pregovori, morali su proći preko Vučića, piše Politico. Sada se mora suočiti s novom vladom koja prema Bruxellesu ima skeptičan stav (N1)
  • Policija upala šefovima dobrovoljnih zagrebačkih vatrogasaca. Tri osobe privedene zbog sumnji u trošenje novca za privatne svrhe (Index)
  • Na Miroševcu niče zid dug više od kilometra, radi se o grobnim mjestima za urne (tportal)
  • Tine – omogućuje personaliziranje tona obavijesti za individualne aplikacije (Bug)
  • Kompletirano 11. kolo HNL-a, Hajduk remizirao s Istrom 2:2, Dinamo dobio Rijeku 2:1, Hajduk prvi, Dinamo zaostaje za bod i utakmicu manje