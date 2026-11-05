Brze i kratke - Monitor.hr
Jučer (15:00)

Brze i kratke

  • Zašto EU baš sad traži od ljudi da spreme zalihe hrane i vode? Nije riječ o odgovoru na neku neposrednu opasnost, nego o široj strategiji (Index)
  • Država prodaje sedam zemljišta u Dalmaciji: Jedno je 230 metara od mora, a cijene se kreću od 5.800 eura (N1)
  • Imate četvero ili više djece? Država dijeli do 15.000 eura za automobil, prve potpore odobrene (tportal)
  • Portugal uvodi stroga pravila za podatkovne centre. Strahuju od nestašice vode (Index)
  • Bob Dylan se susreo s papom Lavom (Rolling Stone)
  • Ivan Leko radi čuda u Ligi prvaka, a Belgija se sve otvorenije divi hrvatskom treneru. Najprije je srušio Inter usred San Sira, zatim je uvjerljivo pobijedio francuski Lens, a sad je s Clubom Bruggeom dobio i PSV (tportal)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Trumpov plan o uvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države uoči međuizbora po svemu sudeći propada, dva tankera koja su prvotno plovila prema američkoj obali naglo su promijenila smjer (Index)
  • Elon Musk seli u Texas da izbjegne Demokrate (NBC), sada kad su Demokrati većina u Kongresu, moguće je da ga čekaju istrage u vezi ugovora njegovih kompanija s državom (NPR)
  • Vlada produljila subvencije za grijanje do kraja ožujka (Index)
  • U najviše dijelove Hrvatske stigao je snijeg, a pravi zimski uvjeti već vladaju na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (Index)
  • Lutnjist Jozef van Wissem nastupio u Močvari – povratak propovjednika revolveraša (Ravno do dna)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Tonči Tadić: Ne vjerujem da će Kongres ići na smjenjivanje Trumpa, on sve radi na uništavanju Republikanske stranke, kao što je Napoleon davno rekao, ne treba ometati protivnika dok radi gluposti ( RTL Danas, Index)
  • Ministarstvo zdravstva će od uprave KBC-a Sestre milosrdnice zatražiti dodatne informacije o kadrovskom stanju i okolnostima koje su dovele do otkaza radiologa nakon imenovanja Dijane Zadravec (tportal)
  • Musku se nakon pobjede demokrata bogatstvo smanjilo za gotovo 25 milijardi dolara (Index)
  • 50 milijuna Europljana ne može si priuštiti grijanje doma (N1)
  • Ugradnja internih vodomjera – Pravila, troškovi i primjeri iz hrvatskih gradova (Zgradonačelnik)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Međuizbori u SAD-u: Trump je definitivno izgubio, no konačni rezultati znat će se tek nakon par dana (Index)
  • Rusi: Zelenski se drsko umiješao u izbore, Trump to zna; Ukrajinci: Putin je svjestan kakav se obrat dogodio (Jutarnji)
  • Plenković obećao: Plaću do sredine 2028. dižemo na 1600 eura neto (Danica)
  • Dijana Zadravec opet izabrana za šeficu u Vinogradskoj, šest od devet radiologa dalo otkaze (Index)
  • Svečano obilježena 250. obljetnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (HRT)
  • Mate Mišo Kovač pokopan na Mirogoju (tportal)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Mogu li demokrati opozvati Trumpa? Za stvarnu smjenu s dužnosti trebat će im znatno više glasova nego što je potrebno za većinu u Senatu (Index)
  • Europska komisija predstavila je nove smjernice kojima građane Europske unije poziva na bolju pripremu za izvanredne situacije i katastrofe. To uključujuje pripremu zaliha hrane, vode i osnovnih potrepština za tri dana (Index)
  • Musk se oglasio nakon izbora: “Podatkovni centri u svemiru trenutačno izgledaju prilično privlačno” (Index)
  • I Varaždin ograničio prodaju alkohola noću (N1)
  • Rimac se oglasio o poreznom dugu: “Prodao sam auto u inozemstvo pa dobivam natrag dio PPMV-a, za tocno isti iznos koji sam navodno dužan. Očito se poreznoj dogodio propust” (Jutarnji)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Srbija: uhićen glavni meteorolog (Jutarnji), Vučić strahuje od gašenja Informera (Jutarnji)
  • Mate Rimac je na listi poreznih dužnika, duguje 39.261,64 eura (Index)
  • MUP nabavlja nove kamere: mogu istodobno mjeriti brzinu šest vozila (Danica)
  • Federalna ministrica obrazovanja i nauke BiH najavila da će se “malo primiriti” sve dok ne prođe retrogradni Merkur, poručila svojim pratiteljima da ne donose važne odluke prije toga (N1, Jutarnji)
  • HAKOM zaprimio 205 pritužbi protiv digitalnih platforma (HRT)
Utorak (22:00)

Brze i kratke

  • Izbori u Americi, Trump: Nećemo više Izraelu slati 4 milijarde dolara godišnje (Index)
  • Baklje, šalovi, pjesma. Poljud se oprostio od Miše Kovača, lijes kružio stadionom uz pjesmu “Poljubi zemlju” (N1)
  • Silicijska dolina ima vlastitu televiziju. Zove se „Pratimo situaciju“ (Magnet)
  • OpenAI spaja Chat i Work (Bug)
  • Pripremaju se novi vaučeri za poduzetnike: Potpore će biti usmjerene na umjetnu inteligenciju i digitalizaciju (Poslovni)
Utorak (16:00)

Brze i kratke

  • Crna Gora bi do kraja ove godine trebala zaključiti sva preostala poglavlja, pristupni ugovor  za članstvo u EU do lipnja iduće godine (Jutarnji)
  • Sjeverna Koreja negira odgovornost za hakiranje Binancea i krađu 6,3 milijarde dolara (Bug)
  • Nogometaš (30) druge španjolske lige preminuo nakon sudara sa suparničkim vratarom, doživio zastoj srca (Nacional)
  • Država kreće u rušenje bespravnih građevina diljem Hrvatske. Stiglo 10 ponuda (Index)
  • Zagreb je proširio sustav javnih gradskih bicikala Bajs s dodatnih 1000 bicikala, čime je ukupna flota narasla na oko 3000 (N1)
Utorak (10:00)

Brze i kratke

  • Vrhovni sud je po hitnom postupku odbacio zahtjev Trumpove administracije da blokira prebrojavanje glasačkih listića više od 20.000 registriranih birača u Kaliforniji, danas izbori (Index)
  • Zelenski tvrdi da Moskva namjerava iskoristiti američke izbore kako bi izvela novi val razornih udara (Jutarnji)
  • Šibenik se pjesmom oprostio od svog preminulog sugrađanina i glazbene legende Mate Miše Kovača, dok se u Splitu priprema veliki ispraćaj na Poljudu (Index)
  • Milijunski dugovi Studenca: na listi Podravka, Carlsberg, Vindija, Dukat… (Danica)
  • Talijanski arhitekti o maksimirskom stadionu: “Kiša i propuh neće biti problem!” (RTL, N1)
Ponedjeljak (22:00)

Brze i kratke

  • Reporteri bez granica: Trump na popisu “predatora slobode medija” (HRT)
  • Ispraćaj Miše Kovača: Vrata Poljuda otvaraju se sutra u 16 sati, a sat vremena kasnije počinje glazbeni program u kojem će sudjelovati pjevačevi prijatelji i kolege (Index)
  • Hrvatska brončana na Svjetskom prvenstu u kvizu, predstavljao nas i lovac s Potjere Dean Kotiga, Domagoj Pozderac osvojio je zlatnu medalju u kategoriji 21. stoljeće (Nacional)
  • Svjetski tjedan svemira: Hrvatska pri svjetskom vrhu po uključenosti građana (HRT)
  • Održana komemoracija za Gorana Baru u Lisinskom (Ravno do dna, HRT)
Ponedjeljak (16:00)

Brze i kratke

  • Tucker Carlson: Netanyahu snažno pritišće Trumpa da odobri nuklearni napad na Iran, meta planina u kojoj se navodno odvija program obogaćivanja uranija (Index)
  • Uhićen Davor Macura, vlasnik Alta banke i poslovni čovjek blizak Srpskoj naprednoj stranci (Jutarnji)
  • Vlada objavila: Sutra je u Hrvatskoj Dan nacionalne sućuti (Jutarnji)
  • Nove cijene goriva: Benzin ostaje isti, dizel raste za cent (Index)
  • Koliko je Antonelli zaradio osvajanjem naslova u Formuli 1? Osnovna plaća mu iznosi 2,5 milijuna funti godišnje, za naslov bi mogao dobiti 10 milijuna eura (N1)
  • Roboti već trče i plešu, ali nedostaje im ‘mozak’: Kina ulaže milijarde (HRT)