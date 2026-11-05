Brze i kratke - Monitor.hr
Jučer (15:00)
Brze i kratke
Zašto EU baš
sad traži od ljudi da spreme zalihe hrane i vode? Nije riječ o odgovoru na neku neposrednu opasnost, nego o široj strategiji ( Index) Država prodaje sedam zemljišta u Dalmaciji: Jedno je 230 metara od mora, a cijene se kreću od 5.800 eura (
N1) Imate četvero ili više djece?
Država dijeli do 15.000 eura za automobil, prve potpore odobrene ( tportal) Portugal uvodi
stroga pravila za podatkovne centre. Strahuju od nestašice vode ( Index)
Bob Dylan se susreo s papom Lavom ( Rolling Stone) Ivan Leko radi čuda u Ligi prvaka,
a Belgija se sve otvorenije divi hrvatskom treneru. Najprije je srušio Inter usred San Sira, zatim je uvjerljivo pobijedio francuski Lens, a sad je s Clubom Bruggeom dobio i PSV ( tportal)
Jučer (21:00)
Trumpov plan o uvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države
uoči međuizbora po svemu sudeći propada, dva tankera koja su prvotno plovila prema američkoj obali naglo su promijenila smjer ( Index) Elon Musk
seli u Texas da izbjegne Demokrate ( NBC), sada kad su Demokrati većina u Kongresu, moguće je da ga čekaju istrage u vezi ugovora njegovih kompanija s državom ( NPR) Vlada
produljila subvencije za grijanje do kraja ožujka ( Index) U najviše dijelove Hrvatske stigao je snijeg, a
pravi zimski uvjeti već vladaju na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit ( Index)
Lutnjist Jozef van Wissem nastupio u Močvari – povratak propovjednika revolveraša ( Ravno do dna)
Jučer (10:00)
Tonči Tadić: Ne vjerujem da će Kongres ići na smjenjivanje Trumpa,
on sve radi na uništavanju Republikanske stranke, kao što je Napoleon davno rekao, ne treba ometati protivnika dok radi gluposti ( RTL Danas, Index) Ministarstvo zdravstva će od uprave KBC-a Sestre milosrdnice
zatražiti dodatne informacije o kadrovskom stanju i okolnostima koje su dovele do otkaza radiologa nakon imenovanja Dijane Zadravec ( tportal) Musku se nakon pobjede demokrata bogatstvo smanjilo za gotovo 25 milijardi dolara (
Index) 50 milijuna Europljana
ne može si priuštiti grijanje doma ( N1)
Ugradnja internih vodomjera – Pravila, troškovi i primjeri iz hrvatskih gradova ( Zgradonačelnik)
Prekjučer (22:00)
Međuizbori u SAD-u: Trump je definitivno izgubio,
no konačni rezultati znat će se tek nakon par dana ( Index) Rusi:
Zelenski se drsko umiješao u izbore, Trump to zna; Ukrajinci: Putin je svjestan kakav se obrat dogodio ( Jutarnji) Plenković obećao: Plaću do sredine 2028. dižemo na 1600 eura neto (
Danica) Dijana Zadravec
opet izabrana za šeficu u Vinogradskoj, šest od devet radiologa dalo otkaze ( Index) Svečano obilježena 250. obljetnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (
HRT) Mate Mišo Kovač pokopan na Mirogoju (
tportal)
Prekjučer (16:00)
Mogu li
demokrati opozvati Trumpa? Za stvarnu smjenu s dužnosti trebat će im znatno više glasova nego što je potrebno za većinu u Senatu ( Index) Europska komisija predstavila je nove smjernice kojima građane Europske unije
poziva na bolju pripremu za izvanredne situacije i katastrofe. To uključujuje pripremu zaliha hrane, vode i osnovnih potrepština za tri dana ( Index) Musk se
oglasio nakon izbora: “Podatkovni centri u svemiru trenutačno izgledaju prilično privlačno” ( Index) I Varaždin ograničio prodaju alkohola noću (
N1)
Rimac se oglasio o poreznom dugu: “Prodao sam auto u inozemstvo pa dobivam natrag dio PPMV-a, za tocno isti iznos koji sam navodno dužan. Očito se poreznoj dogodio propust” ( Jutarnji)
Prekjučer (10:00)
Srbija:
uhićen glavni meteorolog ( Jutarnji), Vučić strahuje od gašenja Informera ( Jutarnji) Mate Rimac je
na listi poreznih dužnika, duguje 39.261,64 eura ( Index) MUP nabavlja nove kamere: mogu
istodobno mjeriti brzinu šest vozila ( Danica) Federalna ministrica obrazovanja i nauke BiH najavila da će se “malo primiriti”
sve dok ne prođe retrogradni Merkur, poručila svojim pratiteljima da ne donose važne odluke prije toga ( N1, Jutarnji) HAKOM
zaprimio 205 pritužbi protiv digitalnih platforma ( HRT)
Utorak (22:00)
Izbori u Americi, Trump:
Nećemo više Izraelu slati 4 milijarde dolara godišnje ( Index) Baklje, šalovi, pjesma. Poljud se oprostio od Miše Kovača, lijes kružio stadionom uz pjesmu “Poljubi zemlju” (
N1) Silicijska dolina ima vlastitu televiziju. Zove se „Pratimo situaciju“ (
Magnet)
OpenAI spaja Chat i Work ( Bug) Pripremaju se
novi vaučeri za poduzetnike: Potpore će biti usmjerene na umjetnu inteligenciju i digitalizaciju ( Poslovni)
Utorak (16:00)
Crna Gora bi do kraja ove godine
trebala zaključiti sva preostala poglavlja, pristupni ugovor za članstvo u EU do lipnja iduće godine ( Jutarnji) Sjeverna Koreja
negira odgovornost za hakiranje Binancea i krađu 6,3 milijarde dolara ( Bug) Nogometaš (30) druge španjolske lige preminuo nakon sudara sa suparničkim vratarom, doživio zastoj srca (
Nacional)
Država kreće u rušenje bespravnih građevina diljem Hrvatske. Stiglo 10 ponuda ( Index) Zagreb je proširio sustav javnih gradskih bicikala Bajs s dodatnih 1000 bicikala, čime je ukupna flota narasla na oko 3000 (
N1)
Utorak (10:00)
Vrhovni sud je po hitnom postupku
odbacio zahtjev Trumpove administracije da blokira prebrojavanje glasačkih listića više od 20.000 registriranih birača u Kaliforniji, danas izbori ( Index) Zelenski tvrdi da Moskva
namjerava iskoristiti američke izbore kako bi izvela novi val razornih udara ( Jutarnji)
Šibenik se pjesmom oprostio od svog preminulog sugrađanina i glazbene legende Mate Miše Kovača, dok se u Splitu priprema veliki ispraćaj na Poljudu ( Index) Milijunski
dugovi Studenca: na listi Podravka, Carlsberg, Vindija, Dukat… ( Danica) Talijansk
i arhitekti o maksimirskom stadionu: “Kiša i propuh neće biti problem!” ( RTL, N1)
Ponedjeljak (22:00)
Reporteri bez granica: Trump na
popisu “predatora slobode medija” ( HRT) Ispraćaj Miše Kovača:
Vrata Poljuda otvaraju se sutra u 16 sati, a sat vremena kasnije počinje glazbeni program u kojem će sudjelovati pjevačevi prijatelji i kolege ( Index) Hrvatska
brončana na Svjetskom prvenstu u kvizu, predstavljao nas i lovac s Potjere Dean Kotiga, Domagoj Pozderac osvojio je zlatnu medalju u kategoriji 21. stoljeće ( Nacional) Svjetski tjedan svemira: Hrvatska pri svjetskom vrhu
po uključenosti građana ( HRT) Održana
komemoracija za Gorana Baru u Lisinskom ( Ravno do dna, HRT)
Ponedjeljak (16:00)
Tucker Carlson:
Netanyahu snažno pritišće Trumpa da odobri nuklearni napad na Iran, meta planina u kojoj se navodno odvija program obogaćivanja uranija ( Index)
Uhićen Davor Macura, vlasnik Alta banke i poslovni čovjek blizak Srpskoj naprednoj stranci ( Jutarnji) Vlada objavila: Sutra je u Hrvatskoj
Dan nacionalne sućuti ( Jutarnji) Nove cijene goriva:
Benzin ostaje isti, dizel raste za cent ( Index) Koliko je Antonelli zaradio
osvajanjem naslova u Formuli 1? Osnovna plaća mu iznosi 2,5 milijuna funti godišnje, za naslov bi mogao dobiti 10 milijuna eura ( N1)
Roboti već trče i plešu, ali nedostaje im ‘mozak’: Kina ulaže milijarde ( HRT) imunify-bot-check