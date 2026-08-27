Bujična poplava pogodila je granični prijelaz u okrugu Džirong. Odnesene su kuće, ceste i hidroelektrane
Seizmički događaj zapravo je bio urušavanje ledenjaka praćeno bujicom krhotina, što će reći da pravog potresa nije ni bilo (tportal)… Gotovo 1500 ljudi, među njima najmanje 800 stranaca, nestalo je diljem Nepala i kineskog Tibeta, priopćile su vlasti u četvrtak, nakon odrona stijena i blata u himalajsku rijeku, što je uzrokovalo katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Vodeni val i nanos spustili su se više od 115 kilometara niz rijeke Lhende Khola, Bhote Koshi i Trishuli. Na svom je putu bujica potpuno razorila desetke kilometara cesta, srušila ključne mostove na granici s Tibetom i u okrugu Dhading te teško oštetila hidroenergetsku infrastrukturu. Potraga i spašavanje još uvijek traju. 3D verziju prikaza bujice možete vidjeti na Google Earth linku ovdje. Index, Jutarnji