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Calmag KIT 1″ PRO sprječava stvaranje kamenca i štiti instalacije u cijeloj kući
Kamenac se ne zadržava samo na slavinama i tuševima nego se taloži i u instalacijama, bojlerima i drugim uređajima kroz koje prolazi voda. Calmag KIT 1″ PRO namijenjen je cijeloj obiteljskoj kući: obrađuje i filtrira vodu kako bi spriječio stvaranje mineralnih naslaga i posljedice kamenca. Uz sustav se dobivaju i trakice kojima vlasnik može sam provjeravati tvrdoću vode i pratiti rezultat. Cijena kompleta je 600 eura, Calmag uređaj ima 10 godina jamstva, a za komplet se nudi 90 dana za povrat novca. Web shop. Naručivanje: 092 1739906, www.kamenac.com, info@kamenac.com