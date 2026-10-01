Calmag KIT 1" PRO sprječava stvaranje kamenca i štiti instalacije u cijeloj kući - Monitor.hr
Danas (08:00)

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Calmag KIT 1″ PRO sprječava stvaranje kamenca i štiti instalacije u cijeloj kući

Kamenac se ne zadržava samo na slavinama i tuševima nego se taloži i u instalacijama, bojlerima i drugim uređajima kroz koje prolazi voda. Calmag KIT 1″ PRO namijenjen je cijeloj obiteljskoj kući: obrađuje i filtrira vodu kako bi spriječio stvaranje mineralnih naslaga i posljedice kamenca. Uz sustav se dobivaju i trakice kojima vlasnik može sam provjeravati tvrdoću vode i pratiti rezultat. Cijena kompleta je 600 eura, Calmag uređaj ima 10 godina jamstva, a za komplet se nudi 90 dana za povrat novca. Web shop. Naručivanje: 092 1739906, www.kamenac.com, info@kamenac.com


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Prekjučer (08:00)

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Sprječavanje kamenca kao preventivno održavanje zgrade: Calmag KIT štiti instalacije i opremu

Kamenac i mineralne naslage s vremenom mogu skratiti vijek vodovodnih instalacija, bojlera i druge opreme te povećati troškove održavanja zgrade. Calmag KIT namijenjen je njihovoj preventivnoj zaštiti, a učinak se prati analizom vode prije i nakon ugradnje – mjere se kalcijeva tvrdoća i silicijevi spojevi, uz provjeru mikrobiološke kvalitete. Sustav se dimenzionira prema veličini zgrade i potrebnom protoku, a za početnu ponudu dovoljni su adresa zgrade i broj stanova. Calmag KIT 6/4″ i Calmag KIT 2″. Predstavnik ste suvlasnika? Za početnu ponudu potrebna su samo dva podatka: adresa zgrade + broj stanova na WhatsApp. Na temelju toga određuje se odgovarajuća veličina Calmag KIT-a i priprema ponuda. Calmag – bolja pitka voda. www.kamenac.com, info@kamenac.com, 092 1739906.

12.04.2022. (10:30)

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Izložbeni salon uređaja za kvalitetu pitke vode

Posjetite jedini salon uređaja za kvalitetu pitke vode u Hrvatskoj u Zagrebu, na Jarunu, Josipa Vogrinca 18, gdje možete naći sve na jednom mjestu za bolju ekološku kvalitetu pitke vode:

  1. Filteri (Cintropur Belgija, Atlas Italija, USTM-Poljska)
  2. UV sterilizatori za vodu (Cintropur Belgija, AMII China)
  3. Sve vrste Calmag razbijača kamenca
  4. Filterski ulošci svih vrsta
  5. Poseban asortiman (lager) industrijskih filtera

Posebno pozivamo predstavnike zgrada za konzultacije oko poslova na kvaliteti vode za cijelu zgradu. Instalateri svih zanimanja – dobrodošli. Kontakt: 092 1739906 ili 01 3314760 i info@kamenac.com. Opširnije na www.kamenac.com

05.04.2022. (10:30)

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Kako spriječiti da vam vodeni kamenac uništava bojler?

Jednostavno – instalacijom Calmag uređaja za bojlere (slika desno). Calmag za bojlere se montira na odvod tople vode i time će spriječiti ulazak kamenca u uređaj. Calmag odgovara svim vrstama bojlera – električnim, kondenzacijskim i protočnim te svim markama – Končar, Bosh, Vaillant, Junkers, Ariston, Gorenje i drugima. Sam uređaj izrađen je prikladne dužine od 110 mm i lak je za montažu, nije potrebno zvati servisera. Ova grozna slika lijevo je kamenac u tipičnom bojleru od 80 litara. Iskoristite akcijsku cijenu Calmag uređaja za bojlere koja iznosi 400 kuna i naručite ga odmah. A kako zaštiti ostale uređaju u kući pogledajte ovdje.

16.02.2022. (09:30)

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Filtriranje pitke vode

Voda iz slavine, vrlo često je bolja od kupljene vode u trgovini i po svježini i po bakteriološkoj ispravnost. Pod stalnim je nadzorom stručnjaka iz Zavoda za Javno Zdrastvo. Ako želimo još kvalitetniju pitku vodu u kući, potrebna je instalacija Calmag KIT kompleta. U Calmag KIT kompletu, obavezan je naš efikasan razbijač kamenca Calmag. Razbijanjem kamenca s magnetskim poljem Calmag uređaja i kvalitetnim filtriranjem dobijemo višu razinu kvalitete pitke vode. Uvijek je bolje da su filteri veći i da ih ima više (Duplex sustav ili duži filteri), jer daju bolji rezultat filtriranja i lakše se održavaju. Preporuka su ovi filteri. Ako kuća ima vodu iz vlastite bušotine, najbolje je napraviti analizu (kemijsku i mikrobiološku) i prema rezultatima analize, postaviti filtere. Za poslovne objekte i hotele gdje se provodi zaštita od legionele s grijanjem vode na 65°C, imamo asortiman kvalitetnih industrijskih filtera. U Zagrebu smo sretali neke dijelove grada, gdje ima pojave teških metala, pa za te slučajeve, treba postaviti filter za teške metale. Detaljnije informacije na 092 173 9906, www.kamenac.com, info@kamenac.com.

08.02.2022. (07:30)

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Zaštita zgrada od vodenog kamenca

Zaštita od vodenog kamenca za cijelu zgradu, izvodi se postavljanjem kompleta Calmag KIT na dovod hladne vode. Na slici su neke od zgrada s instalacijama Calmag KIT-a, kao i tipovi izvedbi. Instalaciju prilagođavamo izvedbi instalacije u zgradi. Najčće je to u pumpnoj stanici zgrade ili u šahtu, nakon brojila. Ako je zgrada u sustavu Toplane, zaštita se postavlja i na toploj vodi u podstanici. Izmjena filtera se obavlja svakih 6 mjeseci (400 kn), a servis na Calmag uređaju, svakih 2 godine (1.000 kn). Neke zgrade čak traže i čću izmjenu filterskih uložaka. Ovom instalacijom dobije se vrlo kvalitetna pitka voda. Za zgrade do 10 stanova, preporuča se Calmag KIT 6/4”, a za kvalitetnije filtriranja Calmag KIT DUPLEX 6/4”Za veće zgrade do 30 stanova preporuka je Calmag KIT 2”Ukoliko je zgrada s 50 i više stanova instaliramo Calmag  KIT DUPLEX 2”Cijena montaže s instalacijskim materijalom, obračunava se prema stvarnoj potrošnji. Zatražite naš izvid instalacije za vašu zgradu, ponudu ubacite u Poslovni plan ili sakupite 51% suglasnosti suvlasnika. Telefon: 092 1739906, www.kamenac.com

02.02.2022. (09:30)

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Zaštita od kamenca za obiteljske kuće

Calmag KIT komplet daje potpunu zaštitu od kamenca svih uređaja u kući. Sastoji se od magnetskog razbijača kamenca Calmag, kvalitetnog filtera, te kompletnog pribora za montažu i održavanje. Problem kamenca nije vezan samo uz povišenu temperaturu vode, već se javlja zbog određenih vrsta strujanja hladne vode. Dokaz su neugodna taloženja kamenca u vodokotlićima. Za manje obiteljske kuće preporuča se Calmag KIT 1″. Ako želimo u KIT-u vrlo kvalitetan filter svjetske kvalitete, bez efekta smanjenja protoka od zaprljanja Calmag KIT 1 – Citropur. Filtere je potrebno mijenjati svakih 6 mjeseci. Želimo li da je filtriranje kvalitetnije, a rjeđa izmjena uložaka, odabiremo jednu od slijedeći mogućnosti sa filterom većih dimenzija. Ako postoji mogućnost instalacije Calmaga u podrumu kuće, ili je šaht većih dimenzija, biramo ovo. Pored rješenja kamenca, instalacijom Calmaga dobije se višestruko kvalitetnija pitka voda. Tel: 092 1739906, www.kamenac.com