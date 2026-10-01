Posjetite jedini salon uređaja za kvalitetu pitke vode u Hrvatskoj u Zagrebu, na Jarunu, Josipa Vogrinca 18, gdje možete naći sve na jednom mjestu za bolju ekološku kvalitetu pitke vode:

Filteri (Cintropur Belgija, Atlas Italija, USTM-Poljska) UV sterilizatori za vodu (Cintropur Belgija, AMII China) Sve vrste Calmag razbijača kamenca Filterski ulošci svih vrsta Poseban asortiman (lager) industrijskih filtera

Posebno pozivamo predstavnike zgrada za konzultacije oko poslova na kvaliteti vode za cijelu zgradu. Instalateri svih zanimanja – dobrodošli. Kontakt: 092 1739906 ili 01 3314760 i info@kamenac.com. Opširnije na www.kamenac.com