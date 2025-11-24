Traže tajnu čiste građevine
Cement pod pritiskom: industrija traži način da zadrži CO₂ u peći, a ne u atmosferi
Industrija cementa stvara velike emisije CO₂ jer se plin oslobađa iz vapnenca tijekom proizvodnje. Holcim u Njemačkoj testira hvatanje CO₂ iz dimnih plinova i planira ga pročišćavati te prodavati industriji napitaka i kemije. No do sigurne uporabe je dug put, pa se zasad razmatra podzemno skladištenje u kavernama Sjevernog mora, što kritiziraju zaštitari okoliša zbog troškova i rizika. Norveška i SAD već su odmakle s CCS-om, dok Holcim cilja 2030. za početak primjene. DW