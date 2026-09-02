Kad prozori imaju "političku težinu"

Češka policija ponovno je otvorila istragu o smrti nekadašnjeg čehoslovačkog ministra vanjskih poslova Jana Masaryka, koji je 1948. godine pronađen mrtav ispod prozora svog stana u Pragu. Masarykovi posmrtni ostaci bit će ekshumirani u Lányju radi novih forenzičkih analiza, pokrenutih nakon pronalaska novih dokumenata u francuskim, američkim i britanskim arhivima. Ova misteriozna smrt prozapadnog političara, poznata i kao “Treća praška defenestracija”, godinama potiče teorije o ubojstvu u režiji sovjetskih agenata, samoubojstvu ili nesreći, dok službena verzija o padu nikada nije u potpunosti prihvaćena. N1