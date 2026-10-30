Neolitski hram pod zvijezdama
Češki Stonehenge: Kod sela Chleby otkriveno monumentalno prapovijesno svetište
U Češkoj je otkriveno monumentalno kružno svetište promjera 230 metara, starije čak od Stonehengea, i to čak više od tisuću godina. Kompleks je bio opasan jarkom dubokim 2,5 metra i drvenim palisadama, s čak 12 ulaznih prostora. Objekt je služio kao solarno-lunarni kalendar za neolitske poljoprivrednike jer su njegovi prolazi bili precizno usklađeni s kretanjem Sunca i Mjeseca. Unutar kompleksa pronađeni su ostaci povezani s kultom bika te životinjske i ljudske kosti. Lokalitet su 2000 godina kasnije koristili pripadnici unjetičke kulture, nakon čega je postao obično naselje. Povijest