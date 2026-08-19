Kralj lavova, ali bez Mufase i Scara
Četiri godine snimali lava na njegovom putu do odrasle dobi
Nova dokumentarna serija National Geographica Lion, u režiji Jona Favreaua, četiri je godine pratila lavlje mladunče Kija na putu do titule kralja čopora. Ključnu ulogu u snimanju imao je kenijski snimatelj Anthony Njuguna, koji je dronovima DJI Inspire s različitim objektivima hvatao dinamične, niske i bliske kadrirance bez uznemiravanja životinja. Upravljajući dronovima iz terenskog vozila uz pomoć lokalnih vodiča i u bliskoj suradnji s filmskom ekipom, Njuguna je stvorio vizualno impresivnu priču koja gledateljima približava svu ljepotu i složenost lavljih odnosa. PetaPixel