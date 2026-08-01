Europska Afrika
Ceuta: Španjolski komadić raja i geopolitički čvor na rubu kontinenata
Ceuta je španjolska autonomna enklava na obali Maroka, površine tek 18 km² s 85.000 stanovnika. Smještena na Gibraltarskom tjesnacu, još od antike predstavlja stratešku točku pod kontrolom Feničana, Rimljana, Arapa te od 1580. godine Španjolske. Iako Maroko osporava suverenitet, Madrid je odlučan u stavu da je Ceuta dio Španjolske. Zbog statusa granice EU-a i slobodne luke, Ceuta je pod stalnim migrantskim pritisakom i teškim geopolitičkim tenzijama. Unatoč tome, grad je jedinstven kulturni mozaik u kojem mirno koegzistiraju kršćani, muslimani, Židovi i Hindusi. Index