Novi Google

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ChatGPT u Hrvatskoj sve više služi kao tražilica, a raste i broj starijih korisnika
Gotovo trećina poruka (30,7 %) upućenih ChatGPT-ju iz Hrvatske odnosi se na traženje informacija, čime je Hrvatska znatno iznad svjetskog prosjeka (20,2 %). Dok se udio pisateljskih zadataka više nego prepolovio, u porastu su praktični savjeti i upiti starijih od 45 godina (22,7 %). Podaci iz baze OpenAI Signals pokazuju da Hrvati po intenzitetu korištenja drže 26. mjesto u svijetu. Ovaj zaokret prema informacijama i promjena dobne strukture stavljaju nov pred izazov tvrtke i oglašivače, čiji potencijalni kupci sve češće odluke donose u razgovoru s AI chatbotom. Lider