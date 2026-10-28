Važno da ne krekeće

Citroen je na velikom salonu automobila u Frankfurtu predstavio modele koji imaju ugrađene fotografske aparate, a u unutrašnjosti su implementirane digitalne platforme koje u cijelosti čitaju sadržaj pametnih telefona tako da njihove aplikacije automatski postaju i sadržaj automobila. Najavili su Francuzi ondje i pokretanje sustava iznajmljivanja auta u njihovim salonima, što je namijenjeno mladim ljudima, a cilj je da se istim tim mladima auto ovako “uvuče pod kožu” pa da ga kupe. Citroen radi i na aplikaciji koja će vlasnicima omogućiti da svoje automobile kad im nisu potrebni – rentaju. Generalno se na sajmu vidjelo da je naglasak na električnim automobilima i da se odustaje od starijih vozila s dizelskim motorima. Ovdje izdvojeno 5 trendova sa sajma, ovdje 8 naglasaka. Novi list