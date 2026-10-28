Važno da ne krekeće
Citroën DS “Žaba”: Francuska ikona ispred svog vremena i danas plijeni pažnju
Citroën DS, poznat kao “Žaba”, predstavljen je 1955. u Parizu i oduševio je svijet naprednim dizajnom Flaminija Bertonija, hidropneumatskim ovjesom, prednjim pogonom i zakretnim svjetlima. Sastavljao se i u Jugoslaviji putem TOMOS-a i CIMOS-a. U HTV-ovoj emisiji Ide auto, ljubitelj Stjepan Komar pokazao je svoje rijetke primjerke, od kojih je karavan restaurirao 11 godina. U vožnji s Jurom Šebaljem i Marijem Petrekovićem pridružila se i Josipa Lisac. Iako je i danas iznimno udoban te može voziti na tri kotača, najveći je problem pronaći majstore koji ga znaju popraviti.