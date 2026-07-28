Ekonomija Teksasa je 2025. premašila 2,9 bilijuna dolara, a u zadnjih deset godina jedna je od najpopularnijih saveznih država za premještanje sjedišta korporacija. Na Ekonomskom labu analiziraju zašto: niži porezi, manja regulatorna opterećenja i niži operativni troškovi, brzi postupci izdavanja dozvola, razvijena prometna i energetska infrastruktura, kao i kvalitetno tržište rada. Kao no income tax state, najviše prihoda od poreza dolazi im od imovine i prometa, a dobri su i u proizvodnji nafte i plina. Fleksibilni su i s prostornim uređenjem, brzo izdaju građevinske dozvole… Nasuprot tome, Kalifornija bilježi najveći odljev kompanija, a razlozi su u tome što imaju sve suprotno od Teksasa. Posljednjih godina Dallas se nastoji izgraditi kao novo financijsko središte. Sve češće se koristi izraz “Y’all Street” kao alternativa Wall Streetu.