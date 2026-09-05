I piše i crta

Karakaš crta od djetinjstva; radove je najprije vješao po stablima u obiteljskom voćnjaku, a već je u srednjoj školi objavljivao karikature u novinama. Boraveći u Parizu, gotovo cjelokupan rani likovni opus izgorio mu je na tavanu u Splitu kada je prijateljeva baka čistila prostor, pa je sačuvano samo sedam crteža. Monografija, uz analitičke tekstove Frana Dulibića i Nevenke Šarčević, donosi radove u četiri faze – od ekspresivnih ratnih crteža iz devedesetih do zrelih portretnih studija svjetskih pisaca. Monografija je jednostavnog naslova Crteži (OceanMore), čime je uobličio tri desetljeća dug crtački opus. Prva izložba radova otvorena je jučer u zagrebačkoj Galeriji Šira. tportal… on sam kaže da se nedavno našao na udaru prijetnji (Nacional)