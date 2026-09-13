Informatičar starog kova
Damir Sabol kod Stankovića: Od izgradnje Iskona i Photomatha do korporativnog vrha Googlea
Gostujući u prvoj novosezonskoj Nedjeljom u 2, uspješni poduzetnik i direktor u Googleu Damir Sabol otkrio je detalje svog poslovnog puta od pokretanja Iskona do prodaje Photomatha. Sabol ističe da ga i dalje pokreće cjeloživotno učenje, a u vođenju timova najviše cijeni korektnost i dugogodišnju suradnju. Osvrnuo se i na brzi razvoj umjetne inteligencije, istaknuvši važnost njezine razmjerne regulacije i ljudske kontrole. Komentirajući modernu tehnologiju, naglasio je kako su kritičko razmišljanje i prilagodljivost ključni izazovi za mlade generacije. Na kraju razgovora poslao je jasnu poruku Vladi da se zakoni i administrativni procesi trebaju temeljiti na stvarnom iskustvu poduzetnika i građana. HRT