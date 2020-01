Al' bez smrtnih posljedica

Frontman Psihomodo Popa trenutno je mentor u novoj sezoni ‘The Voicea’, ali u intervjuu kojeg prenosi T-Portal zanimljiviji je dio gdje priča o svojoj potrebi da nastupa: “I da nemam bend morao bih se popeti na pozornicu i nešto izvoditi. To je moj način života. Mi smo u bendu cijeli život zajedno, dulje smo u bendu nego što smo sa svojim obiteljima. navukli smo s jedan na drugoga i moramo to raditi. naviknete se na to kao na ženu ili mamu. Bilo je tu svega, pa i svađe, ali to su normalne stvari. Nema ljubavi bez bola”.