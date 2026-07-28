Kad te crveni karton vrati u život
Dinamo nakon šoka i preokreta pobijedio Thun 3:2 te osigurao europsku jesen
Dinamo se plasirao u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka (te osigurao minimalno Konferencijsku ligu) pobjedom protiv Thuna 3:2 nakon produžetaka (ukupno 4:3). Švicarci su na Maksimiru šokirali Plave i već u 22. minuti vodili 2:0 pogocima Labeaua i Burkija. Preokret nastupa u 67. minuti kada je strijelac Burki dobio crveni karton. Dinamo s igračem više ekspresno poravnava golovima Diona Drene Belje (74′) i Lukasa Kačavende (78′). Utakmica je išla u produžetke, gdje fantastičnim pogotkom Morisa Valinčića u 112. minuti hrvatski prvak dolazi do potpune pobjede. Index
- Trener šviarskog kluba: Dinamo je bio krajnje nekorektan (tportal)
- Lončarević: Ovo je za Dinamo jako pozitivna utakmica, ali neki bi se igrači trebali pogledati u oči, previše vezna linija, a onda i zadnja linija, rade natjecateljske greške, individualne i zajedničke (tportal)
- Prvu utakmicu trećeg pretkola Dinamo će igrati na Maksimiru 4. ili 5. kolovoza. Uzvrat je na rasporedu tjedan dana poslije, na Farskim Otocima ili u Litvi (Index)