Dinamo nakon šoka i preokreta pobijedio Thun 3:2 te osigurao europsku jesen - Monitor.hr
29.07. (00:00)

Kad te crveni karton vrati u život

Dinamo nakon šoka i preokreta pobijedio Thun 3:2 te osigurao europsku jesen

Dinamo se plasirao u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka (te osigurao minimalno Konferencijsku ligu) pobjedom protiv Thuna 3:2 nakon produžetaka (ukupno 4:3). Švicarci su na Maksimiru šokirali Plave i već u 22. minuti vodili 2:0 pogocima Labeaua i Burkija. Preokret nastupa u 67. minuti kada je strijelac Burki dobio crveni karton. Dinamo s igračem više ekspresno poravnava golovima Diona Drene Belje (74′) i Lukasa Kačavende (78′). Utakmica je išla u produžetke, gdje fantastičnim pogotkom Morisa Valinčića u 112. minuti hrvatski prvak dolazi do potpune pobjede. Index

  • Trener šviarskog kluba: Dinamo je bio krajnje nekorektan (tportal)
  • Lončarević: Ovo je za Dinamo jako pozitivna utakmica, ali neki bi se igrači trebali pogledati u oči, previše vezna linija, a onda i zadnja linija, rade natjecateljske greške, individualne i zajedničke (tportal)
  • Prvu utakmicu trećeg pretkola Dinamo će igrati na Maksimiru 4. ili 5. kolovoza. Uzvrat je na rasporedu tjedan dana poslije, na Farskim Otocima ili u Litvi (Index)

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