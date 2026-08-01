Kad DJI reže zrak umjesto konkurencije
DJI Osmo Pocket 4P: Dupla leća za dvostruku igru
DJI Osmo Pocket 4P donosi značajna poboljšanja u odnosu na prethodnike, predvođena novim sustavom s dvije leće i naprednom LOFIC senzorskom tehnologijom. Glavna širokokutna leća (20 mm, f/2) pruža izniman dinamički raspon uz novi D-Log 2 profil, dok nova telefoto leća (60 mm, f/1.8) nudi dodatnu kreativnu fleksibilnost, iako uz manji senzor i slabije performanse. Kamera podržava 4K usporene snimke do 240 fps, izravno bežično spajanje dva mikrofona i ugrađenu pohranu od 103 GB. Ipak, ručne postavke na malom zaslonu, izostanak naprednih alata za ekspoziciju bez mobilne aplikacije i ograničenja pri snimanju u log profilima ostaju glavni nedostaci. Peta Pixel