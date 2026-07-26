Film, svjež zrak i pokoja nagrada

Novo izdanje Cinehill Film Festivala održava se u Fužinama od 21. do 26. srpnja, donoseći stotinjak filmskih naslova. Glavni program predvode dobitnik Grand Prixa u Cannesu Minotaur Andreja Zvjaginceva, nagrađivano More te domaća dramedija Koke, ovjenčana Velikom Zlatnom arenom. Festival nudi bogat kratkometražni program CineCorto sa sedam svjetskih premijera, fokus na crnogorsku kinematografiju, programe o Grenlandu i sportu te retrospetive. Dobitnik nagrade Maverick je njemački oskarovac Edward Berger, dok je priznanje 50 godina pripalo glumačkoj legendi Zijahu Sokoloviću. Poseban pečat daju i djela slavnog oskarovca Dušana Vukotića. Jutarnji