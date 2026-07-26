Film, svjež zrak i pokoja nagrada
Dodijeljene nagrade na Cinehillu: Meksičke “Muhe” osvojile glavni festivalov Propeler
Završava filmski festival u Fužinama. Posebno priznanje dobio je film “15 i po” Milivoja Obradovića, dok je nagradu FIPRESCI odnijelo “Otapanje” Manuele Martelli. U kratkometražnim kategorijama slavili su domaći film “Držim te” Ane Predan (CroCorto) te švicarski “L’avant-poste 21” redateljice Camille Surdez (Corto). Festival je u Fužinama prikazao više od sto filmskih naslova. HRT