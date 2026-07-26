Dodijeljene nagrade na Cinehillu: Meksičke "Muhe" osvojile glavni festivalov Propeler - Monitor.hr
Danas (10:00)

Film, svjež zrak i pokoja nagrada

Dodijeljene nagrade na Cinehillu: Meksičke “Muhe” osvojile glavni festivalov Propeler

Završava filmski festival u Fužinama. Posebno priznanje dobio je film “15 i po” Milivoja Obradovića, dok je nagradu FIPRESCI odnijelo “Otapanje” Manuele Martelli. U kratkometražnim kategorijama slavili su domaći film “Držim te” Ane Predan (CroCorto) te švicarski “L’avant-poste 21” redateljice Camille Surdez (Corto). Festival je u Fužinama prikazao više od sto filmskih naslova. HRT


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Kreće Cinehill: Prikazuje se više od sto naslova

Novo izdanje Cinehill Film Festivala održava se u Fužinama od 21. do 26. srpnja, donoseći stotinjak filmskih naslova. Glavni program predvode dobitnik Grand Prixa u Cannesu Minotaur Andreja Zvjaginceva, nagrađivano More te domaća dramedija Koke, ovjenčana Velikom Zlatnom arenom. Festival nudi bogat kratkometražni program CineCorto sa sedam svjetskih premijera, fokus na crnogorsku kinematografiju, programe o Grenlandu i sportu te retrospetive. Dobitnik nagrade Maverick je njemački oskarovac Edward Berger, dok je priznanje 50 godina pripalo glumačkoj legendi Zijahu Sokoloviću. Poseban pečat daju i djela slavnog oskarovca Dušana Vukotića. Jutarnji