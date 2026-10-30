Ti divni luđaci

Dokumentarni film redatelja Toma Sterna, Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt, prikazuje put legendarnog punk sastava od njihovih početaka u Dallasu do statusa ikona. Priča prati pjevača Gibbyja Haynesa, sina lokalne TV zvijezde Mr. Pepperminta, koji je s Paulom Learyjem 1981. napustio studij ekonomije radi glazbenog kaosa. Film istražuje njihove psihodelične nastupe, nastanak poznatog hita Pepper inspiriranog tragičnim sudbinama prijatelja iz mladosti te utjecaj benda na dalasku scenu. Dallas Observer… komentiraju ga i na Forumu