Prava zima

Vakula: Sutra na Jadranu jugo, gdjegod i jako, s kojim će doći i kiša, mjestimice i obilnija, najprije na sjeverni Jadran, u ponedjeljak i južnije. Od kraja ponedjeljka bura, i to jaka i olujna, uz malo snijega. U nedjelju na kopnu magla i mraz, pa sunce, navečer kiša, tijekom ponedjeljka sve češća i obilnija, a u drugom dijelu dana snijeg u gorju sigurno, a vrlo vjerojatno i u barem nekim nizinama. Od utorka do četvrtka se temperatura u gorju može spuštati i ispod -10 °C. U gorama središnje i istočne Hrvatske očekuje se stvaranje snježnog pokrivača od 5 do 15 cm, a iznad 700 m nadmorske visine moguće i preko 20 cm, osobito u Gorskome Kotaru, te na području Velebita i Kapele, javlja Jutarnji.