Bagerom protiv balkanskog urbanizma

Državni inspektorat uveliko sprema teren za rušenje bespravne gradnje - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

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Državni inspektorat uveliko sprema teren za rušenje bespravne gradnje

Državni inspektorat pokrenuo je prethodno savjetovanje za javnu nabavu vrijednu šest milijuna eura za radove uklanjanja bespravno izgrađenih objekata diljem Hrvatske. Okvirni sporazum sklopit će se na tri godine s više izvođača, a konačni odabir temeljit će se na cijeni (80%) i iskustvu inženjera (20%).

Uklanjanje obuhvaća širok raspon ilegalnih građevina:

  • Stambeni i poslovni objekti: obiteljske kuće, zgrade, betonske i čelične hale te skladišta.
  • Jednostavne građevine: vikendice, garaže, nadstrešnice i kiosci.
  • Pomorska infrastruktura: molovi, lukobrani i obalni zidovi, uključujući podvodne radove do pet metara dubine.

Postupak uključuje zbrinjavanje i reciklažu otpada te sanaciju opasnog materijala poput azbesta. Savjetovanje traje do 9. rujna. Lider


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