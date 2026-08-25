Srećom pa nam je administracija inače brza i temeljita
Dva lica državne (ne)efikasnosti: Ekspresno rušenje Vjesnika i vječni otrov u Gospiću
Tekst na Idejama uspoređuje rušenje izgorjelog zagrebačkog nebodera Vjesnik i potpunu pasivnost države u sanaciji više od 40.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Dok je Vjesnik srušen u roku od osam mjeseci bez temeljite istrage o uzroku požara i uništenoj opsežnoj državnoj arhivi, sanacija u Gospiću ne počinje niti nakon više od dvije i pol godine od saznanja o ekološkoj katastrofi i protoka svih rokova. Zaključuju da oprečne reakcije Vlade ukazuju na potpunu nesposobnost, ravnodušnost ili svjesno zataškavanje teških propusta na štetu građana.