Dvostruki udar u dubokom svemiru: Dva potpuno različita bljeska u samo četiri minute - Monitor.hr
Prekjučer (16:00)

Svemirski party krenuo po zlu

Dvostruki udar u dubokom svemiru: Dva potpuno različita bljeska u samo četiri minute

Znanstvenici su uočili dosad nezabilježen svemirski događaj (GRB 160425A) u kojem su iz istog smjera, u razmaku od samo četiri minute, stigle dvije različite provale gama-zračenja. Prva je trajala 1,7 sekundi (karakteristično za spajanje gustih tijela poput neutronskih zvijezda), a druga čak 51,2 sekunde (obilježje urušavanja masivne zvijezde). Budući da su šanse za slučajno preklapanje nepovezanih eksplozija gotovo nikakve, fizika se našla pred zidom. Nijedan od pet razmotrenih scenarija ne nudi potpuno objašnjenje, pa bi ovo otkriće moglo iz korijena promijeniti razumijevanje nastanka najsnažnijih eksplozija u svemiru. Index


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Rezultati pokazuju da ishod izravno ovisi o brzini:

  • Ispod 1,5 km/s: Čestice se elastično odbijaju.
  • 1,5 – 3,5 km/s: Dolazi do spajanja (agregacije).
  • 3,5 – 7,5 km/s: Odvijaju se kemijske reakcije i stvaraju C–Si kovalentne veze.
  • Iznad 7,5 km/s: Čestice se raspadaju, čime nastaju složeni organski spojevi (poput PAU i radikala) ključni za nastanak života.

Studija potvrđuje da anorganski minerali i organska kemija u svemiru evoluiraju zajedno.

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