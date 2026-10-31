Svemirski party krenuo po zlu

Ovo se istraživanje, koje donosi Nenad Raos za Bug, bavi sudarima nanozrna zvjezdane prašine u međuzvjezdanom prostoru, gdje su kompjutorskim simulacijama analizirani udari silikatnih i ugljičnih čestica pri brzinama od 0,8 do 11,3 km/s.

Rezultati pokazuju da ishod izravno ovisi o brzini:

Ispod 1,5 km/s: Čestice se elastično odbijaju.

Čestice se elastično odbijaju. 1,5 – 3,5 km/s: Dolazi do spajanja (agregacije).

Dolazi do spajanja (agregacije). 3,5 – 7,5 km/s: Odvijaju se kemijske reakcije i stvaraju C–Si kovalentne veze.

Odvijaju se kemijske reakcije i stvaraju C–Si kovalentne veze. Iznad 7,5 km/s: Čestice se raspadaju, čime nastaju složeni organski spojevi (poput PAU i radikala) ključni za nastanak života.

Studija potvrđuje da anorganski minerali i organska kemija u svemiru evoluiraju zajedno.