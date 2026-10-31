Svemirski party krenuo po zlu
Dvostruki udar u dubokom svemiru: Dva potpuno različita bljeska u samo četiri minute
Znanstvenici su uočili dosad nezabilježen svemirski događaj (GRB 160425A) u kojem su iz istog smjera, u razmaku od samo četiri minute, stigle dvije različite provale gama-zračenja. Prva je trajala 1,7 sekundi (karakteristično za spajanje gustih tijela poput neutronskih zvijezda), a druga čak 51,2 sekunde (obilježje urušavanja masivne zvijezde). Budući da su šanse za slučajno preklapanje nepovezanih eksplozija gotovo nikakve, fizika se našla pred zidom. Nijedan od pet razmotrenih scenarija ne nudi potpuno objašnjenje, pa bi ovo otkriće moglo iz korijena promijeniti razumijevanje nastanka najsnažnijih eksplozija u svemiru. Index