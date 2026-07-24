Vrijeme je za kozmetički tretman

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ECB bira novi izgled eura: Stižu li na novčanice velikani povijesti ili ptice?
Europska središnja banka (ECB) otvorila je javno savjetovanje o prvom potpunom redizajnu euro novčanica od 2002. godine. Građani do 21. rujna mogu glasati za jednu od dvije teme: “Europska kultura”, s velikanima poput Beethovena, Marie Curie i Da Vincija, ili “Rijeke i ptice”, s prikazom europske bioraznolikosti i EU institucija. Konačna odluka očekuje se krajem godine. Novi dizajn donijet će napredniju zaštitu od krivotvorenja, bolju pristupačnost slabovidnim osobama i manji ekološki otisak, dok će postojeće novčanice i dalje ostati u optjecaju. Index