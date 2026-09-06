Nije zlato sve što sja, nekad je i mazut

Eko udruge (Zelena akcija, Greenpeace, WWF Adria) upozoravaju na alarmantno taloženje stotina tisuća tona nepropisno odloženog i opasnog otpada diljem Hrvatske. Među najkritičnijim lokacijama ističu se Kosnica, jezero Savica, Žitnjak, jama Sovjak te deponiji u Gospiću, Benkovcu i Poznanovcu. Aktivisti naglašavaju da je problem eskalirao nakon zakonskih izmjena 2019. i 2021. godine, kojima je oslabljena inspekcijska kontrola uvoza. Zahtijevaju hitnu sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača, transparentnost te utvrđivanje odgovornosti Vlade i nadležnih inspekcija zbog sustavnog zanemarivanja zaštite okoliša i zdravlja građana. tportal