Eko udruge upozoravaju: Hrvatske lokacije zatrpane desecima tisuća tona otpada - Monitor.hr
Nedjelja (17:00)

Nije zlato sve što sja, nekad je i mazut

Eko udruge upozoravaju: Hrvatske lokacije zatrpane desecima tisuća tona otpada

Eko udruge (Zelena akcija, Greenpeace, WWF Adria) upozoravaju na alarmantno taloženje stotina tisuća tona nepropisno odloženog i opasnog otpada diljem Hrvatske. Među najkritičnijim lokacijama ističu se Kosnica, jezero Savica, Žitnjak, jama Sovjak te deponiji u Gospiću, Benkovcu i Poznanovcu. Aktivisti naglašavaju da je problem eskalirao nakon zakonskih izmjena 2019. i 2021. godine, kojima je oslabljena inspekcijska kontrola uvoza. Zahtijevaju hitnu sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača, transparentnost te utvrđivanje odgovornosti Vlade i nadležnih inspekcija zbog sustavnog zanemarivanja zaštite okoliša i zdravlja građana. tportal


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