Čekamo kišu ko ozebli sunce
Ekstremni toplinski val i suša ugrožavaju energetiku i vodoopskrbu, rekordno nizak vodostaj rijeka
Pregrijana Sava prijeti smanjenjem proizvodnje u NE Krško, dok je u mađarskoj NE Paks proizvodnja pala na samo 12%. Dunav i Drava bilježe povijesne minimume, što je potpuno obustavilo plovidbu do osječke luke. Orljava kod Požege mogla bi potpuno presušiti, rekao je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković za N1. Vodomjer u Osijeku postoji od 1827. godine i nikada nije pokazao ovoliko nizak vodostaj. U brojnim općinama i na otoku Krku izdani su apeli za racionalno trošenje vode, dok je u Mariboru na snazi zabrana nebitne potrošnje. Nadležne službe naglašavaju da je vodoopskrba pitkom vodom zasad stabilna, a premijer Plenković poručuje kako je energetska sigurnost Hrvatske zajamčena. “Trebamo graditi više akumulacija, to i činimo kako bismo uhvatili vodu tijekom jeseni i zime, kako bi bilo na raspolaganju ljudima te biljnom i životinjskom svijetu”, kazao je. Jutarnji