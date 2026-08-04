Čekamo kišu ko ozebli sunce

Imamo karte rizika i opasnosti od poplava. Sigurno da je ovaj jedan od pet najvećih u povijesti. Ovo se može usporediti s 2013., oko pola metra manje, zbog čega će nama biti nešto lakše obraniti se. Ali, tu smo svi mi koji se borimo protiv toga i na vrijeme smo reagirali. Neumorno se radilo prije, radit će se i sad, dan i noć. Sad je više od 300 ljudi na terenu, a poslano je više od 10.000 vreća. U zalihama ćemo imati oko 100.000 vreća, ukupno ih imamo milijun i pol, istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda. Poplave su u Europi odnijele 16 života, tisuće su ostale bez domova, a ukupna se šteta broji u stotinama milijuna eura. Kod nas ne bi trebalo biti toliko kritično, ali pomaže i činjenica da smo iskusniji i u pripravnosti. N1