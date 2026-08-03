Bankomati će biti muzejski izlošci

“Money won’t matter in 2036,” claims @elonmusk on the latest episode of The Insider. He tells @zannymb, The Economist’s editor-in-chief, how people will live when AI and robots can do every job and why he expects deflation, not inflation: https://t.co/IQwRnHXAXM pic.twitter.com/zdH36G9iaz — The Economist (@TheEconomist) July 25, 2026

Elon Musk u razgovoru za The Economist predviđa da bi napredak umjetne inteligencije i humanoidnih robota poput Optimusa mogao do 2036. stvoriti doba tolikog materijalnog obilja da će rad postati opcija, a novac izgubiti današnju svrhu. Predlaže “univerzalni visoki dohodak” kao rješenje za nezaposlenost. Ipak, ekonomisti i stručnjaci upozoravaju na fizička ograničenja – poput energetske mreže i resursa – te na činjenicu da tehnologija ne može umnožiti ograničena, “pozicijska dobra” poput lokacija nekretnina. Također, otvoreno je pitanje kako bi se to bogatstvo pravedno raspodijelilo i tko bi kontrolirao resurse. Index