Skrenuli s kursa i udarili u santu leda
Eskalacija vala nasilnih prosvjeda diljem Francuske i Europe ukazuje na duboku krizu europskog političkog centra
Suprotno desničarskim tvrdnjama da su uzrok migracije, nemire primarno pokreću pad životnog standarda, visoki troškovi života i loše javne usluge. Zbog visokog javnog duga i sporog gospodarskog rasta, centrističke vlasti više nemaju fiskalnog prostora za umirivanje nezadovoljstva građana. Bez novih ideja i ekonomskih rješenja, umjerene stranke gube povjerenje birača, čime otvaraju put populističkim snagama s ljevice i desnice, dok Europskoj uniji prijeti dugotrajna politička i gospodarska paraliza. Jutarnji prenosi The Economist