Slobodno radi, ali ako čujem da si mi dirao u šume...
EU pravila protiv deforestacije pred Saborom: Dokazivanje porijekla robe postaje obvezno
U Hrvatskom Saboru predstavljen je prijedlog Zakona o provedbi EU uredbe prema kojoj se na tržište više neće smjeti stavljati proizvodi (poput kave, soje, kakaa i drva) bez dokaza da nisu uzrokovali uništavanje šuma. Dok oporba podržava zaštitu okoliša uz upozorenja o prekomjernom administrativnom opterećenju malih poduzetnika, rasprava se brzo pretvorila u kritiku domaćeg sektora. Oporbeni zastupnici oštro su napali poslovanje Hrvatskih šuma zbog navodnog dizanja kredita za plaće, prekomjernog kadroviranja te spornih slučajeva ilegalne sječe. N1