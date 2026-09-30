EU pravila protiv deforestacije pred Saborom: Dokazivanje porijekla robe postaje obvezno - Monitor.hr
Prekjučer (12:00)

Slobodno radi, ali ako čujem da si mi dirao u šume...

EU pravila protiv deforestacije pred Saborom: Dokazivanje porijekla robe postaje obvezno

U Hrvatskom Saboru predstavljen je prijedlog Zakona o provedbi EU uredbe prema kojoj se na tržište više neće smjeti stavljati proizvodi (poput kave, soje, kakaa i drva) bez dokaza da nisu uzrokovali uništavanje šuma. Dok oporba podržava zaštitu okoliša uz upozorenja o prekomjernom administrativnom opterećenju malih poduzetnika, rasprava se brzo pretvorila u kritiku domaćeg sektora. Oporbeni zastupnici oštro su napali poslovanje Hrvatskih šuma zbog navodnog dizanja kredita za plaće, prekomjernog kadroviranja te spornih slučajeva ilegalne sječe. N1


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