Slobodno radi, ali ako čujem da si mi dirao u šume...

Voici la 1ère bande annonce de la #FabriquedesPandemies La 1ère avant-première du film aura lieu le 22 avril à l’UNESCO. Vous pouvez réserver votre place sur le site de #M2RFilms. Merci à Juliette pour sa volonté de comprendre les causes de la pandémie. pic.twitter.com/fo2fHX7XJh — Marie-Monique Robin (@m2rfilms) January 9, 2022

Novinarka i autorica dokumentarnih filmova Marie-Monique Robin nedavno je objavila knjigu La fabrique des pandémies, a u kojoj omogućuje laicima da pristupe znanju 62 uglednih znanstvenika o razlozima eksponencijalnog razvoja zaraznih bolesti na našoj planeti. Znanstvenici koje sam intervjuirala dijele isto uvjerenje na osnovu svojih istraživanja, iskustava i predviđanja: uništavanje biodiverziteta je glavni razlog pojave infektivnih zoonotičkih bolesti, to jest bolesti koje sa životinja prelaze na ljude. A glavni činilac kojim se može objasniti taj razvoj je deforestacija, sječa šuma – kaže Robin. Peščanik…