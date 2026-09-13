Euronews izabrao top 10 jesenskih destinacija u Europi, na popisu su i Plitvice - Monitor.hr
Nedjelja (22:00)

Ako je netko preskočio ljetovanje

Euronews izabrao top 10 jesenskih destinacija u Europi, na popisu su i Plitvice

Euronews je objavio popis deset europskih lokacija idealnih za jesenski odmor, s naglaskom na prirodne atrakcije koje u hladnijim mjesecima nude mir i šarene krajolike. Među odabranima su slovensko Bledsko jezero, Bavarske Alpe u Njemačkoj, engleski Lake District te hrvatski Nacionalni park Plitvička jezera, za koji ističu kako listopadne šume i tirkizna voda u kasnu jesen pružaju poseban ugođaj uz manje gužve. Popis zaokružuju Transilvanija, Perthshire, Dolomiti, dolina Loire, Laponija i dolina Douro. Index


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