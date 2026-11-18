Teorija relativnosti u općoj praksi
Explora: Zrake smrti
Komentira se uspješno hvatanje drugog stupnja rakete Starship, neuspjeh rakete Vulcan te planovi za gradnju baza i istraživanje špilja na Mjesecu. Objašnjava se optička varka atmosferske refrakcije zbog koje se Sunce i Mjesec čine istovremeno vidljivima na obzoru i raspravlja o razvoju mikrovalnog i ultrazvučnog oružja. Kritizira se moderni kapitalizam, pretvaranje prostora u “doživljajnu ekonomiju” (poput devastacije prostora u Istri) te pretjerana birokracija i nameti države. HRT